Duelo de altos vuelos en La Cerámica entre el líder y el tercer clasificado de LaLiga para cerrar el año 2025. El FC Barcelona visita a Villarreal este domingo 21 de diciembre por la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-2026, a partir de las 4:15 pm horario peninsular, 10:15 horario ET y 9:15 hora de CDMX . Si estás en Estados Unidos, España y México, conoce qué canales de TV y dónde ver el streaming online el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

El Villarreal retoma la acción tras la suspensión de su duelo ante el Levante por el temporal. Actualmente, los pupilos de Marcelino García Toral ocupan la tercera plaza con 35 puntos, posición que anhelan blindar antes del descanso navideño. En la acera de enfrente, el FC Barcelona llega con el impulso de haber derrotado 2-0 al Osasuna gracias a un doblete de Raphinha. El conjunto liderado por Hansi Flick comanda la clasificación con 43 unidades, manteniendo una ventaja de cuatro sobre el Real Madrid.

Dónde ver el partido FC Barcelona - Villarreal EN VIVO por LaLiga EA Sports

El FC Barcelona vs Villarreal por LaLiga se verá principalmente por DAZN en España, Sky Sports en México y ESPN (ESPN Deportes/ESPN+, ESPN Select, Fubo) en Estados Unidos , mientras que en gran parte de Latinoamérica irá por ESPN / Star+ o Disney+ , y en muchas zonas de Europa por plataformas locales con derechos como DAZN, Premier Sports, beIN, Blue Sport, TV4 , entre otras. A continuación tienes una tabla resumen priorizando EE. UU., México, Latam, Sudamérica, Europa y otros territorios clave.

Región / País / Ciudad TV (cable/satélite) principal Streaming / Online oficial Estados Unidos – Costa Este (NY, Miami) ESPN Deportes​ ESPN+ y ESPN App; Fubo (ESPN Select / fuboTV)​ Estados Unidos – Centro / Montaña / Pacífico (Chicago, Denver, LA) ESPN / ESPN Deportes (según paquete)​ ESPN+ y ESPN App; Fubo / ESPN Select en paquetes de LaLiga​ España (todo el país) DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar​ DAZN (app y web, DAZN LaLiga)​ México – CDMX, Guadalajara, Monterrey Sky Sports (canales de LaLiga en sistema Sky)​ Sky+ / Blue To Go Video Everywhere (app de Sky)​ México – resto de ciudades (Tijuana, Puebla, Mérida, etc.) Misma señal de Sky Sports con derechos de LaLiga​ Sky+ / Blue To Go (según suscripción activa)​ Latinoamérica Norte (Centroamérica, Caribe hispano) ESPN (feed Latam)​ Star+ o Disney+ / ESPN App según país​ Sudamérica – Argentina ESPN​ Star+ o Disney+ (plataforma OTT de Disney/ESPN)​ Sudamérica – Colombia, Perú, Ecuador ESPN​ Star+ o Disney+ / ESPN App​ Sudamérica – Chile, Uruguay, Paraguay ESPN​ Star+ o Disney+ (según disponibilidad local)​ Brasil ESPN Brasil (o variante local con derechos de LaLiga)​ Star+ / Disney+ Brasil​ Canadá (Toronto, Montreal, Vancouver) TSN / RDS (según idioma)​ TSN Direct / RDS streaming​ Reino Unido e Irlanda Premier Sports 1 / LaLiga TV (según operador)​ Premier Player / apps oficiales del operador​ Francia beIN Sports con derechos de LaLiga​ beIN Sports Connect​ Italia Operador local con paquete LaLiga (ej. DAZN o Sky Italia según derechos vigentes)​ App OTT del operador (DAZN / Sky Go u otra) Alemania / Austria DAZN / canales con derechos de LaLiga​ DAZN (app y web)​ Suiza Blue Sport / Blue Sport 6 Live​ Blue Sport (OTT)​ Países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca) TV4 Fotboll / TV4 Play u operador similar con LaLiga​ TV4 Play / OTT del operador​ Medio Oriente y Norte de África beIN Sports MENA​ beIN Sports Connect​ Otros países de Europa Canal local que tenga derechos de LaLiga (ver guía de TV)​ Plataforma OTT asociada a ese canal Resto del mundo (Asia, Oceanía, África) Operadores locales listados por FC Barcelona / LaLiga​ Apps de esos operadores o DAZN donde LaLiga esté disponible

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver FC Barcelona vs. Villarreal?

Ciudad: Villarreal, España

Fecha: domingo 21 de diciembre

Horario: 10:15 (hora de EE.UU. ET), 09:15 horas (México), 16:15 horas (España)

Estadio: Estadio de la Cerámica