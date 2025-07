El 4 de julio es una fecha emblemática para todos los estadounidenses. Cada rincón del país se viste de rojo, blanco y azul para conmemorar el Día de la Independencia, y el condado de San Bernardino, en California, no es la excepción. Aunque la ciudad de San Bernardino no tendrá un espectáculo público masivo de fuegos artificiales como en años anteriores, el condado ofrece varias opciones para disfrutar del cielo iluminado por pirotecnia y espectáculos especiales. Uno de los principales eventos se realizará en el pintoresco Lake Gregory, en Crestline, donde se celebrará una noche mágica el sábado 5 de julio, mientras que algunos eventos privados, como conciertos sin acceso libre, incluirán breves shows pirotécnicos. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte nada.

Lake Gregory Fireworks Extravaganza – Crestline

Lugar: Lake Gregory Regional Park, Crestline

Lake Gregory Regional Park, Crestline Fecha: Sábado 5 de julio de 2025

Sábado 5 de julio de 2025 Hora del show: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Entrada: Gratuita (parqueo: $20 en efectivo)

Considerado uno de los espectáculos más importantes en todo el condado de San Bernardino, el “Lake Gregory Fireworks Extravaganza” celebra este año su quinta edición consecutiva. Aunque el show no será el 4 de julio sino el sábado 5, se espera una asistencia masiva. El evento es gratuito y apto para toda la familia, con un ambiente festivo que rodea el hermoso lago en la zona montañosa de Crestline.

Además del espectáculo principal, los organizadores ofrecen una experiencia VIP con cena, bebidas, música en vivo, rifas y asientos preferenciales frente al lago. Esta opción requiere reservación previa y tiene costo adicional, pero garantiza una vista privilegiada del show.

San Bernardino Symphony + fuegos artificiales

Lugar: San Bernardino Valley College

San Bernardino Valley College Fecha: Sábado 5 de julio

Sábado 5 de julio Hora: Desde las 7:30 p.m.

Desde las 7:30 p.m. Acceso: Solo con entrada (evento cerrado)

La ciudad de San Bernardino no organizará un espectáculo público abierto de fuegos artificiales, pero sí tendrá un evento especial: un concierto de la San Bernardino Symphony Orchestra en el Valley College, que cerrará con un pequeño show de pirotecnia. Este evento es privado y requiere entrada, por lo que no está diseñado como una celebración comunitaria abierta.

¿Y el 4 de julio? ¿Hay eventos oficiales ese día?

Sorprendentemente, no hay shows públicos masivos programados en la ciudad de San Bernardino ni en Crestline el propio jueves 4 de julio. Las autoridades locales han optado por celebrar el fin de semana, trasladando los eventos principales al sábado 5. Esto ha sido común en años recientes para facilitar la logística, evitar conflictos laborales y fomentar un ambiente más familiar y seguro.

Recomendaciones para disfrutar los fuegos

Llega temprano: Para el evento en Lake Gregory se recomienda llegar al menos dos horas antes. El tráfico y la disponibilidad de estacionamiento se ven afectados por la alta afluencia.

Para el evento en Lake Gregory se recomienda llegar al menos dos horas antes. El tráfico y la disponibilidad de estacionamiento se ven afectados por la alta afluencia. Lleva cobijas y sillas plegables: Muchas familias se acomodan en zonas verdes alrededor del lago.

Muchas familias se acomodan en zonas verdes alrededor del lago. Consulta el clima: Aunque julio suele ser cálido, en zonas elevadas como Crestline puede refrescar por la noche.

Aunque julio suele ser cálido, en zonas elevadas como Crestline puede refrescar por la noche. Respeta las normas locales: El consumo de alcohol, fuegos artificiales personales o drones no autorizados están prohibidos.

El show VIP del 5 de julio de 2025 en Lake Gregory incluirá cena, música y una vista privilegiada de los fuegos: ¡la experiencia completa!