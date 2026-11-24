El certamen de belleza más importante y representativo a nivel mundial, vivirá una nueva edición este martes 24 de noviembre. Desde el famoso ‘Choliseo’ de Puerto Rico, no te pierdas la final del Miss Universo 2026 EN VIVO, donde conoceremos, finalmente, quién será la ganadora tras 4 días de concurso. A continuación, te cuento dónde puedes ver la final del Miss Universo 2026.

La ceremonia de coronación contará con transmisión internacional a través de Telemundo, Telemundo Internacional, Peacock y Universal+, además de diferentes canales de televisión locales. A continuación, conoce los horarios y las señales disponibles para seguir el concurso de belleza desde Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 EN VIVO en Estados Unidos y Puerto Rico?

Los seguidores del certamen podrán disfrutar de la gala de coronación desde sus celulares, computadoras, tabletas y Smart TV mediante las siguientes plataformas:

Peacock: transmisión en español para Estados Unidos.

transmisión en español para Estados Unidos. Universal+: transmisión para Latinoamérica mediante suscripción.

transmisión para Latinoamérica mediante suscripción. Telemundo: cobertura en español.

cobertura en español. Miss Universe en YouTube: sujeto a disponibilidad geográfica.

sujeto a disponibilidad geográfica. WAPA TV: cobertura para Puerto Rico.

cobertura para Puerto Rico. REELZ+: transmisión en inglés para Estados Unidos.

La gran final del Miss Universo 2026 comenzará a las 9:00 p. m. de Puerto Rico, equivalente a las 8:00 p. m. del este de Estados Unidos, Colombia y Perú, y a las 7:00 p. m. del centro de México.

Asimismo, Telemundo ofrecerá una antesala especial denominada Celebrando Nuestras Reinas, que comenzará una hora antes de la ceremonia principal.

¿Dónde ver la final del Miss Universo 2026 en TV Abierta?

Entre las señales locales anunciadas por medios de comunicación figuran Telemundo en Estados Unidos, WAPA TV en Puerto Rico, Venevisión en Venezuela, RCN en Colombia, Ecuavisa en Ecuador, Mega en Chile, Canal 21 en El Salvador y TV Azteca Guate en Guatemala.

En otros países, como Perú, Argentina, Uruguay y Paraguay, la principal alternativa reportada es Telemundo Internacional, señal de televisión de paga. No se ha verificado de manera independiente una señal abierta para todos los países ni una transmisión gratuita de la gala completa por YouTube.

País Horario Canales TV Estados Unidos 8:00 p.m. ET Peacock, REELZ+ Puerto Rico 9:00 p.m. Wapa.tv, Universal+ México 7:00 p.m. Universal+ República Dominicana 9:00 p.m. Universal+ Panamá 8:00 p.m. Universal+ El Salvador 7:00 p.m. Universal+ Guatemala 7:00 p.m. Universal+ Venezuela 9:00 p.m. Universal+ Colombia 8:00 p.m. Universal+ Ecuador 8:00 p.m. Ecuavisa Play, Universal+ Perú 8:00 p.m. Universal+ Argentina 10:00 p.m. Universal+ Chile 10:00 p.m. MegaGO, Universal+ Uruguay 10:00 p.m. Universal+ Paraguay 10:00 p.m. Universal+