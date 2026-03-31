Sin duda, uno de los enfrentamientos que marcará un antes y un después en el fútbol mundial. Desde la ciudad de Monterrey, Bolivia vs. Irak juegan la final del Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026. A partido único, La Verde de Óscar Villegas juega un partido de “vida o muerte” este martes 31 de marzo de 2026, a partir de las 10:00 pm. CT / 11:00 p.m. ET en el Estadio BBVA . El ganador pasa directamente a completar el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

En el siguiente artículo te presento la guía TV internacional, para seguir la cobertura del partido Bolivia vs. Irak EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE este martes 31 de marzo, por la Final del Repechaje del Mundial 2026 desde el Estadio BBVA de Monterrey, México.

Dónde ver Bolivia vs. Irak EN VIVO GRATIS por TV y Steaming online

En territorio boliviano, el Bolivia vs. Irak será transmitido por señal abierta y por cable, con varias alternativas oficiales. Según medios regionales y especializados, la transmisión llegará al país a través de:

Bolivia TV (señal abierta, televisión nacional).

Entel TV / Entel TV Smart (TV de pago y plataforma propia).

TuVes y Tigo Sports, que cuentan con derechos para el mercado boliviano.​

FBF Play y Fútbol Canal como opciones digitales asociadas al ecosistema del fútbol boliviano.

A nivel de Sudamérica, el encuentro será transmitido también por la señal de DSports (antes DIRECTV Sports), disponible en distintas operadoras de TV de pago. A continuación, la tabla completa de canales de televisión, cable y streaming para seguir la Final del Repechaje desde la ciudad de Monterrey.

País / Región Canal de TV / Plataforma principal Estados Unidos Fox Sports 1, FOX One, Telemundo Deportes Ahora; Fanatiz, fuboTV, Peacock, FoxSports.com, ViX, FOX Sports App México TUDN En Vivo, ViX Resto de países de Centroamérica DIRECTV Sports (DGO) vía operadores con señal DSports Bolivia Bolivia TV (BTV); Tigo Sports Bolivia, Tuves, Entel TV; Entel TV Smart, FútbolCanal (según operador) Argentina DIRECTV Sports Argentina; DGO Brasil Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play; DIRECTV Sports Chile, Mega Chile DIRECTV Sports Chile, Mega; DGO, Amazon Prime Video (señal DSports) Colombia Win Sports, Win Play DIRECTV Sports (DGO) Ecuador DIRECTV Sports (DGO) Ecuador Perú DIRECTV Sports (DGO) Peru Uruguay DIRECTV Sports (DGO) Uruguay Paraguay DIRECTV Sports (DGO)

¿A qué hora juega Bolivia vs. Irak por Final del Repechaje al Mundial 2026?

El duelo se disputará en el estadio BBVA de Monterrey, México, un escenario mundialista con capacidad para más de 50 mil aficionados. El inicio está programado para las 23:00 horas de Bolivia, 22:00 de Perú, Colombia y Ecuador, y medianoche (00:00) del día siguiente en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. A continuación, la tabla por país para seguir la cobertura del partido en vivo y en directo online.

País / Región Hora del partido Fecha local del inicio Bolivia 23:00 31 de marzo de 2026 Perú 22:00 31 de marzo de 2026 Colombia 22:00 31 de marzo de 2026 Ecuador 22:00 31 de marzo de 2026 México (CDMX) 21:00 31 de marzo de 2026 México (Monterrey) 22:00 aprox. 31 de marzo de 2026 Chile 00:00 1 de abril de 2026 Argentina 00:00 1 de abril de 2026 Brasil (Brasilia) 00:00 1 de abril de 2026 Uruguay 00:00 1 de abril de 2026 Paraguay 00:00 1 de abril de 2026 Estados Unidos (ET) 23:00 31 de marzo de 2026 Estados Unidos (CT) 22:00 31 de marzo de 2026 Estados Unidos (PT) 20:00 31 de marzo de 2026 España (península) 04:00 1 de abril de 2026