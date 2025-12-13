El Barcelona recibe al Osasuna en el Camp Nou este sábado 13 de diciembre, en un encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga 2025/26. El partido está programado para las 18:30 horas (horario peninsular español). El líder del torneo intentará aumentar su diferencia de puntos frente a un Osasuna urgido de un buen resultado. Si estás en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, te comparto la lista de canales de TV y dónde ver streaming online el juego en distintos dispositivos móviles.
El Barcelona se presenta como un líder sólido (40 puntos, 4 de ventaja sobre el Real Madrid) gracias a una racha de seis victorias. Su último triunfo fue un contundente 5-3 ante el Real Betis, destacando el triplete de Ferran Torres, sumado a los tantos de Bardghaji y Yamal.
En contraste, Osasuna cortó una sequía de dos empates y dos derrotas al imponerse 2-0 al Levante, con goles de Muñoz Villanueva y García Santos. Los navarros respiran en la 15.ª posición con 15 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso.
Dónde ver FC Barcelona vs. Osasuna EN VIVO por TV y Online
Estos son los canales de TV y streaming online para ver el partido entre FC Barcelona vs. Osasuna en vivo en directo online, el sábado 13 de diciembre por la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-2026 desde el Cmp Nou.
|Zona en México
|Hora local
|TV
|Noroeste (Baja California)
|09:30
|SKY Sports
|Pacífico (Chihuahua, Sonora)
|10:30
|SKY Sports
|Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara)
|11:30
|SKY Sports
|Zona en Estados Unidos
|Hora local
|TV
|Este (Nueva York, Miami)
|12:30
|ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes
|Central (Chicago, Dallas)
|11:30
|ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes
|Montaña (Denver, Phoenix)
|10:30
|ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes
|Pacífico (Los Ángeles, Seattle)
|09:30
|ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes
|País
|Hora local
|TV
|Argentina
|14:30
|DGO, DSports
|Uruguay
|14:30
|DGO, DSports
|Paraguay
|14:30
|-
|Chile
|13:30
|DGO, DSports, Amazon Prime Video
|Venezuela
|13:30
|-
|Bolivia
|13:30
|-
|Perú
|12:30
|DGO
|Colombia
|12:30
|DGO
|Ecuador
|12:30
|DGO
Cuándo, a qué hora y cómo ver por TV y online el FC Barcelona vs. Osasuna
- Ciudad: Barcelona, España
- Fecha: sábado 13 de diciembre
- Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 11:30 (México), 18:30 (España)
- Estadio: Spotify Camp Nou