Conoce qué canales de televisión por señal abierta y streaming online pasan el partido FC Barcelona vs. Villarreal EN VIVO este sábado 28 de febrero por la jornada 26 de LaLiga. (Foto: Composición Mag)
Jairo Rúa
El FC Barcelona se prepara para un nuevo desafío en LaLiga 2025-2026, al enfrentar a Villarreal, este sábado 28 de febrero, a partir de las 16:15 horas (tiempo de España) en el emblemático Camp Nou. Un duelo clave que promete intensidad y buen fútbol, donde los dirigidos por Xavi buscan consolidar su dominio en la jornada 26 del campeonato y mantener vivas sus aspiraciones al título frente a un rival que no renuncia a sorprender. Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido en vivo en directo desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.

El Barcelona llega al próximo desafío liguero impulsado por una sólida victoria 3-0 sobre el Levante, con goles de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López. Bajo la dirección táctica de Hansi Flick, los azulgranas dominan la clasificación con 61 puntos, manteniendo una ajustada ventaja sobre el Real Madrid en una de las luchas por el título más intensas de los últimos años.

En la otra vereda, el Villarreal de Marcelino García Toral continúa demostrando su poderío competitivo tras imponerse 2-1 al Valencia, gracias a las anotaciones de Santiago Comesaña y Pape Gueye, consolidando así su posición dentro del podio con 51 unidades.

Dónde ver FC Barcelona - Villarreal EN VIVO ONLINE por TV y Streaming

FC Barcelona vs. Villarreal (sábado 28 de febrero de 2026, LaLiga, 16:15 CET en Barcelona) se verá en TV y streaming en estos países y regiones.

País / RegiónCanal(es) de TVDónde ver online / app
EspañaMovistar Plus+: M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, LaLiga TV BarMovistar Plus+ (web y app)
Estados UnidosESPN / ESPN Deportes (según grilla local)ESPN app, ESPN+ (según operador), fuboTV (grilla deportiva)
Puerto RicoESPNESPN app / plataforma del cableoperador
CanadáTSN (inglés), RDS (francés)TSN Direct, RDS Direct
MéxicoSky Sports, Canal 5, IzziSky Go, streaming de Izzi, plataformas oficiales de Canal 5
Centroamérica (Costa Rica, Panamá y resto)SkySky Go / plataforma online de Sky
República DominicanaSky, RushApps/plataformas de Sky y Rush
Caribe anglófono (Jamaica, Bahamas, etc.)RushPlataforma online de Rush (según disponibilidad local)
Sudamérica hispanohablante (Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, etc.)ESPN, Disney, DirecTV Sports; además IVC (Venezuela) y Tigo (Bolivia)Star+/ESPN app (según país), DGO (DirecTV GO), plataformas de IVC y Tigo
BrasilESPN, DisneyStar+/ESPN app / plataforma deportiva de Disney según oferta local
AlemaniaDAZNDAZN (web y app)
ItaliaDAZNDAZN (web y app)
BélgicaDAZNDAZN (web y app)
PortugalDAZNDAZN (web y app)
FranciabeIN SPORTSbeIN CONNECT / app de beIN SPORTS
Reino Unido e IrlandaPremier SportsPremier Sports Player / app oficial
Países BajosZiggo SportZiggo GO / app de Ziggo Sport
NoruegaTV2TV2 Play
SueciaTV4 FotbollTV4 Play
DinamarcaTV2 SportTV2 Play
SuizaBlueBlue TV / app de Blue
PoloniaEleven Sports, Canal+Eleven Sports Online, Canal+ Online
Chequia y EslovaquiaNovaNova Sport / plataforma online de Nova
HungríaSpíler 2Plataforma online de Spíler
Balcanes (Bosnia, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo)Arena Sport; Artmotion (Kosovo)Apps de Arena Sport y Artmotion
AlbaniaSuperSportSuperSport online
FinlandiaMTVMTV Katsomo / plataforma online
UcraniaMegogoMegogo (web y app)
RumaníaPrima, DigiDigi Online y plataformas de Prima
BulgariaMax SportMax Sport app
GreciaNovaNova Sports app
TurquíaS SportS Sport Plus
ChipreCytavisionCytavision Go
IslandiaLiveyPlataforma de Livey

Alineaciones posibles de FC Barcelona y Villarreal

Por parte del FC Barcelona, la portería estaría defendida por Joan García, respaldado por una zaga formada por João Cancelo, Eric García, Jules Koundé y Alejandro Balde, una línea defensiva que mezcla salida limpia de balón y velocidad para correr hacia atrás. En el centro del campo se espera a Frenkie de Jong como eje, acompañado por el joven Marc Bernal y Dani Olmo, un trío que ofrece control, llegada desde segunda línea y capacidad para filtrar pases al espacio. En ataque, el once azulgrana apuntaría a un tridente con Lamine Yamal y Raphinha por las bandas y Robert Lewandowski como referencia, combinación que busca desequilibrio en los costados y peso goleador dentro del área rival.

Villarreal, por su parte, presentaría un once muy competitivo con Luiz Júnior bajo palos y una defensa formada por Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona, preparada para resistir las embestidas ofensivas del Barça y responder con salidas rápidas desde atrás. En la medular, Santi Comesaña y Pape Gueye se perfilan como los encargados de sostener el equilibrio, con Alberto Moleiro y Tajon Buchanan por las bandas, futbolistas capaces de ofrecer recorrido, regate y centros precisos para sus hombres de área. Arriba, Nicolás Pépé y Georges Mikautadze se presentan como las principales armas del Submarino Amarillo, una dupla que combina velocidad, potencia y definición para castigar cualquier despiste de la defensa culé.

