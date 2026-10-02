Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la tercera jornada de la UEFA Nations League 2026-27. El Stade de France, en Saint-Denis, será el escenario de uno de los encuentros más atractivos de la fecha, con dos selecciones históricas del fútbol europeo que buscan sumar puntos en el grupo A1.

La selección francesa, dirigida por Zinedine Zidane, llega con dos victorias consecutivas, frente a Turquía y Bélgica, mientras que Italia, bajo el mando de Roberto Mancini, intentará prolongar su recuperación después de vencer por 4-1 a Turquía. El duelo también representa una oportunidad para medir el rendimiento de dos equipos con aspiraciones de avanzar en el torneo.

Si quieres seguir el partido en directo, aquí encontrarás los horarios, los canales de televisión y las opciones de transmisión online de Francia vs. Italia, con información para los aficionados de distintos países.

¿A qué hora juega Francia vs. Italia por la Nations League 2026?

El partido entre Francia e Italia se disputará el viernes 2 de octubre de 2026 en el Stade de France, en Saint-Denis, Francia. El inicio está programado para las 20:45 horas de España y las 13:45 horas de Perú y Colombia.

Estos son los horarios del encuentro según el país:

País Hora España 20:45 México (centro) 12:45 Perú 13:45 Colombia 13:45 Ecuador 13:45 Estados Unidos (hora del Este) 14:45 Argentina 15:45 Uruguay 15:45 Chile 15:45

¿Dónde ver Francia vs. Italia EN VIVO ONLINE por TV y streaming?

La transmisión de Francia vs. Italia estará disponible en diferentes canales y plataformas, según el país desde el que se siga el encuentro. Estas son las señales confirmadas en los mercados con información disponible:

País Canal de TV Streaming México Sky Sports, FOX Sports México (cobertura) Según disponibilidad del operador Perú ESPN Disney+ Premium Argentina ESPN Disney+ Premium Colombia ESPN Disney+ Premium Ecuador ESPN Disney+ Premium Chile ESPN Disney+ Premium Uruguay ESPN Disney+ Premium España La 1 RTVE Play, DAZN Estados Unidos FS1 FOX One Francia TF1 TF1+ Italia Rai 1 RaiPlay

En España, el partido se podrá ver gratuitamente por La 1 HD y RTVE Play, mientras que DAZN también figura entre las opciones de transmisión. En Francia, TF1 y TF1+ emitirán el encuentro.

En Estados Unidos, la señal anunciada es FS1, con acceso mediante FOX One. Para Sudamérica, ESPN y Disney+ Premium son las opciones señaladas para seguir el encuentro en directo.

Conviene comprobar la programación local y las condiciones de acceso de cada plataforma, ya que los derechos deportivos y la disponibilidad de los partidos pueden variar según el territorio.

¿Cómo llegan Francia e Italia a la tercera jornada de la Nations League?

Francia afronta este compromiso con seis puntos, después de imponerse a Turquía y Bélgica en sus dos primeras presentaciones. El equipo de Zinedine Zidane venció 1-0 a los belgas con un gol de Michael Olise en los minutos finales y buscará aprovechar su condición de local para consolidarse en el grupo A1.

Italia, por su parte, llega con tres unidades. Después de perder 0-2 ante Bélgica en su debut, el conjunto dirigido por Roberto Mancini reaccionó con una goleada por 4-1 frente a Turquía. Los goles italianos fueron obra de Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Kayode y Pio Esposito.

El enfrentamiento en Saint-Denis supone una nueva prueba para ambas selecciones en su camino por la UEFA Nations League 2026-27.

¿Dónde se juega Francia vs. Italia por la UEFA Nations League?

El partido se disputará en el Stade de France, ubicado en Saint-Denis, en las afueras de París. El recinto francés albergará el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga A, en el grupo A1.

Partido : Francia vs. Italia.

: Francia vs. Italia. Fecha : viernes 2 de octubre de 2026.

: viernes 2 de octubre de 2026. Hora : 20:45 en España y Francia.

: 20:45 en España y Francia. Estadio : Stade de France.

: Stade de France. Ciudad : Saint-Denis, Francia.

: Saint-Denis, Francia. Competición : UEFA Nations League 2026-27.

: UEFA Nations League 2026-27. Jornada : tercera.

: tercera. Grupo: A1.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Francia vs. Italia

¿Cuándo juega Francia vs. Italia por la Nations League 2026?

Francia e Italia se enfrentan el viernes 2 de octubre de 2026 por la tercera jornada de la UEFA Nations League 2026-27.

¿A qué hora es Francia vs. Italia en México y Perú?

El partido comenzará a las 12:45 horas en el centro de México y a las 13:45 horas en Perú.

¿Qué canal transmite Francia vs. Italia en Argentina?

En Argentina, el encuentro se podrá ver en vivo por ESPN y mediante streaming en Disney+ Premium.

¿Dónde ver Francia vs. Italia en España?

En España, el encuentro se podrá seguir en directo por La 1 y RTVE Play. También figura DAZN entre las opciones de transmisión.

¿En qué estadio juegan Francia e Italia?

El partido se disputará en el Stade de France, ubicado en Saint-Denis, cerca de París, Francia.