El arranque de la Ronda Final Clasificatoria de la Concacaf ha generado sorpresas, con un equipo sorpresa colocándose a la cabeza del Grupo A. Ahora, Surinam deberá defender su liderato ante Guatemala este viernes 10 de octubre, a partir de las 17:00 horas del Este en el Estadio Dr. Franklin Essed, ciudad de Paramaribo . Si te encuentras en Estados Unidos, conoce por qué canales de TV y dónde ver streaming el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

Surinam, dirigida por Stanley Menzo, aspira a clasificar a su primer mundial. El técnico ha cosechado cuatro puntos gracias a una plantilla compuesta principalmente por futbolistas que militan en el extranjero. Por su parte, el estratega mexicano Luis Fernando Tena mantiene una base consolidada en la selección de Guatemala. Jugadores como Nicholas Hagen, Óscar Santis, Nicolás Samayoa, Roberto Domínguez y Jefferson Valladares están entre los convocados para la próxima jornada, crucial para sus aspiraciones de clasificación.

Dónde ver el partido Guatemala vs. Surinam EN VIVO ONLINE por Eliminatorias

Desde California, Texas, Florida, Nueva York y otros estados de EE.UU:. podrás seguir el partido en vivo online entre Guatemala vs. Surinam por la señal de Peacock, Universo,TeleXitos, CBSSN y Fubo Sports. El enfrentamiento entre Guatemala vs. Panamá será este viernes 10 de octubre desde las 5:00 p.m. ET en el Estadio Dr. Franklin Essed, ciudad de Paramaribo.

PAÍS CANALES TV / STREAMING ONLINE Estados Unidos Telemundo Deportes, Peacock, Universo,TeleXitos, CBSSN y Fubo Sports Guatemala TiGo Sports y TigoPlay

¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam (10 oct. 2025)?

Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Estados Unidos: 17.00 (tiempo del Este de EE.UU.), 16.00 (Centro) y 14.00 (Pacífico)

Alineaciones posibles de Guatemala vs. Surinam por Eliminatorias

Los guatemaltecos se encuentran en el fondo de la tabla y necesitan imperiosamente una victoria para evitar que su camino hacia la Copa Mundial 2026 se complique de forma definitiva.

Guatemala: Nicholas Hagen, José Morales, Nicolás Samayoa, José Pinto, Aron Herrera, Jonathan Franco, Óscar Castellanos, Óscar Santis, Rubio Rubín, Ruby Muñoz, Olger Escobar

Nicholas Hagen, José Morales, Nicolás Samayoa, José Pinto, Aron Herrera, Jonathan Franco, Óscar Castellanos, Óscar Santis, Rubio Rubín, Ruby Muñoz, Olger Escobar Surinam: Warner Hahn, Liam van Gelderen, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust, Dhoraso Klas, Kenneth Paal, Sheraldo Becker, Denzel Jubitana, Richonell Margaret, Gleofilo Vlijter

