Las principales estrellas de la Liga MX Femenil tendrán la oportunidad de brillar en un emocionante partido contra el Barcelona. El campo del Estadio Universitario de los Tigres será el escenario de este histórico duelo este viernes 22 de agosto, a partir de las 8:30 p.m. (CDMX), 10:30 p.m. ET, 11:30 pm. (Argentina) y 4:00 horas del 23 de agosto en España . Conoce en qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo vía streaming online por cualquier dispositivo móvil.

Un total de 30 jugadoras de la liga mexicana participarán en este espectáculo. De ellas, 21 fueron seleccionadas por su desempeño destacado en los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025. Además, cuatro se ganaron su lugar por ser las mejores de diferentes jornadas, dos fueron elegidas como revelaciones por su notable evolución, y las tres restantes serán seleccionadas mediante votación de los aficionados.

Dónde ver el FC Barcelona vs. Liga MX Femenil All-Star EN VIVO por TV y Online

A continuación, te presentamos la lista de canales oficiales que transmitirán el partido amistoso entre FC Barcelona vs. Liga MX Femenil All-Star este viernes 22 de agosto desde el Estadio Universitario, ubicado en Nueva León.

PAÍS CANALES TV / ONLINE España TV3 Sudamérica Por confirmar México Canal 6 Estados Unidos YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil

Convocadas de la Liga MX Femenil

Blanca Félix (Chivas), Esthefanny Barreras (Pachuca), Charlyn Corral (Pachuca), Jaqueline Ovalle (Tigres), Valeria Zárate (Atlético de San Luis), Deneisha Blackwood (Cruz Azul), Nicki Hernández (América), Greta Espinoza (Tigres), Ruth Bravo (León), Andrea Pereira (Pachuca), Julitha Singano (Juárez), Michel Fong (Tijuana), Domenica Rodríguez (Santos), Karla Nieto (Pachuca), Amandine Henry (Toluca), Irene Guerrero (América), Brenda Cerén (Atlas), Joselyn Solis (Puebla), Samantha Calvillo (Necaxa), Alice Soto (Monterrey), Carolina Jaramillo (Chivas), Aerial Chavarín (Cruz Azul), Sinoxolo Cesane (Mazatlán), Stephanie Ribero (Pumas), Sarahí Ceceña (Querétaro), Anika Rodríguez (Tigres), Diana García (Monterrey), Scarlett Camberos (América), Jennifer Hermoso -(Tigres) y Alicia Cervantes (Chivas).

Convocadas de FC Barcelona Femenil

Gemma Font, Cata Coll, Txell Font, Irene Paredes, Emilia Szymczak, María León, Laia Alexandri, Marta Torrejón, Aicha Camara, Ona Battle, Lucía Corrales, Esmee Brugts, Sydney Schertenleib, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Kika Nazareth, Vicky López, Clara Serrajordi, Alba Caño, Salma Paralluelo, Claudia Pina, Caroline Graham, Ewa Pajor, Celia Segura y Pere Romeu.