La temporada 2025 de Fórmula 1 se reanuda después de las vacaciones de verano del deporte con el Gran Premio de Holanda en Zandvoort. El GP de Países Bajos será este domingo 31 de agosto desde las 8:55 am CT / 9:55 am ET / 3:55 pm hora local. Lando Norris ganó la carrera del año pasado, quedando por delante de Max Verstappen en segundo lugar y Charles Leclerc en tercer lugar. Conoce cómo y dónde seguir la carrera de F1 por TV y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.
Datos del GP Países Bajos 2025
- Circuito: Zandvoort
- Longitud: 4307 metros
- Curvas: 14 (4 izda | 10 dcha)
- Récord: Lewis Hamilton - 1:11.097 - Año: (2021)
- Ganador 2024: Lando Norris
- Pole 2024: Lando Norris
¿Dónde ver el GP de Países Bajos 2025 por TV y señal online desde Estados Unidos
Si estás en Estados Unidos, podrás seguir el Gran Premio de Países Bajos 2025, este domingo 31 de agosto a través de la señal de ESPN Plus, ABC Network y Disney Plus en idiomas inglés. ¿Hablas español? La cobertura de la carrera podrás verla en ese idioma con los comentarios de José Antonio Cortez y Katia Castorena a través de ESPN Deportes, ESPN Plus y ESPN 3.
Otra opción para ver el GP de Miami en los Estados Unidos es con el servicio streaming de F1 TV Pro ($10.99 al mes, $84.99 al año; con prueba gratuita de 7 días) y F1 TV Premium ($16.99 al mes, $129.99 al año; con prueba gratuita de 7 días).
Cómo ver la transmisión del GP de Paíse Bajos 2025 en vivo en USA
Aquí, las plataformas streaming disponibles para ver el Gran Premio de Países Bajos este domingo 31 de agosto.
- ESPN Plus
- ESPN Deportes
- ESPN 3
- Disney Plus
- ABC Network
- F1 TV Pro
- F1 TV PRemium
¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?
Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:
Estados Unidos
F1 TV Pro disponible: sí
Transmisión EN VIVO: sí
Idiomas: inglés
Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)
México
F1 TV Pro disponible: sí
Transmisión EN VIVO: sí
Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)
Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium
España
F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)
Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras
Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN.
¿Qué otras carreras de F1 pueden esperar los fanáticos esta temporada?
7 de septiembre: Gran Premio de Italia
21 de septiembre: Gran Premio de Azerbaiyán
5 de octubre: Gran Premio de Singapur
19 de octubre: Gran Premio de Estados Unidos
26 de octubre: Gran Premio de México
9 de noviembre: Gran Premio de Brasil
22 de noviembre: Gran Premio de Las Vegas
30 de noviembre: Gran Premio de Qatar
7 de diciembre: Gran Premio de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)