La 61ª edición del Mr. Olympia, la competición de culturismo de élite de la IFBB, se llevará a cabo en el Resorts World de Las Vegas, Estados Unidos, entre el 9 y el 12 de octubre. Los mejores culturistas del planeta competirán en diversas categorías. Entre ellas se encuentran el Men’s Open (el físico más atractivo), el Classic Physique (que prioriza la estética clásica) y el Men’s Physique (orientado a cuerpos más atléticos y la presentación en traje de baño). Conoce por qué canal TV y dónde ver el evento desde Estados Unidos.

Dónde ver Mr Olympia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE del 9 al 11 de octubre

El Mr. Olympia 2025 no tendrá cobertura por canales de televisión. La única forma de verlo será a través de OlympiaTV, la plataforma oficial de streaming de la organización. Para acceder, es necesario comprar el evento completo en formato de Pago Por Visión (PPV) por $74.99 (aproximadamente $63.91). Esta plataforma es compatible con dispositivos móviles, ordenadores y Smart TV.

La suscripción PPV garantiza el acceso a la transmisión completa de la competición: las 11 categorías del Olympia, desde el Prejudging hasta las Finales, junto a material exclusivo como el backstage, la rueda de prensa y el encuentro Meet the Olympians. El paquete también abarca las jornadas del Amateur Olympia y el cierre con el Champions Seminar. Como material gratuito, en sus perfiles de YouTube, Instagram y X se publicarán imágenes destacadas y highlights. El vídeo bajo demanda del PPV estará disponible para su adquisición tras el evento. Las novedades se podrán seguir en AS.

A qué hora inicia Mr. Olympia 2025 EN VIVO y EN DIRECTO

La competición del Mr. Olympia durará tres días. El evento arrancará el jueves 9 de octubre; a las 10:00 horas CT / 11:00 horas ET, 17:00 horas de España , se realizará el prejudging de las categorías amateur masculinas. La jornada culminará a cuatro horas más tarde, con la conferencia de prensa oficial donde estarán presentes los favoritos al título.

El calendario del evento divide las competiciones en dos jornadas principales. El viernes 10 se enfoca en las divisiones femeninas (212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia y Wellness), con sus preliminares 11:30 CT / 12:30 ET y las finales a las 18:30 CT / 19:30 ET .

Finalmente, el sábado 11 de octubre concentra la atención en las categorías masculinas. A partir de las 11:00 horas CT / 12:00 horas ET , se realizarán los prejudging del Mr. Olympia Open (la categoría sin límite de peso) y las rondas preliminares de Men’s Physique, Classic Physique y Bikini. Las finales masculinas están fijadas para las 20:00 horas CT / 21:00 horas ET .

Calendario del Mr. Olympia 2025

Fecha Hora (ET) Evento 10 de octubre 12:30 pm Ms. Olympia pre-judging 9 pm Ms. Olympia finals/Mr. Olympia pre-judging 11 de octubre 10 pm Mr. Olympia finals

