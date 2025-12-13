Conoce por qué canal TV y dónde ver el partido FC Barcelona vs. Osasuna en vivo online por LaLiga EA Sports desde el Camp Nou. (Foto: Composición Mag)
Conoce por qué canal TV y dónde ver el partido FC Barcelona vs. Osasuna en vivo online por LaLiga EA Sports desde el Camp Nou. (Foto: Composición Mag)
El Barcelona recibe al Osasuna en el Camp Nou este sábado 13 de diciembre, en un encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga 2025/26. El partido está programado para las 18:30 horas (horario peninsular español). El líder del torneo intentará aumentar su diferencia de puntos frente a un Osasuna urgido de un buen resultado. Si estás en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te comparto la lista de canales de TV y dónde ver streaming online el juego en distintos dispositivos móviles.

El Barcelona se presenta como un líder sólido (40 puntos, 4 de ventaja sobre el Real Madrid) gracias a una racha de seis victorias. Su último triunfo fue un contundente 5-3 ante el Real Betis, destacando el triplete de Ferran Torres, sumado a los tantos de Bardghaji y Yamal.

En contraste, Osasuna cortó una sequía de dos empates y dos derrotas al imponerse 2-0 al Levante, con goles de Muñoz Villanueva y García Santos. Los navarros respiran en la 15.ª posición con 15 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso.

Dónde ver FC Barcelona vs. Osasuna EN VIVO por TV y Online

Estos son los canales de TV y streaming online para ver el partido entre FC Barcelona vs. Osasuna en vivo en directo online, el sábado 13 de diciembre por la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-2026 desde el Cmp Nou.

Zona en MéxicoHora localTV
Noroeste (Baja California)09:30SKY Sports
Pacífico (Chihuahua, Sonora)10:30SKY Sports
Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara)11:30SKY Sports
Zona en Estados UnidosHora localTV
Este (Nueva York, Miami)12:30ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes
Central (Chicago, Dallas)11:30ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes
Montaña (Denver, Phoenix)10:30ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes
Pacífico (Los Ángeles, Seattle)09:30ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes
PaísHora localTV
Argentina14:30DGO, DSports
Uruguay14:30DGO, DSports
Paraguay14:30-
Chile13:30DGO, DSports, Amazon Prime Video
Venezuela13:30-
Bolivia13:30-
Perú12:30DGO
Colombia12:30DGO
Ecuador12:30DGO

Cuándo, a qué hora y cómo ver por TV y online el FC Barcelona vs. Osasuna

  • Ciudad: Barcelona, España
  • Fecha: sábado 13 de diciembre
  • Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 11:30 (México), 18:30 (España)
  • Estadio: Spotify Camp Nou
