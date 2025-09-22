La 69ª edición del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol, se celebrará este lunes en París, en una ceremonia llena de expectativas. Tras la polémica del año pasado con la victoria de Rodri y la ausencia de Vinicius Jr., este año, todas las miradas están puestas en el delantero del PSG Ousmane Dembélé, considerado el principal candidato a llevarse el galardón. La ceremonia, organizada en colaboración por la UEFA y el Grupo Amaury, reconocerá a los mejores futbolistas de la temporada 2024/25.

Además del codiciado premio masculino, el evento también distinguirá a la mejor jugadora, los jóvenes talentos, porteros, máximos goleadores y entrenadores. Por primera vez, se han añadido tres nuevas categorías femeninas: el Trofeo Yashin Femenino, el Trofeo Gerd Müller Femenino y el Trofeo Kopa Femenino, en un esfuerzo por celebrar los logros de las futbolistas. La gala, que se llevará a cabo en el emblemático Théâtre du Châtelet de París, también incluirá el Premio Sócrates, que reconoce a un jugador por sus iniciativas humanitarias fuera de la cancha.

La historia del Balón de Oro se remonta a 1956, cuando la revista France Football lo estableció para premiar a los futbolistas con logros y talentos excepcionales. La ceremonia de este año, que se podrá ver en vivo a través de Paramount+, promete ser un evento memorable. A medida que se acerca el momento de la verdad, el suspense aumenta, con Dembélé como el gran favorito, aunque la posibilidad de una sorpresa siempre está latente.

Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Vitinha fueron protagonistas del Balón de Oro 2025. Aquí los resultados oficiales en vivo. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Depor

Horarios por país para ver gala de Balón de Oro 2025

España: 21:00 h (horario peninsular)

México: 13:00 h (Tiempo del Centro)

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 h

Argentina, Chile: 17:00 h

Estados Unidos: 16:00 h ET (Hora del Este) / 13:00 h PT (Hora del Pacífico)

Francia (local): 21:00 h

Loading...

Canales TV y streaming online por países para ver gala de Balón de Oro 2025

PAÍS / REGIÓN CANALES TV / STREAMING ONLINE España Movistar Plus, HBO Max, Mega TV, DAZN y MAX. También transmisiones en redes sociales oficiales (YouTube, Facebook, TikTok e Instagram de L’Équipe y France Football; puede haber restricciones de geolocalización). México TNT Sports y HBO Max (TV de paga/streaming), Claro Sports (TV abierta/app gratis), Pluto TV (app gratuita). Estados Unidos y Puerto Rico CBS Sports y Paramount+, además de la cuenta de YouTube de L’Equipe. Resto de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) ESPN y Disney Plus+ Premium (streaming de pago); cobertura gratis posible por YouTube en Claro Sports en algunos países. Otros países Verifica con los sitios web de France Football o UEFA para operadores locales; la información específica puede variar y no todos los países cuentan con streaming gratuito completo.

Balón de Oro 2025: descubre quién fue elegido como mejor jugador del año por France Football en la gala en París. | Crédito: uefa.com / Composición Mag

¿Qué otras opciones gratuitas verificadas hay para ver gala de Balón de Oro 2025?

PLATAFORMA DESCRIPCIÓN Claro Sports Transmisión gratuita por YouTube y la app Claro Sports en algunos países como México y parte de Latinoamérica. Revisa disponibilidad específica según país, ya que puede haber restricciones. Pluto TV App gratuita que transmitirá en México y posiblemente en otras regiones.