Un enfrentamiento de pronóstico reservado. Este jueves 9 de julio, no te pierdas el partido de Francia vs. Marruecos en vivo y en directo, desde el Gillette Stadium de Boston, por los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con los horarios y dónde podrás seguir este partido minuto a minuto. Marruecos, última selección africana en el torneo, viene de eliminar a Países Bajos y Canadá en las rondas previas, mientras que Francia dejó en el camino a Suecia y Paraguay.
¿Cómo mirar Francia vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026?
Continúa el desarrollo del certamen y este jueves 9 de julio tendremos el encuentro entre Francia vs. Marruecos por la ronda de cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con los canales de TV para que puedas seguirlo en diferentes partes del mundo.
- Argentina: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Mi Telefe.
- Chile: Chilevisión, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.
- Ecuador: Teleamazonas, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.
- España: DAZN Mundial, Movistar+, La 1 (TVE), RTVE Play.
- Estados Unidos: FOX, FS1, FOX One, Telemundo Deportes, Universo, Peacock.
- México: TV Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX Premium, Sky Sports.
- Colombia: Canal RCN, GOL Caracol, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.
- Paraguay: GEN, Tigo Sports, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.
- Perú: América TV, TVGo DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.
- Uruguay: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, AUF TV.
- Venezuela: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Televen.
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium, Tigo Sports (según el país), Canal 4 TCS (El Salvador), Teletica (Costa Rica), TVN (Panamá), RPC (Panamá), Chapín TV (Guatemala)
Horarios para ver Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026
Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de Francia vs. Marruecos, por los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026.
- Argentina: 5:00 p.m.
- Chile: 4:00 p.m.
- Ecuador: 3:00 p.m.
- España: 10:00 p.m. hora peninsular
- Estados Unidos: 4:00 p.m. ET / 3:00 p.m. CT / 2:00 p.m. MT / 1:00 p.m. PT.
- México: 2:00 p.m. CDMX / 1:00 p.m. Baja California / 3:00 p.m. Quintana Roo.
- Colombia: 3:00 p.m.
- Paraguay: 5:00 p.m.
- Perú: 3:00 p.m.
- Uruguay: 5:00 p.m.
- Venezuela: 4:00 p.m.
- Centroamérica: 2:00 p.m. / Panamá: 3:00 p.m.
Formaciones de Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026
- Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Manu Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Kylian Mbappé y Barcola.
- Marruecos: Yassine Bono, Achraf Hakimi, Diop, Chadi Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Ounahi, Bouaddi, Brahim, El Khannouss, Rahimi.