Mira dónde ver el partido Guatemala vs. Argelia EN VIVO y GRATIS por TV abierta. Consulta horarios y canales online para seguir a la Azul y Blanco en este gran desafío internacional. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Mira dónde ver el partido Guatemala vs. Argelia EN VIVO y GRATIS por TV abierta. Consulta horarios y canales online para seguir a la Azul y Blanco en este gran desafío internacional. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

¡La Azul y Blanco cruza el Atlántico para un desafío de talla mundial! La selección de fútbol de Guatemala se enfrenta este viernes 27 de marzo 13:30 horas (Ciudad de Guatemala) / 3:30 pm ET a la poderosa Argelia en el histórico estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia, y la comunidad chapina en Estados Unidos y el resto del mundo está lista para alentar a sus guerreros. Bajo el mando interino de Salvador Reyes, el plantel emprendió un largo viaje con escalas en Bogotá y Madrid para reunir a sus legionarios estrella como Arquimides Ordóñez y Olger Escobar. Si quieres saber dónde ver Guatemala vs. Argelia EN VIVO y GRATIS, la transmisión oficial en señal abierta para el país será a través de Tigo Sports, mientras que varias plataformas de fútbol online ofrecerán el minuto a minuto en directo. No te pierdas este choque internacional de la Fecha FIFA donde el combinado guatemalteco busca dar el golpe ante una selección mundialista con toda la garra centroamericana.

¿A qué hora juega Guatemala — Argelia por amistoso internacional?

La transmisión del duelo de Guatemala — Argelia será a partir de las 20:30 horas Génova, del viernes 27 de marzo. Aquí te dejo la lista de horarios para que puedas seguirlo desde Estados Unidos, México, España y más países en Latinoamérica.

PAÍSHORARIO
Guatemala13:30 hrs
Argelia20:30 hrs
Argentina16:30 hrs
Chile16:30 hrs
Colombia14:30 hrs
Ecuador14:30 hrs
España20:30 hrs
Estados Unidos3:30 pm ET / 12:30 pm PT
México13:30 hrs
Paraguay16:30 hrs
Perú14:30 hrs
Uruguay16:30 hrs
Venezuela15:30 hrs
Bolivia15:30 hrs

¿Qué canal transmite Guatemala — Argelia EN VIVO por amistoso internacional?

La señal oficial de transmisión de Guatemala — Argelia para el territorio chapín será única y exclusivamente a través de Tigo Sports tanto en televisión como su versión de streaming online. A continuación, te comparto más opciones en TV y Streaming para ver el encuentro.

PAÍS / REGIÓNCANALES TV / STREAMING
EspañaVPN
ArgeliaTV 6
SudaméricaVPN
CentroaméricaVPN (excepto Guatemala, donde se verá por Tigo Sports)
MéxicoVPN
Estados UnidosfuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, Fox Sports 2 y UNIVERSO

Guatemala — Argelia EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: Viernes, 27 de marzo de 2026
  • Lugar: Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia
  • Hora: 13:30 horas Ciudad de Guatemala / 20:30 horas Argel
  • Canal TV / Streaming: Tigo Sports (Guatemala) / TV 6 (Argelia) / fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One (USA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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