Conoce qué canales de TV y dónde seguir online la Final del Repechaje Bolivia vs. Irak EN VIVO GRATIS este martes 31 de marzo desde Monterrey. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online la Final del Repechaje Bolivia vs. Irak EN VIVO GRATIS este martes 31 de marzo desde Monterrey. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Sin duda, uno de los enfrentamientos que marcará un antes y un después en el fútbol mundial. Desde la ciudad de Monterrey, Bolivia vs. Irak juegan la final del Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026. A partido único, La Verde de Óscar Villegas juega un partido de “vida o muerte” este martes 31 de marzo de 2026, a partir de las 10:00 pm. CT / 11:00 p.m. ET en el Estadio BBVA. El ganador pasa directamente a completar el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

En el siguiente artículo te presento la guía TV internacional, para seguir la cobertura del partido Bolivia vs. Irak EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE este martes 31 de marzo, por la Final del Repechaje del Mundial 2026 desde el Estadio BBVA de Monterrey, México.

Dónde ver Bolivia vs. Irak EN VIVO GRATIS por TV y Steaming online

En territorio boliviano, el Bolivia vs. Irak será transmitido por señal abierta y por cable, con varias alternativas oficiales. Según medios regionales y especializados, la transmisión llegará al país a través de:

  • Bolivia TV (señal abierta, televisión nacional).
  • Entel TV / Entel TV Smart (TV de pago y plataforma propia).
  • TuVes y Tigo Sports, que cuentan con derechos para el mercado boliviano.​
  • FBF Play y Fútbol Canal como opciones digitales asociadas al ecosistema del fútbol boliviano.

A nivel de Sudamérica, el encuentro será transmitido también por la señal de DSports (antes DIRECTV Sports), disponible en distintas operadoras de TV de pago. A continuación, la tabla completa de canales de televisión, cable y streaming para seguir la Final del Repechaje desde la ciudad de Monterrey.

País / RegiónCanal de TV / Plataforma principal
Estados UnidosFox Sports 1, FOX One, Telemundo Deportes Ahora; Fanatiz, fuboTV, Peacock, FoxSports.com, ViX, FOX Sports App
MéxicoTUDN En Vivo, ViX
Resto de países de CentroaméricaDIRECTV Sports (DGO) vía operadores con señal DSports
BoliviaBolivia TV (BTV); Tigo Sports Bolivia, Tuves, Entel TV; Entel TV Smart, FútbolCanal (según operador)
ArgentinaDIRECTV Sports Argentina; DGO
BrasilGloboplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play; DIRECTV Sports Chile, Mega
ChileDIRECTV Sports Chile, Mega; DGO, Amazon Prime Video (señal DSports)
ColombiaWin Sports, Win Play DIRECTV Sports (DGO)
EcuadorDIRECTV Sports (DGO) Ecuador
PerúDIRECTV Sports (DGO) Peru
UruguayDIRECTV Sports (DGO) Uruguay
ParaguayDIRECTV Sports (DGO)

¿A qué hora juega Bolivia vs. Irak por Final del Repechaje al Mundial 2026?

El duelo se disputará en el estadio BBVA de Monterrey, México, un escenario mundialista con capacidad para más de 50 mil aficionados. El inicio está programado para las 23:00 horas de Bolivia, 22:00 de Perú, Colombia y Ecuador, y medianoche (00:00) del día siguiente en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. A continuación, la tabla por país para seguir la cobertura del partido en vivo y en directo online.

País / RegiónHora del partidoFecha local del inicio
Bolivia23:0031 de marzo de 2026
Perú22:0031 de marzo de 2026
Colombia22:0031 de marzo de 2026
Ecuador22:0031 de marzo de 2026
México (CDMX)21:0031 de marzo de 2026
México (Monterrey)22:00 aprox.31 de marzo de 2026
Chile00:001 de abril de 2026
Argentina00:001 de abril de 2026
Brasil (Brasilia)00:001 de abril de 2026
Uruguay00:001 de abril de 2026
Paraguay00:001 de abril de 2026
Estados Unidos (ET)23:0031 de marzo de 2026
Estados Unidos (CT)22:0031 de marzo de 2026
Estados Unidos (PT)20:0031 de marzo de 2026
España (península)04:001 de abril de 2026
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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