El FC Barcelona se prepara para un nuevo desafío en LaLiga 2025-2026, al enfrentar a Villarreal, este sábado 28 de febrero, a partir de las 16:15 horas (tiempo de España) en el emblemático Camp Nou. Un duelo clave que promete intensidad y buen fútbol, donde los dirigidos por Xavi buscan consolidar su dominio en la jornada 26 del campeonato y mantener vivas sus aspiraciones al título frente a un rival que no renuncia a sorprender. Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido en vivo en directo desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.
El Barcelona llega al próximo desafío liguero impulsado por una sólida victoria 3-0 sobre el Levante, con goles de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López. Bajo la dirección táctica de Hansi Flick, los azulgranas dominan la clasificación con 61 puntos, manteniendo una ajustada ventaja sobre el Real Madrid en una de las luchas por el título más intensas de los últimos años.
En la otra vereda, el Villarreal de Marcelino García Toral continúa demostrando su poderío competitivo tras imponerse 2-1 al Valencia, gracias a las anotaciones de Santiago Comesaña y Pape Gueye, consolidando así su posición dentro del podio con 51 unidades.
Dónde ver FC Barcelona - Villarreal EN VIVO ONLINE por TV y Streaming
FC Barcelona vs. Villarreal (sábado 28 de febrero de 2026, LaLiga, 16:15 CET en Barcelona) se verá en TV y streaming en estos países y regiones.
|País / Región
|Canal(es) de TV
|Dónde ver online / app
|España
|Movistar Plus+: M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, LaLiga TV Bar
|Movistar Plus+ (web y app)
|Estados Unidos
|ESPN / ESPN Deportes (según grilla local)
|ESPN app, ESPN+ (según operador), fuboTV (grilla deportiva)
|Puerto Rico
|ESPN
|ESPN app / plataforma del cableoperador
|Canadá
|TSN (inglés), RDS (francés)
|TSN Direct, RDS Direct
|México
|Sky Sports, Canal 5, Izzi
|Sky Go, streaming de Izzi, plataformas oficiales de Canal 5
|Centroamérica (Costa Rica, Panamá y resto)
|Sky
|Sky Go / plataforma online de Sky
|República Dominicana
|Sky, Rush
|Apps/plataformas de Sky y Rush
|Caribe anglófono (Jamaica, Bahamas, etc.)
|Rush
|Plataforma online de Rush (según disponibilidad local)
|Sudamérica hispanohablante (Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, etc.)
|ESPN, Disney, DirecTV Sports; además IVC (Venezuela) y Tigo (Bolivia)
|Star+/ESPN app (según país), DGO (DirecTV GO), plataformas de IVC y Tigo
|Brasil
|ESPN, Disney
|Star+/ESPN app / plataforma deportiva de Disney según oferta local
|Alemania
|DAZN
|DAZN (web y app)
|Italia
|DAZN
|DAZN (web y app)
|Bélgica
|DAZN
|DAZN (web y app)
|Portugal
|DAZN
|DAZN (web y app)
|Francia
|beIN SPORTS
|beIN CONNECT / app de beIN SPORTS
|Reino Unido e Irlanda
|Premier Sports
|Premier Sports Player / app oficial
|Países Bajos
|Ziggo Sport
|Ziggo GO / app de Ziggo Sport
|Noruega
|TV2
|TV2 Play
|Suecia
|TV4 Fotboll
|TV4 Play
|Dinamarca
|TV2 Sport
|TV2 Play
|Suiza
|Blue
|Blue TV / app de Blue
|Polonia
|Eleven Sports, Canal+
|Eleven Sports Online, Canal+ Online
|Chequia y Eslovaquia
|Nova
|Nova Sport / plataforma online de Nova
|Hungría
|Spíler 2
|Plataforma online de Spíler
|Balcanes (Bosnia, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo)
|Arena Sport; Artmotion (Kosovo)
|Apps de Arena Sport y Artmotion
|Albania
|SuperSport
|SuperSport online
|Finlandia
|MTV
|MTV Katsomo / plataforma online
|Ucrania
|Megogo
|Megogo (web y app)
|Rumanía
|Prima, Digi
|Digi Online y plataformas de Prima
|Bulgaria
|Max Sport
|Max Sport app
|Grecia
|Nova
|Nova Sports app
|Turquía
|S Sport
|S Sport Plus
|Chipre
|Cytavision
|Cytavision Go
|Islandia
|Livey
|Plataforma de Livey
Alineaciones posibles de FC Barcelona y Villarreal
Por parte del FC Barcelona, la portería estaría defendida por Joan García, respaldado por una zaga formada por João Cancelo, Eric García, Jules Koundé y Alejandro Balde, una línea defensiva que mezcla salida limpia de balón y velocidad para correr hacia atrás. En el centro del campo se espera a Frenkie de Jong como eje, acompañado por el joven Marc Bernal y Dani Olmo, un trío que ofrece control, llegada desde segunda línea y capacidad para filtrar pases al espacio. En ataque, el once azulgrana apuntaría a un tridente con Lamine Yamal y Raphinha por las bandas y Robert Lewandowski como referencia, combinación que busca desequilibrio en los costados y peso goleador dentro del área rival.
Villarreal, por su parte, presentaría un once muy competitivo con Luiz Júnior bajo palos y una defensa formada por Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona, preparada para resistir las embestidas ofensivas del Barça y responder con salidas rápidas desde atrás. En la medular, Santi Comesaña y Pape Gueye se perfilan como los encargados de sostener el equilibrio, con Alberto Moleiro y Tajon Buchanan por las bandas, futbolistas capaces de ofrecer recorrido, regate y centros precisos para sus hombres de área. Arriba, Nicolás Pépé y Georges Mikautadze se presentan como las principales armas del Submarino Amarillo, una dupla que combina velocidad, potencia y definición para castigar cualquier despiste de la defensa culé.