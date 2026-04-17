El torneo Play-In de la NBA 2026 alcanza su punto máximo este viernes 17 de abril a partir de las 10:00 p.m. ET / 8:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 7:00 p.m. PT con un enfrentamiento de vida o muerte entre Golden State Warriors y Phoenix Suns. Tras una remontada espectacular ante los Clippers, Stephen Curry lidera a su equipo hacia Arizona con la misión de asegurar el último boleto a los playoffs. Este duelo decisivo determinará quién enfrentará al Oklahoma City Thunder en la primera ronda, elevando la tensión para ambas franquicias en un juego épico. Si buscas dónde ver Warriors vs. Phoenix Suns EN VIVO GRATIS, te ofrecemos la mejor guía para no perderte la acción del mejor básquetbol del mundo.

Curry demostró su estatus de leyenda al anotar 35 puntos para eliminar a Los Ángeles y preparar este emocionante choque en territorio de los Suns. A pesar de una temporada marcada por lesiones difíciles, como la baja de Jimmy Butler, la experiencia en postemporada de los Warriors sigue siendo su mayor ventaja. Golden State dominó la serie anual 3-1, pero esta será la primera vez que enfrenten a un Phoenix reforzado con el talento de Kristaps Porzingis. La puntería desde la larga distancia será fundamental, especialmente tras encestar el 46% de sus triples en el último partido clasificatorio de esta semana. Los fanáticos esperan que “Chef” Curry cocine otra obra maestra para mantener viva la esperanza de un nuevo campeonato en San Francisco.

Por su parte, los Phoenix Suns se encuentran en una posición de alto riesgo tras sufrir un doloroso colapso ante los Portland Trail Blazers recientemente. Como el séptimo sembrado, los Suns cargan con la presión de la historia, ya que ningún equipo en esa posición ha quedado fuera de los playoffs. El entrenador Jordan Ott ha enfatizado la necesidad de reagruparse rápido y corregir los errores que los llevaron a perder una ventaja de doble dígito. Con la ventaja de jugar en casa, Phoenix debe encontrar la forma de frenar el impulso ganador de los Warriors y validar su gran temporada. Es una batalla de voluntad donde cada posesión decidirá el futuro de su campaña 2026 en la liga más competitiva del planeta.

¿Dónde ver Golden State Warriors vs. Phoenix Suns EN VIVO por NBA 2026?

Si no quieres perderte este partidazo entre Suns y Warriors, tienes más de una opción para seguirlo EN VIVO en Estados Unidos. La transmisión estará disponible única y exclusivamente a través de Amazon Prime Video , plataforma oficial de streaming de los juegos de la temporada 2026 de la NBA. También podrás disfrutar del partido mediante plataformas de streaming como NBA League Pass , que permite seguir los juegos en vivo desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o Smart TV.

¿A qué hora juega Golden State Warriors vs. Phoenix Suns por NBA 2026 en EE.UU., México y el resto de Latinoamérica?

Eastern Time (ET): 10:00 p.m.

10:00 p.m. Central Time (CT): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Mountain Time (MT): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Pacific Time (PT): 7:00 p.m.

7:00 p.m. México (CDMX): 8:00 p.m.

8:00 p.m. El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

Nicaragua: 8:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

Panamá: 9:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

Puerto Rico: 10:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 11:00 pm

Paraguay: 11:00 pm