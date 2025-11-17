Conoce por qué canal TV y dónde ver online el partido Guatemala vs Surinam EN VIVO EN DIRECTO GRATIS este martes 18 de noviembre. (Foto: Composición Mag)
Uno de los duelos más atractivos de la jornada final de las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026 será el Guatemala vs. Surinam, a disputarse el martes 18 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio El Trébol. Pese a que la selección guatemalteca está eliminada tras caer 2-3 ante Panamá, el resultado impactará directamente la disputa entre Surinam y Panamá por obtener el boleto directo a la Copa del Mundo en el Grupo A. Para ver el partido en vivo y en directo online, te comparto en qué canales de televisión y dónde ver streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Guatemala, ya eliminada tras la derrota contra Panamá, se prepara para su cierre clasificatorio en casa. Con solo cinco puntos en cinco partidos y un diferencial de goles negativo, el equipo buscará una sólida despedida ante su afición. Más allá de su posición final en la tabla, el objetivo principal es dejar una impresión positiva en este último compromiso.

Con nueve puntos y un diferencial de +5, Surinam llega como líder y está a las puertas de una jornada histórica, donde podría clasificar a su primer Mundial dependiendo solo de sí mismo. Tras un desempeño consistente, el equipo tiene una posibilidad real de sellar su pase, aunque debe considerar que Panamá aún compite por un cupo frente a El Salvador. La visita tiene la presión de defender su liderato en esta fecha fundamental para sus aspiraciones.

Dónde ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO ONLINE por Eliminatorias

Conoce los canales de TV y dónde ver online el partido entre Guatemala vs. Surinam en vivo y en directo por la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF.

PaísesHorarioCanales TV
Estados Unidos9 p.m. ET / 6 p.m. PTParamount+, Peacok TV y Telemundo Deportes Ahora
Guatemala19:00TiGo Sports
Panamá20:00Bluu, Medcom Go, RPC, Telemetro, TVN 2, TVMAX y TVN Radio
México19:00Concacaf Go YouTube y VPN
Costa Rica19:00Concacaf Go YouTube y VPN
El Salvador19:00Concacaf Go YouTube y VPN
Nicaragua19:00Concacaf Go YouTube y VPN
Honduras19:00Concacaf Go YouTube y VPN
Perú20:00Concacaf Go YouTube y VPN
Colombia20:00Concacaf Go YouTube y VPN
Ecuador20:00Concacaf Go YouTube y VPN
Canadá20:00Concacaf Go YouTube y VPN
Cuba20:00Concacaf Go YouTube y VPN
República Dominicana22:00Concacaf Go YouTube y VPN
Puerto Rico21:00Concacaf Go YouTube y VPN
Venezuela21:00Concacaf Go YouTube y VPN
Bolivia21:00Concacaf Go YouTube y VPN
Argentina22:00Concacaf Go YouTube y VPN
Chile22:00Concacaf Go YouTube y VPN
Uruguay22:00Concacaf Go YouTube y VPN
Paraguay22:00Concacaf Go YouTube y VPN

Fecha, hora, TV y online para ver Guatemala vs. Surinam

  • Partido: Guatemala - Surinam
  • Fecha: martes 18 de noviembre de 2025
  • Hora: 7:00 p.m. hora de Ciudad de Guatemala
  • Estadio: El Trébol
  • Fecha: Sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF
