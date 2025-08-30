La temporada 2025 de Fórmula 1 se reanuda después de las vacaciones de verano del deporte con el Gran Premio de Holanda en Zandvoort. El GP de Países Bajos será este domingo 31 de agosto desde las 8:55 am CT / 9:55 am ET / 3:55 pm hora local . Lando Norris ganó la carrera del año pasado, quedando por delante de Max Verstappen en segundo lugar y Charles Leclerc en tercer lugar. Conoce cómo y dónde seguir la carrera de F1 por TV y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Datos del GP Países Bajos 2025

Circuito: Zandvoort

Longitud: 4307 metros

Curvas: 14 (4 izda | 10 dcha)

Récord: Lewis Hamilton - 1:11.097 - Año: (2021)

Ganador 2024: Lando Norris

Pole 2024: Lando Norris

El último Gran Premio de Países Bajos promete ser un fin de semana de carreras inolvidable. Del 21 al 23 de agosto de 2026, cerraremos con broche de oro cinco increíbles años de historia de la Fórmula 1 en Zandvoort, con la primera carrera sprint de F1 que se celebra en suelo holandés. Tres días de acción ininterrumpida y entretenimiento de primer nivel garantizados. | Crédito: formula1.com

¿Dónde ver el GP de Países Bajos 2025 por TV y señal online desde Estados Unidos

Si estás en Estados Unidos, podrás seguir el Gran Premio de Países Bajos 2025, este domingo 31 de agosto a través de la señal de ESPN Plus, ABC Network y Disney Plus en idiomas inglés . ¿Hablas español? La cobertura de la carrera podrás verla en ese idioma con los comentarios de José Antonio Cortez y Katia Castorena a través de ESPN Deportes, ESPN Plus y ESPN 3.

Otra opción para ver el GP de Miami en los Estados Unidos es con el servicio streaming de F1 TV Pro ($10.99 al mes, $84.99 al año; con prueba gratuita de 7 días) y F1 TV Premium ($16.99 al mes, $129.99 al año; con prueba gratuita de 7 días).

Cómo ver la transmisión del GP de Paíse Bajos 2025 en vivo en USA

Aquí, las plataformas streaming disponibles para ver el Gran Premio de Países Bajos este domingo 31 de agosto.

ESPN Plus

ESPN Deportes

ESPN 3

Disney Plus

ABC Network

F1 TV Pro

F1 TV PRemium

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN.

Transmisión del GP de Países Bajos 2025: aficionados en México, España y USA viven la emoción en directo por TV y plataformas oficiales del Mundial de F1. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

¿Qué otras carreras de F1 pueden esperar los fanáticos esta temporada?

7 de septiembre: Gran Premio de Italia

21 de septiembre: Gran Premio de Azerbaiyán

5 de octubre: Gran Premio de Singapur

19 de octubre: Gran Premio de Estados Unidos

26 de octubre: Gran Premio de México

9 de noviembre: Gran Premio de Brasil

22 de noviembre: Gran Premio de Las Vegas

30 de noviembre: Gran Premio de Qatar

7 de diciembre: Gran Premio de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)