Detalles de la cobertura en señal abierta para sintonizar en vivo gratis el choque entre Francia y España por las semifinales del Mundial 2026, un duelo decisivo que define al primer finalista del campeonato internacional. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Detalles de la cobertura en señal abierta para sintonizar en vivo gratis el choque entre Francia y España por las semifinales del Mundial 2026, un duelo decisivo que define al primer finalista del campeonato internacional. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La emoción de la continúa con las semifinales y uno de los encuentros más esperados tendrá como protagonistas a Francia y España, dos selecciones que buscarán dar el penúltimo paso para concretar el sueño de bordar una nueva estrella de campeón del mundo en su escudo.

El partido se llevará a cabo este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde ambos equipos saldrán decididos a sellar el boleto a la gran final. Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos a qué hora juegan Francia — España, qué canales transmitirán el encuentro en cada país y cuáles son las opciones para verlo EN VIVO por televisión e internet.

ARLINGTON, TEXAS, (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- DirecTV transmitirá EN DIRECTO el partido de España contra Francia hoy martes 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.
ARLINGTON, TEXAS, (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- DirecTV transmitirá EN DIRECTO el partido de España contra Francia hoy martes 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora juega Francia — España hoy por la semifinal del Mundial 2026?

El partido entre Colombia y Ghana se juega este martes 14 de julio de 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, válido por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos son los horarios del encuentro en distintos países:

PaísHora
México13:00
Costa Rica13:00
Guatemala13:00
Honduras13:00
El Salvador13:00
Nicaragua13:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Perú14:00
Panamá14:00
Bolivia15:00
Chile15:00
Venezuela15:00
Estados Unidos (ET)15:00
República Dominicana15:00
Puerto Rico15:00
Argentina16:00
Uruguay16:00
Paraguay16:00
Brasil16:00
España21:00
Las selecciones de Francia y España disputan hoy la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Revise la guía completa con los horarios oficiales del partido y las plataformas autorizadas de televisión online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Las selecciones de Francia y España disputan hoy la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Revise la guía completa con los horarios oficiales del partido y las plataformas autorizadas de televisión online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Qué canal transmite Francia — España por país por la semifinal del Mundial 2026?

La transmisión del partido Francia — España dependerá del país desde donde sigas el Mundial 2026. Estas son algunas de las principales opciones oficiales en el mundo hispano:

PaísCanal de TVStreaming
PerúAmérica Televisión, DSportsAmérica tvGO, TV 360, DGO, Paramount+
MéxicoCanal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7ViX Premium
ChileChilevision, DSportsDGO, Paramount+
ArgentinaTelevisión Pública, DIRECTV SportsFlow Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
UruguayCanal 5, DSports, Antel TVDGO, AUF TV, Paramount+
ColombiaCaracol TV, RCN Television, Win Sports, DIRECTV Sports, Radio Nacional de ColombiaDGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Win+ Futbol, Win Play, Disney+ Premium, ditu, Paramount+
EcuadorDIRECTV Sports, TeleamazonasDGO, Disney+ Premium, Paramount+
VenezuelaTeleven, DSportsDGO, Disney+ Premium, inter
BoliviaRed Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV--
ParaguayGEN, Trece, Unicanal--
Estados UnidosTelemundo (GRATIS por señal abierta), FOX NetworkfuboTV, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
EspañaTVE La 1, La 2 CatDAZN, DAZN Mundial, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, TDP Play
Costa RicaTeletica Canal 7, FOXTeletica En Vivo, ViX, FOX+
PanamáRPC, Telemetro, Tigo Sports, FOXTVMax, Medcom GO, ViX
GuatemalaTeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports, FOXViX
HondurasTelecadena 7 y 4, Tigo Sports, FOX, HRNDTVC+, ViX
El SalvadorCanal 4, Tigo Sports, FOXTCS GO, ViX
NicaraguaCanal 10, Tigo Sports, FOXViX
República DominicanaCDN DeportesPio Deportes, ViX
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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