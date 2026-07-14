La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con las semifinales y uno de los encuentros más esperados tendrá como protagonistas a Francia y España, dos selecciones que buscarán dar el penúltimo paso para concretar el sueño de bordar una nueva estrella de campeón del mundo en su escudo.
El partido se llevará a cabo este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde ambos equipos saldrán decididos a sellar el boleto a la gran final. Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos a qué hora juegan Francia — España, qué canales transmitirán el encuentro en cada país y cuáles son las opciones para verlo EN VIVO por televisión e internet.
¿A qué hora juega Francia — España hoy por la semifinal del Mundial 2026?
El partido entre Colombia y Ghana se juega este martes 14 de julio de 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, válido por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Estos son los horarios del encuentro en distintos países:
|País
|Hora
|México
|13:00
|Costa Rica
|13:00
|Guatemala
|13:00
|Honduras
|13:00
|El Salvador
|13:00
|Nicaragua
|13:00
|Colombia
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Perú
|14:00
|Panamá
|14:00
|Bolivia
|15:00
|Chile
|15:00
|Venezuela
|15:00
|Estados Unidos (ET)
|15:00
|República Dominicana
|15:00
|Puerto Rico
|15:00
|Argentina
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Paraguay
|16:00
|Brasil
|16:00
|España
|21:00
¿Qué canal transmite Francia — España por país por la semifinal del Mundial 2026?
La transmisión del partido Francia — España dependerá del país desde donde sigas el Mundial 2026. Estas son algunas de las principales opciones oficiales en el mundo hispano:
|País
|Canal de TV
|Streaming
|Perú
|América Televisión, DSports
|América tvGO, TV 360, DGO, Paramount+
|México
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7
|ViX Premium
|Chile
|Chilevision, DSports
|DGO, Paramount+
|Argentina
|Televisión Pública, DIRECTV Sports
|Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Uruguay
|Canal 5, DSports, Antel TV
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Colombia
|Caracol TV, RCN Television, Win Sports, DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia
|DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Win+ Futbol, Win Play, Disney+ Premium, ditu, Paramount+
|Ecuador
|DIRECTV Sports, Teleamazonas
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Venezuela
|Televen, DSports
|DGO, Disney+ Premium, inter
|Bolivia
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV
|--
|Paraguay
|GEN, Trece, Unicanal
|--
|Estados Unidos
|Telemundo (GRATIS por señal abierta), FOX Network
|fuboTV, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
|España
|TVE La 1, La 2 Cat
|DAZN, DAZN Mundial, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, TDP Play
|Costa Rica
|Teletica Canal 7, FOX
|Teletica En Vivo, ViX, FOX+
|Panamá
|RPC, Telemetro, Tigo Sports, FOX
|TVMax, Medcom GO, ViX
|Guatemala
|TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports, FOX
|ViX
|Honduras
|Telecadena 7 y 4, Tigo Sports, FOX, HRN
|DTVC+, ViX
|El Salvador
|Canal 4, Tigo Sports, FOX
|TCS GO, ViX
|Nicaragua
|Canal 10, Tigo Sports, FOX
|ViX
|República Dominicana
|CDN Deportes
|Pio Deportes, ViX