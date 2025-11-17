Uno de los duelos más atractivos de la jornada final de las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026 será el Guatemala vs. Surinam, a disputarse el martes 18 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio El Trébol . Pese a que la selección guatemalteca está eliminada tras caer 2-3 ante Panamá, el resultado impactará directamente la disputa entre Surinam y Panamá por obtener el boleto directo a la Copa del Mundo en el Grupo A. Para ver el partido en vivo y en directo online, te comparto en qué canales de televisión y dónde ver streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Guatemala, ya eliminada tras la derrota contra Panamá, se prepara para su cierre clasificatorio en casa. Con solo cinco puntos en cinco partidos y un diferencial de goles negativo, el equipo buscará una sólida despedida ante su afición. Más allá de su posición final en la tabla, el objetivo principal es dejar una impresión positiva en este último compromiso.

Con nueve puntos y un diferencial de +5, Surinam llega como líder y está a las puertas de una jornada histórica, donde podría clasificar a su primer Mundial dependiendo solo de sí mismo. Tras un desempeño consistente, el equipo tiene una posibilidad real de sellar su pase, aunque debe considerar que Panamá aún compite por un cupo frente a El Salvador. La visita tiene la presión de defender su liderato en esta fecha fundamental para sus aspiraciones.

Dónde ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO ONLINE por Eliminatorias

Conoce los canales de TV y dónde ver online el partido entre Guatemala vs. Surinam en vivo y en directo por la sexta jornada de las Eliminatorias CONCACAF.

Países Horario Canales TV Estados Unidos 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Paramount+, Peacok TV y Telemundo Deportes Ahora Guatemala 19:00 TiGo Sports Panamá 20:00 Bluu, Medcom Go, RPC, Telemetro, TVN 2, TVMAX y TVN Radio México 19:00 Concacaf Go YouTube y VPN Costa Rica 19:00 Concacaf Go YouTube y VPN El Salvador 19:00 Concacaf Go YouTube y VPN Nicaragua 19:00 Concacaf Go YouTube y VPN Honduras 19:00 Concacaf Go YouTube y VPN Perú 20:00 Concacaf Go YouTube y VPN Colombia 20:00 Concacaf Go YouTube y VPN Ecuador 20:00 Concacaf Go YouTube y VPN Canadá 20:00 Concacaf Go YouTube y VPN Cuba 20:00 Concacaf Go YouTube y VPN República Dominicana 22:00 Concacaf Go YouTube y VPN Puerto Rico 21:00 Concacaf Go YouTube y VPN Venezuela 21:00 Concacaf Go YouTube y VPN Bolivia 21:00 Concacaf Go YouTube y VPN Argentina 22:00 Concacaf Go YouTube y VPN Chile 22:00 Concacaf Go YouTube y VPN Uruguay 22:00 Concacaf Go YouTube y VPN Paraguay 22:00 Concacaf Go YouTube y VPN

