La Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta uno de sus enfrentamientos más esperados cuando Francia y Senegal choquen este martes 16 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La afición futbolística en los Estados Unidos y el resto del planeta busca con gran interés las opciones de transmisión en televisión abierta para presenciar este electrizante debut correspondiente al Grupo I. Este duelo revive la histórica sorpresa del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Seúl de hace más de dos décadas, cuando el conjunto africano superó por la mínima diferencia a los entonces monarcas mundiales. Si quieres saber dónde ver el partido Francia vs. Senegal por el Mundial 2026, te detallamos los horarios por país, canales de televisión y las posibles formaciones del encuentro.
La selección francesa aterriza en territorio estadounidense consolidada como la segunda gran favorita para levantar el trofeo y dispuesta a redimirse tras la pasada edición. El estratega Didier Deschamps dirige su último torneo internacional antes de ceder el banquillo a Zinedine Zidane, buscando despedirse superando el récord absoluto de dieciséis victorias mundialistas que ostenta Helmut Schon. A pesar de generar ciertas dudas tras una caída amistosa ante Costa de Marfil, el equipo europeo recuperó la confianza superando recientemente a Irlanda del Norte de la mano de Michael Olise. El poderío ofensivo galo resulta innegable al registrar múltiples anotaciones en nueve de sus últimos diez compromisos internacionales previos a esta importante justa. El cuerpo técnico define los últimos detalles de su alineación titular para asegurar los tres puntos en su primer partido oficial de la fase de grupos.
El combinado de Senegal encara su tercera participación mundialista consecutiva tras superar una impecable fase de clasificación continental sin registrar una sola derrota. Los denominados Leones de Teranga llegan bajo la dirección técnica de Pape Thiaw, quien curiosamente formó parte del plantel que derrotó a los franceses durante aquel histórico encuentro del año 2002. La preparación del conjunto africano culminó de forma agridulce luego de una ajustada derrota amistosa frente al anfitrión Estados Unidos y un reciente empate sin goles ante Arabia Saudita. Esta igualada interrumpió una racha de diecisiete partidos consecutivos marcando goles, aunque demostró la solidez defensiva del equipo al mantener su portería imbatida en cinco de sus siete duelos previos. La escuadra senegalesa intentará aprovechar esta fortaleza táctica en Nueva Jersey para neutralizar el ataque europeo y dar el batacazo en la justa mundialista.
¿Dónde ver Francia — Senegal EN VIVO GRATIS por el Mundial 2026?
Los derechos de transmisión variarán según el país. En Francia, el encuentro será emitido por las señales oficiales del Mundial 2026, mientras que en Latinoamérica podrá seguirse mediante DSports, ESPN, Disney+, DGO y otras plataformas autorizadas según cada territorio.
Canales principales
- Francia: M6, beIN Sports 1, M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL
- Senegal: RTS 1, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga y New World Sport App
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- México: ViX Premium
- Perú: América Televisión, América TVGO y TV 360
- Sudamérica: DSports y DGO
- Latinoamérica: ESPN, Disney+ y Paramount+
Horario del Francia — Senegal por el Mundial 2026
|País
|Hora
|Canadá (Toronto)
|3:00 p.m.
|Estados Unidos ET
|3:00 p.m.
|Estados Unidos PT
|12:00 p.m.
|México
|1:00 p.m.
|Colombia
|2:00 p.m.
|Perú
|2:00 p.m.
|Ecuador
|2:00 p.m.
|Bolivia
|3:00 p.m.
|Venezuela
|3:00 p.m.
|Chile
|4:00 p.m.
|Argentina
|4:00 p.m.
|Uruguay
|4:00 p.m.
|Paraguay
|4:00 p.m.
|España
|9:00 p.m.
Alineaciones probables del Francia — Senegal
- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé.
- Senegal: Edouard Mendy; Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Pathé Ciss, Habib Diarra; Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Cherif Ndiaye.
Ficha del partido Francia — Senegal por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Francia — Senegal
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Grupo
|I
|Fecha
|Martes, 16 de junio de 2026
|Hora
|3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT
|Estadio
|MetLife Stadium
|Ciudad
|East Rutherford, Nueva York
|País
|Estados Unidos
|Árbitro
|Alireza Faghani (Irán)
|TV
|FOX, Telemundo, TSN, CTV, DSports, ESPN
|Streaming
|DGO, Disney+, ViX, FOX One
Francia buscará debutar con un triunfo que le permita sumar sus primeros tres puntos y liderar su llave, mientras que Senegal intentará hacer lo propio apelando a su característica garra y juego táctico. El resultado podría marcar el rumbo de un Grupo I que promete ser uno de los más disputados del torneo.