¡La Azul y Blanco cruza el Atlántico para un desafío de talla mundial! La selección de fútbol de Guatemala se enfrenta este viernes 27 de marzo 13:30 horas (Ciudad de Guatemala) / 3:30 pm ET a la poderosa Argelia en el histórico estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia, y la comunidad chapina en Estados Unidos y el resto del mundo está lista para alentar a sus guerreros. Bajo el mando interino de Salvador Reyes, el plantel emprendió un largo viaje con escalas en Bogotá y Madrid para reunir a sus legionarios estrella como Arquimides Ordóñez y Olger Escobar. Si quieres saber dónde ver Guatemala vs. Argelia EN VIVO y GRATIS, la transmisión oficial en señal abierta para el país será a través de Tigo Sports, mientras que varias plataformas de fútbol online ofrecerán el minuto a minuto en directo. No te pierdas este choque internacional de la Fecha FIFA donde el combinado guatemalteco busca dar el golpe ante una selección mundialista con toda la garra centroamericana.

¿A qué hora juega Guatemala — Argelia por amistoso internacional?

La transmisión del duelo de Guatemala — Argelia será a partir de las 20:30 horas Génova, del viernes 27 de marzo. Aquí te dejo la lista de horarios para que puedas seguirlo desde Estados Unidos, México, España y más países en Latinoamérica.

PAÍS HORARIO Guatemala 13:30 hrs Argelia 20:30 hrs Argentina 16:30 hrs Chile 16:30 hrs Colombia 14:30 hrs Ecuador 14:30 hrs España 20:30 hrs Estados Unidos 3:30 pm ET / 12:30 pm PT México 13:30 hrs Paraguay 16:30 hrs Perú 14:30 hrs Uruguay 16:30 hrs Venezuela 15:30 hrs Bolivia 15:30 hrs

¿Qué canal transmite Guatemala — Argelia EN VIVO por amistoso internacional?

La señal oficial de transmisión de Guatemala — Argelia para el territorio chapín será única y exclusivamente a través de Tigo Sports tanto en televisión como su versión de streaming online. A continuación, te comparto más opciones en TV y Streaming para ver el encuentro.

PAÍS / REGIÓN CANALES TV / STREAMING España VPN Argelia TV 6 Sudamérica VPN Centroamérica VPN (excepto Guatemala, donde se verá por Tigo Sports) México VPN Estados Unidos fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, Fox Sports 2 y UNIVERSO

Guatemala — Argelia EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Viernes, 27 de marzo de 2026

Viernes, 27 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia

Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia Hora: 13:30 horas Ciudad de Guatemala / 20:30 horas Argel

13:30 horas Ciudad de Guatemala / 20:30 horas Argel Canal TV / Streaming: Tigo Sports (Guatemala) / TV 6 (Argelia) / fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One (USA)