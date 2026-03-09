¿Buscas dónde ver el Barça vs. Newcastle hoy? Sigue la Champions League 2026 en directo con horarios, formaciones y canales de TV online gratis. ¡No te pierdas el choque entre blaugranas y las "Urracas"! | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

St James’ Park se viste de gala este martes 10 de marzo a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT, 12:00 pm PT y 9:00 pm en España para el choque histórico entre Newcastle y FC Barcelona en la ida de los octavos de final. Para ver el partido en vivo en directo online desde Estados Unidos, México, España y otros países en el mundo, te compartimos qué canales de TV y dónde ver streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

El equipo de Hansi Flick llega en racha tras recuperar su solidez defensiva y con un Lamine Yamal que no para de brillar en cada jornada. Mientras las “Urracas” debutan en esta fase eliminatoria, los blaugranas buscan imponer su jerarquía europea para sentenciar la llave desde el primer encuentro. Es un duelo de contrastes donde la experiencia culé se mide al hambre de gloria de los ingleses en una noche de máxima tensión.

Cabe recordar que el Barça ya venció 2-1 en este estadio en septiembre pasado, por lo que el Newcastle buscará revancha en su casa. Con un Marcus Rashford encendido y la magia de Lamine Yamal, los culés son favoritos para llevarse una ventaja positiva hacia el Spotify Camp Nou. Todo está listo para que el balón ruede en una de las plazas más difíciles de la Premier League ante miles de aficionados locales en lo que será una batalla épica por la “Orejona”.

¿A qué hora ver EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026 este martes 10 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

PaísesHorarios
Estados Unidos (ET)3:00 pm
Estados Unidos (CT)2:00 pm
Estados Unidos (MT)1:00 pm
Estados Unidos (PT)12:00 pm
España9:00 pm
México (CDMX)2:00 pm
Puerto Rico4:00 pm
República Dominicana4:00 pm
Panamá3:00 pm
Costa Rica2:00 pm
El Salvador2:00 pm
Guatemala2:00 pm
Honduras2:00 pm
Nicaragua2:00 pm
Argentina5:00 pm
Brasil (Brasilia)5:00 pm
Uruguay5:00 pm
Chile (Santiago)5:00 pm
Paraguay5:00 pm
Bolivia4:00 pm
Venezuela4:00 pm
Ecuador3:00 pm
Perú3:00 pm
Colombia3:00 pm
Transmisión de ESPN para ver el partido de FC Barcelona vs. Newcastle por la ida de octavos de final de la UEFA Champions League 2026. (Fotos: AFP / Composición Gestión Mix)
/ Piero Hatto

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de final de la Champions League 2026?

Este 10 de marzo de 2026 se podrá ver el partido FC Barcelona vs. Newcastle por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

PaísesCanales de TV y servicios de streaming
Estados UnidosParamount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX
MéxicoHBO Max México
EspañaMovistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+
FranciaCanal+ Foot, myCANAL y Canal+ Live 1
AlemaniaDAZN Deutschland
ArgentinaFox Sports Argentina y Disney+ Premium Argentina
BrasilTNT Brasil, TNT Go, SBT y HBO Max Brazil
ColombiaESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur
UruguayESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
PerúESPN2 Colombia y Disney+ Premium Chile
EcuadorESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur
ChileESPN Premium Chile y Disney+ Premium Chile
BoliviaESPN2 Colombia y Disney+ Premium Chile
VenezuelaESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur
Costa RicaESPN Norte y Disney+ Premium Norte
El SalvadorESPN Norte y Disney+ Premium Norte
NicaraguaESPN Norte y Disney+ Premium Norte
República DominicanaESPN Norte y Disney+ Premium Norte
HondurasESPN Norte y Disney+ Premium Norte
