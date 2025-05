El clásico de Cataluña entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona llega en un momento crucial de la Liga EA Sports 2024-25, específicamente en la jornada 36, con el título liguero en juego. El cuadro azulgrana, dirigido por Hansi Flick, podría coronarse campeón si logra la victoria este jueves 15 de mayo en punto de las 3:30 pm ET / 1:30 pm (Tiempo del Centro de CDMX) / 12:30 pm PT en el RCDE Stadium, repitiendo la celebración de su título anterior en el mismo escenario hace dos años. La presión es palpable, ya que mientras el Barça busca asegurar su 28º título, el Espanyol lucha por sumar puntos vitales en su intento por evitar el descenso. Si quieres saber dónde ver el FC Barcelona vs. Espanyol en USA y México, aquí te compartimos todo lo que necesitas saber.

Históricamente, los enfrentamientos recientes favorecen ampliamente al FC Barcelona, con siete victorias en los últimos diez derbis, mientras que el Espanyol solo ha logrado tres empates. Sin embargo, el factor cancha en Cornellá ha sido un punto fuerte para los pericos, quienes han conseguido cuatro empates en sus últimas siete recepciones ligueras al conjunto blaugrana desde 2016. Este dato sugiere que, a pesar del favoritismo culé, el Espanyol podría presentar una dura resistencia en este derbi catalán con sabor a final.

FC Barcelona y Espanyol juegan este jueves 15 de mayo por la fecha 36 de LaLiga de España. (Foto: Getty Images) ×

Canales de TV y Streaming para ver FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga desde Estados Unidos

En Estados Unidos (EE. UU.), el partido de la Jornada 36 de LaLiga EA Sports 2024-25 entre RCD Espanyol vs. FC Barcelona estará disponible para ver y transmitir en línea en vivo a través de ESPN+, ESPN Deportes y Fubo en streaming. Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea durante el streaming.

FC BARCELONA VS. ESPANYOL DÓNDE VER EN TV Y STREAMING Televisión ESPN+ o ESPN Deportes Streaming Online F

Si vives en California, ¿dónde ver FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO?

No te pierdas el partido FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO desde California por la señal de ESPN+ o ESPN Deportes mediante TV y en streaming será por Fubo. Elige tu opción favorita para mirar el minuto a minuto de este duelo en el RCDE Stadium de Barcelona.

¿Dónde ver partido FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO desde Florida?

Sigue la transmisión del partido FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO desde Florida por la señal de ESPN+ o ESPN Deportes en TV y en streaming será mediante Fubo. Sintoniza la opción de tu preferencia y no te pierdas este emocionante encuentro de la Jornada 36 de LaLiga de España.

¿Cuándo y a qué hora ver partido FC Barcelona vs. Espanyol en Estados Unidos?

El juego entre FC Barcelona e Espanyol se juega este jueves 15 de mayo a partir de las 15:30 horas ET (Hora del Este) / 12:30 horas PT (Hora del Pacífico) desde el RCDE Stadium de Barcelona.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO por TV y Online en México?

Además de México, Sky Sports también ofrecerá la cobertura en televisión del partido FC Barcelona vs. Espanyol por la Jornada 36 de la Liga EA Sports 2024-25 en los países de Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Aquí te compartimos los links de los sitios webs donde podrás contratar el servicio, según la moneda disponible en tu región.

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2024-25 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

Asimismo, SKY+ (anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere) es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

¿Cuándo y a qué hora ver partido FC Barcelona vs. Espanyol en México?

El duelo entre FC Barcelona e RCD Espanyol se disputará este jueves 15 de mayo a partir de las 13:30 horas del Tiempo de Centro (12:30 en Tijuana) desde el RCDE Stadium de Barcelona.

FC Barcelona vs RCD Espanyol: lo que debes saber del Derbi catalán

Fecha: Jueves, 15 de mayo de 2025

Jueves, 15 de mayo de 2025 Lugar: RCDE Stadium de Barcelona

RCDE Stadium de Barcelona Hora: 3:30 p.m. ET / 1:30 p.m. Tiempo del Centro de México / 12:30 p.m. PT

3:30 p.m. ET / 1:30 p.m. Tiempo del Centro de México / 12:30 p.m. PT Canal TV: Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)

Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA) Streaming: Sky+ (México) / ESPN+ y Fubo (USA)

FC Barcelona visita al RCDE Espanyol en el RCDE Stadium este jueves 15 de mayo en una edición más del Derbi Catalán por la Jornada 36 de LaLiga EA Sports 2024-25. | Crédito: GEC