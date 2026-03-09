St James’ Park se viste de gala este martes 10 de marzo a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT, 12:00 pm PT y 9:00 pm en España para el choque histórico entre Newcastle y FC Barcelona en la ida de los octavos de final. Para ver el partido en vivo en directo online desde Estados Unidos, México, España y otros países en el mundo, te compartimos qué canales de TV y dónde ver streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

El equipo de Hansi Flick llega en racha tras recuperar su solidez defensiva y con un Lamine Yamal que no para de brillar en cada jornada. Mientras las “Urracas” debutan en esta fase eliminatoria, los blaugranas buscan imponer su jerarquía europea para sentenciar la llave desde el primer encuentro. Es un duelo de contrastes donde la experiencia culé se mide al hambre de gloria de los ingleses en una noche de máxima tensión.

Cabe recordar que el Barça ya venció 2-1 en este estadio en septiembre pasado, por lo que el Newcastle buscará revancha en su casa. Con un Marcus Rashford encendido y la magia de Lamine Yamal, los culés son favoritos para llevarse una ventaja positiva hacia el Spotify Camp Nou. Todo está listo para que el balón ruede en una de las plazas más difíciles de la Premier League ante miles de aficionados locales en lo que será una batalla épica por la “Orejona”.

¡Sigue el Powerball EN VIVO! Aquí tienes los números ganadores del 09-03-2026 en directo. Aprende cómo ver el sorteo por el bote de $46 millones desde cualquier rincón de EE.UU. ¡La suerte está echada! | Crédito. uefa.com / Composición Gestión Mix

¿A qué hora ver EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026 este martes 10 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Países Horarios Estados Unidos (ET) 3:00 pm Estados Unidos (CT) 2:00 pm Estados Unidos (MT) 1:00 pm Estados Unidos (PT) 12:00 pm España 9:00 pm México (CDMX) 2:00 pm Puerto Rico 4:00 pm República Dominicana 4:00 pm Panamá 3:00 pm Costa Rica 2:00 pm El Salvador 2:00 pm Guatemala 2:00 pm Honduras 2:00 pm Nicaragua 2:00 pm Argentina 5:00 pm Brasil (Brasilia) 5:00 pm Uruguay 5:00 pm Chile (Santiago) 5:00 pm Paraguay 5:00 pm Bolivia 4:00 pm Venezuela 4:00 pm Ecuador 3:00 pm Perú 3:00 pm Colombia 3:00 pm

Transmisión de ESPN para ver el partido de FC Barcelona vs. Newcastle por la ida de octavos de final de la UEFA Champions League 2026. (Fotos: AFP / Composición Gestión Mix) / Piero Hatto

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League 2026?

Este 10 de marzo de 2026 se podrá ver el partido FC Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Países Canales de TV y servicios de streaming Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México HBO Max México España Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ Francia Canal+ Foot, myCANAL y Canal+ Live 1 Alemania DAZN Deutschland Argentina Fox Sports Argentina y Disney+ Premium Argentina Brasil TNT Brasil, TNT Go, SBT y HBO Max Brazil Colombia ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur Uruguay ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina Perú ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Chile Ecuador ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur Chile ESPN Premium Chile y Disney+ Premium Chile Bolivia ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Chile Venezuela ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur Costa Rica ESPN Norte y Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN Norte y Disney+ Premium Norte República Dominicana ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Honduras ESPN Norte y Disney+ Premium Norte