El combinado guatemalteco inaugura su calendario 2026 con un exigente examen ante los canadienses. Se trata de un partido amistoso, que marca el debut anual de la escuadra dirigida por Luis Fernando Tena. Guatemala vs. Canadá se juega este sábado 17 en el BMO Stadium de Los Ángeles, a partir de las 21:00 horas. Si estás en Estados Unidos, y quieres seguir el partido en vivo en directo por TV y streaming online, te comparto la lista de señales oficiales para seguirlo desde cualquier dispositivo móvil.

Tras retomar los entrenamientos el lunes en el CAR, Guatemala encara este compromiso con la urgencia de recuperar sensaciones positivas. Tras la eliminación mundialista en noviembre, la Azul y Blanco inicia una fase de reconstrucción. Este amistoso trasciende el carácter de exhibición: representa el primer desafío del año y el punto de partida para definir una nueva identidad futbolística.

Canadá afronta este compromiso retomando los campamentos de enero, una práctica que la falta de presupuesto había impedido recientemente. Ante la ausencia de sus estrellas en Europa, Jesse Marsch ha configurado un bloque que equilibra juventud con la veteranía de figuras como Osorio, Laryea y Waterman. Más allá de la rotación de nombres, el grupo llega con una mentalidad combativa, impulsada por la tensión de su último enfrentamiento contra Guatemala y la urgencia de asegurar un lugar en el proceso hacia el Mundial 2026.

Dónde ver Canadá vs. Guatemala EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online

Conoce los canales de televisión y dónde ver por señal online el partido Canadá vs. Guatemala EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este sábado 17 de enero por amistoso internacional FIFA.

PAÍS CANAL / STREAMING ONLINE Canadá fuboTV Canada, OneSoccer Puerto Rico FOX Deportes, NAICOM Estados Unidos fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One

Historial de partidos entre Canadá vs. Guatemala

29 de junio de 2025 – Canadá 1-2 Guatemala – Cuartos Copa Oro 2025.

– Cuartos Copa Oro 2025. 1 de julio de 2023 – Guatemala 0-0 Canadá – Copa Oro 2023.

– Copa Oro 2023. 27 de marzo de 2015 – Canadá 1-0 Guatemala – Amistoso Internacional.

– Amistoso Internacional. 30 de junio de 2009 – Guatemala 0-3 Canadá – Amistoso Internacional.

– Amistoso Internacional. 16 de junio de 2007 – Canadá 3-0 Guatemala – Cuartos Copa Oro 2007.

Fecha, hora, TV y Online para ver Canadá vs. Guatemala

Partido: Canadá vs. Guatemala

Estadio: BMO Stadium, Los Ángeles, California

Fecha: sábado 17 de enero del 2026

Horario: 21 horas local