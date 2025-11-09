Tras su triunfo por la mínima diferencia ante El Salvador, la Selección de Guatemala quiere seguir sumando de a tres y enfrentará una verdadera prueba de fuego al enfrentar a su similar de Panamá este jueves 13 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m. (hora local), en el Estadio Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala. Los Chapines ocupan actualmente el tercer lugar del grupo G en las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial de 2026 y están a solo un punto de diferencia de los Canaleros, segundos con 6 unidades. A continuación, te detallamos cómo y dónde seguir la transmisión por TV y online desde cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver Guatemala — Panamá EN VIVO por TV y Streaming Online
El juego Guatemala vs. Panamá se jugará el próximo jueves 13 de noviembre a las 8:00 PM, hora local, en el Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala por la Ronda Final de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
|PAÍS O ZONA
|CANAL O STREAMING
|España
|Concacaf GO, Concacaf YouTube
|Sudamérica
|Concacaf GO, Concacaf YouTube
|México
|Concacaf GO/Concacaf YouTube
|Estados Unidos
|Paramount+ y Amazon Prime Video
¿A qué hora juega Guatemala — Panamá (13 nov. 2025)?
Revisa los horarios por país para ver el partido entre Guatemala - Panamá por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2025 en el Estadio Manuel Felipe Carrera de Guatemala.
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas
- Estados Unidos: 21:00 (tiempo del Este de EE.UU.), 20:00 (Centro) y 18:00 (Pacífico)