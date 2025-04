La aplastante derrota de Golden State por 124-119 en tiempo extra en el último partido de la temporada ante los LA Clippers en el Chase Center significa que los Warriors recibirán a los Memphis Grizzlies en el partido de play-in del puesto número 7 contra el número 8 a las 7 p. m., hora del Pacífico, el martes 15 de abril. Conoce dónde verlo por TV y señal online.

Steph Curry lideró el camino con 36 puntos y Jimmy Butler terminó con 30, pero eso no fue suficiente para superar las grandes actuaciones de las estrellas de los Clippers, James Harden, Kawhi Leonard e Ivica Zubac.

El ganador del partido Warriors-Grizzlies avanzará para enfrentarse a los Houston Rockets, segundo clasificado, en la primera ronda. El perdedor del partido Golden State-Memphis recibirá al ganador del partido No. 9 vs. No. 10 entre los Sacramento Kings y Dallas Mavericks el viernes.

Dónde y a qué hora ver Grizzlies vs. Warriors EN VIVO por TV y online

Fecha y hora: martes 15 de abril a las 10 p. m., hora del Este (7 p. m., hora del Pacífico)

martes 15 de abril a las 10 p. m., hora del Este (7 p. m., hora del Pacífico) Lugar: Chase Center, San Francisco, California.

Podrás seguir el torneo Play-In de la NBA por la señal de TNT y ESPN. Ambas cadenas están disponibles con ofertas de DirecTV Stream (prueba gratuita) y SlingTV (tarifa inicial baja).

Si bien ESPN está disponible para transmisión a través de FuboTV (prueba gratuita), TNT no está incluido en los planes de FuboTV.

Las transmisiones de TNT también se transmitirán en vivo en Max , que incluye el paquete de deportes en vivo de B/R Sports con sus planes estándar ($16,99/mes) y premium ($20,99/mes).