Seguramente ya estás contando los días para la gran noche. El Miss Universo 2025 promete ser una edición electrizante, llena de sorpresas, pasarelas de infarto y, por supuesto, la coronación de la nueva reina. ¿Dónde ver el Miss Universo 2025? Sabemos que no quieres perderte ni un solo segundo de la competencia, desde la alfombra roja hasta el momento en que se anuncia a la ganadora. Te explico en la siguiente guía para que sepas exactamente cómo y dónde sintonizar la transmisión en vivo, sin importar en qué parte del mundo te encuentres.

Conoce la fecha, horarios, canales de TV y dónde ver online el Miss Universo 2025 en vivo y en directo este jueves 20 de noviembre en Tailandia. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP) / Agencia AFP

Cómo seguir Miss Universo 2025 EN VIVO por TV y Online

La clave para ver el Miss Universo 2025 en vivo es conocer la cadena que tiene los derechos de transmisión en tu región. Históricamente, el certamen ha tenido una presencia dominante en la televisión abierta y por cable, y este año no será la excepción, aunque con una marcada evolución hacia el mundo digital.

Dónde ver Miss Universo 2025 en vivo en Estados Unidos

Región Canal de Televisión Servicio de Streaming Estados Unidos Telemundo Peacock México Imagen Televisión

(TV abierta) Canal de YouTube Oficial de Miss Universe

Dónde ver Miss Universo 2025 en vivo en Centroamérica y el Caribe

Región Canal de Televisión Servicio de Streaming Puerto Rico Wapa TV

(a las 9:00 p.m.) Telemundo Internacional

(Cable) Centroamérica

(general) Telemundo Internacional

(Cable) Canal de YouTube Oficial de Miss Universe Costa Rica ¡OPA!

(Canal Local) Canal de YouTube Oficial de Miss Universe

Dónde ver Miss Universo 2025 en vivo en Sudamérica

Región Canal de Televisión Servicio de Streaming América Latina

(general) Telemundo Internacional

(Cable) Canal de YouTube Oficial de Miss Universe Colombia Canal RCN

(8:00 p.m. hora Colombia) App del Canal RCN

(gratuita) Chile Canal 13

(a las 21:50 horas después de Teletrece central) Canal de YouTube Oficial de Miss Universe Venezuela Pendiente de anuncio oficial de Venevisión. Canal de YouTube Oficial de Miss Universe

Dónde ver Miss Universo 2025 en vivo en Europa

Región Canal de Televisión Servicio de Streaming Europa

(general) Generalmente sin TV abierta directa. Canal de YouTube Oficial de Miss Universe

Día, hora, canal TV y dónde ver online Miss Universo 2025

Este viernes 21 de noviembre se celebrará Miss Universo 2025 desde el Impact Arena en Bangkok, Tailandia. La transmisión comenzará a las 8:00 a. m. (hora tailandesa), es decir, a la 1:00 a. m. en España . El público podrá seguir la gala en directo y de forma gratuita únicamente a través del canal de YouTube de Miss Universo, ya que no cuenta con emisión oficial por televisión.

Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025

Horario: 8:00 am (Tailandia), 7:00 pm (MEX), 8:00 pm (COL, PER, EU), 10:00 pm (ARG, CHI)

Evento: 74° edición del Miss Universo 2025

Lugar: Impact Arena en Pak Kret, Tailandia