David Benavídez buscará reafirmar su etiqueta de “Monstruo Mexicano” este sábado 2 de mayo, cuando enfrente a Gilberto “Zurdo” Ramírez en un combate de alto voltaje que promete convertirse en uno de los duelos más intensos del boxeo reciente en el T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, a partir de las 22:00 horas (CDMX) . La pelea enfrenta a dos de los nombres más poderosos de las divisiones mayores y pone en juego no solo títulos y prestigio, sino también el lugar de ambos en la élite del boxeo mexicano. Conoce cómo y dónde ver la pelea de boxeo en vivo y en directo por TV y Streaming Online desde cualquier plataforma online.

Benavídez, invicto con marca de 31-0 y 25 nocauts , afronta esta etapa en el momento más sólido de su carrera, tras consolidarse como una figura dominante en los supermedianos y dar el salto a los semipesados con una propuesta de alto ritmo, volumen de golpes y presión constante. Su siguiente objetivo es escalar al peso crucero, una categoría que podría reforzar su proyección como uno de los nombres más poderosos del boxeo mexicano en la actualidad. En ese contexto, su ascenso cobra aún más relevancia ante el declive competitivo de Canelo Álvarez, una referencia que durante años marcó el estándar del boxeo nacional, aunque ambos nunca llegaron a enfrentarse sobre el ring.

Por su parte, Gilberto “Zurdo” Ramírez (48-1, 30 KOs) afronta el combate con la convicción de que la experiencia puede marcar la diferencia ante la presión constante de un rival como Benavídez. El sinaloense, primer mexicano en conquistar títulos mundiales en las divisiones de peso supermediano y peso crucero, confía en su alcance, su boxeo técnico y su manejo de la distancia para neutralizar el ritmo ofensivo de su oponente y defender su condición de referente del boxeo mexicano.

¿Dónde ver la pelea Gilberto Ramírez — David Benavídez EN VIVO?

La pelea entre David Benavídez y el “Zurdo” Ramírez se llevará a cabo el sábado 2 de mayo de 2026desde Las Vegas. El combate estelar comenzará a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT .

País / Región Canal TV y Streaming Online Estados Unidos y nivel mundial Streaming PPV: DAZN (aplicación, modalidad Pay-Per-View), Prime Video (PBC PPV, modalidad Pay-Per-View), DAZN +1.

dazn+2 México TV: Azteca 7 (televisión abierta), ESPN (televisión de paga). Streaming: Disney+ (cartelera completa).

mediotiempo+2

En Estados Unidos y a nivel mundial

DAZN y Prime Video: Se transmitirá exclusivamente a través de la modalidad Pay-Per-View (pago por evento) mediante la aplicación de DAZN y Prime Video. DAZN +1

En México

Televisión: Se transmitirá en vivo por televisión abierta a través de Azteca 7 y por televisión de paga en ESPN.

Se transmitirá en vivo por televisión abierta a través de Azteca 7 y por televisión de paga en ESPN. Streaming: Podrás seguir la cartelera completa mediante la plataforma Disney+.

¿A qué hora pelea Gilberto Ramírez — David Benavídez este 2 de mayo?

Ramírez contra Benavídez está programada para el sábado 2 de mayo: la velada tendrá comienzo a las 18:00 de CDMX (20:00 del Este de Estados Unidos, 21:00 de Argentina, 2:00 de España) y el combate tendría inicio aproximadamente a las 21:20 de CDMX (23:20 del Este de Estados Unidos, 0:20 de Argentina, 5:20 de España).

País / Región Inicio cartelera principal Hora aprox. Ramírez vs Benavídez México (CDMX, zona centro) 18:00 21:20 aprox. México (zona sureste) 19:00 22:20 aprox. México (zona Pacífico) 17:00 20:20 aprox. Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami) 20:00 23:20 aprox. Estados Unidos (CT: Texas) 19:00 22:20 aprox. Estados Unidos (MT: Denver) 18:00 21:20 aprox. Estados Unidos (PT: Los Ángeles, Las Vegas) 17:00 20:20 aprox. Argentina 21:00 00:20 (ya domingo) Chile 21:00 aprox. 00:20 aprox. Uruguay 21:00 aprox. 00:20 aprox. Paraguay 21:00 aprox. 00:20 aprox. Bolivia 20:00 aprox. 23:20 aprox. Perú 18:00 aprox. 21:20 aprox. Colombia 18:00 aprox. 21:20 aprox. Ecuador 18:00 aprox. 21:20 aprox. Venezuela 19:00 aprox. 22:20 aprox. España (peninsular) 02:00 (madrugada 2–3 mayo) 05:20 aprox. Islas Canarias 01:00 aprox. 04:20 aprox.

Fecha, hora, TV y dónde ver online la pelea Gilberto Ramírez - David Benavídez

Sede: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada.

Títulos: Mundial Crucero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Evento estelar: 21:30 o 22:00 horas, dependiendo del desarrollo de los combates previos.

Canales TV / Streaming Online: ESPN KnockOut y la plataforma de streaming Disney+.