El equipo de Hansi Flick buscará tres puntos más para mantenerse como único líder del campeonato. Girona recibe a FC Barcelona este lunes 16 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Montilivi, por la vigésima cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga. Si estás en Estados Unidos, México y otras partes del mundo, te comparto la lista de canales de TV y dónde ver streaming online el partido en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil.
El Girona llega tras igualar 1-1 ante el Sevilla gracias a un tanto de Thomas Lemar. Actualmente, el conjunto de Míchel ocupa la duodécima posición con 26 unidades, manteniendo una distancia de cuatro puntos respecto al descenso. En la otra acera, el FC Barcelona viene de golear 3-0 al Mallorca con dianas de Lewandowski, Yamal y Bernal. Los dirigidos por Hansi Flick comandan la tabla con 58 puntos, superando apenas por uno al Real Madrid en la puja por el campeonato.
Dónde ver Girona vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por TV y Streaming Online
Conoce qué canales de TV y señal online están disponibles para ver el partido Girona vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO por LaLiga.
|Región / País
|Canales de TV (lineal)
|Plataformas / Streaming oficiales
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select / ESPN Unlimited, Fubo Sports.
|ESPN+, ESPN App (con feeds ESPN y ESPN Deportes), Fubo (plan con ESPN).
|México
|ESPN (vía cable/satélite), Sky Sports (derechos LaLiga en el país).
|Disney+/Star+ (contenidos ESPN), ESPN App, Sky Go.
|Canadá
|TSN, RDS (derechos oficiales de LaLiga).
|TSN+ / plataforma online de TSN y RDS.
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
|Sky Sports (feed regional de LaLiga).
|Vix+ en Tigo (según operador), Sky Go / apps de Sky.
|Caribe (genérico)
|SportsMax, ESPN (Caribe), Sky Sports en algunos territorios.
|SportsMax App, ESPN App, plataformas OTT de operadores locales.
|República Dominicana
|Sky Sport, SportsMax.
|SportsMax App, apps de Sky.
|Cuba
|Tele Rebelde.
|No se especifica OTT oficial para LaLiga.
|Haití
|Ayiti Sport.
|OTT del propio canal si está disponible localmente.
|Surinam
|SCCN, SportsMax.
|SportsMax App.
|Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela
|ESPN, DSports (según país).
|Disney+/Star+, ESPN App, DGO (DIRECTV Go) y DIRECTV Sports streaming en países DSports.
|Bolivia, Brasil, Paraguay, Puerto Rico
|ESPN como señal principal; en Puerto Rico también DIRECTV Sports y SportsMax 2.
|Disney+/Star+, ESPN App, DIRECTV Sports App, SportsMax App (PR).
|Europa – España
|DAZN LaLiga, Movistar LaLiga (derechos compartidos 2022‑23 a 2026‑27).
|DAZN (app), Movistar+ (M+ LaLiga).
|Reino Unido
|Premier Sports, ITV con derechos LaLiga.
|OTT de Premier Sports (Premier Player), ITVX según partido.
|Irlanda
|Premier Sports.
|Premier Player (OTT).
|Francia
|beIN Sports (canales beIN Sports 1/2 fútbol).
|beIN SPORTS CONNECT.
|Alemania, Austria, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, San Marino
|DAZN (canales lineales de DAZN LaLiga donde aplique).
|DAZN (app en cada país).
|Suiza, Liechtenstein
|Blue Sport (antes Sky Sport en algunas guías).
|Blue Sport OTT / app.
|Países Bajos
|Ziggo Sport.
|Ziggo Go / OTT de Ziggo.
|Portugal (detalle)
|DAZN Portugal, DAZN Eleven 1 Portugal para LaLiga.
|DAZN Portugal (app).
|Países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia)
|TV 2 Sport (Dinamarca y Noruega), C More Sport (Suecia y Finlandia), Livey (Islandia).
|OTT de TV 2 Play, C More, Livey.
|Europa Central y del Este (Polonia, Rumanía, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Hungría, etc.)
|Canal+ / Canal+ Sport (Polonia), Digi Sport y Prima Sport (Rumanía), Max Sport (Bulgaria), Nova Sport (Chequia/Eslovaquia), Spíler TV (Hungría).
|OTT de Canal+ Online, Digi Online, Prima Play, Max Sport, Nova Sport, Spíler TV.
|Balcanes (Bosnia, Croacia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Eslovenia, Kosovo)
|Arena Sport (región), ArtSport y K Sport (Kosovo).
|OTT de Arena Sport, ArtSport y K Sport.
|Europa oriental y Cáucaso (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Georgia, Ucrania)
|Setanta Sports Eurasia, Go3 Sport (Bálticos), Silk Sport (Georgia), MEGOGO (Ucrania).
|Go3, Setanta Sports streaming, Silk Sport OTT, MEGOGO.
|Grecia, Chipre
|Nova Sports (Grecia), CYTA (Chipre).
|OTT de Nova Sports y CYTA.
|Turquía
|S Sport.
|S Sport+, Exxen (OTT).
|Oriente Medio y Norte de África
|beIN Sports HD 1, beIN Sports English 2, beIN Sports French.
|beIN SPORTS CONNECT, TOD.
|África subsahariana
|SuperSport LaLiga, SuperSport MáXimo, Canal+ Sport 3 Afrique, StarTimes Sports, New World TV.
|DStv Now, StarTimes App, apps OTT de Canal+ y SuperSport, New World TV.
|Asia‑Pacífico (Australia, NZ, Sudeste asiático, Hong Kong, Malasia, Singapur, etc.)
|beIN Sports (feed Asia‑Pacífico).
|beIN SPORTS CONNECT y plataformas locales.
|China
|CCTV‑5, Migu, iQIYI (derechos LaLiga).
|Migu, iQIYI y plataformas OTT de CCTV.
|India
|Fancode.
|Fancode (app/web).
|Japón
|DAZN, U‑NEXT.
|DAZN Japón, U‑NEXT OTT.
|Corea del Sur
|Coupang Play.
|Coupang Play (app/web).
|Vietnam
|SCTV, VTV Cab.
|OTT de SCTV y VTV Cab.
Fecha, hora, TV y Online para ver Girona vs. FC Barcelona EN VIVO
- Partido: Girona vs. FC Barcelona
- Jornada: 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026
- Estadio: Montilivi, Girona
- Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular
- TV / Online: Sky Sports (MEX), ESPN Select (USA), DGO (Sudamérica)