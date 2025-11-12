Conoce en qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Haití vs. Costa Rica EN VIVO este jueves 13 de noviembre por la jornada 5 de las Eliminatorias de la CONCACAF. (Foto: Composición Mag)
Con los partidos de selecciones en noviembre, la CONCACAF otorgará más boletos para el Mundial 2026. Este jueves 13 de noviembre a partir de las 20:00 horas local, se enfrentan Haití vs. Costa Rica, por la Jornada 5 del grupo C por las Eliminatorias CONCACAF 2026 en el estadio Ergilio Hato. Si vives en Estados Unidos, México y países de Centroamérica, conoce dónde ver por TV abierta y en qué señal online puedes ver el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

Duelo directo en el Grupo C. Costa Rica (segundo, 6 puntos) se mide ante Haití (tercero, 5 puntos) en un enfrentamiento crucial. El equipo de Miguel Herrera llega motivado por su reciente 4-1 sobre Nicaragua, mientras que los haitianos están obligados a sumar tras su derrota 3-0 frente a los hondureños.

Dónde ver Haití vs. Costa Rica EN VIVO por TV abierta y Online

El juego entre Haití vs. Costa Rica será este jueves 13 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m. (tiempo del centro de México), válido por la Fecha 5 del Grupo C de las Eliminatorias de la CONCACAF. Desde México, podrás seguir el partido en vivo online desde el canal de YouTube de la Concacaf. Si estás en Estados Unidos, podrás seguirlo en directo en Paramount+ , CBS Sports Golazo Network y Prime Video.

País / RegiónHoraCanal / Streaming
Argentina23:00YouTube (Concacaf)
Chile (Santiago)23:00YouTube (Concacaf)
Colombia21:00YouTube (Concacaf)
Perú21:00YouTube (Concacaf)
Venezuela22:00YouTube (Concacaf)
Honduras20:00YouTube (Concacaf)
El Salvador20:00YouTube (Concacaf)
México (CDMX)20:00YouTube (Concacaf)
Nicaragua20:00YouTube (Concacaf)
Haití20:00YouTube (Concacaf)
Costa Rica20:00YouTube (Concacaf)
Panamá21:00Bluu
Puerto Rico22:00NAICOM, UNIVERSO
Estados Unidos22:00 ET / 21:00 CT / 20:00 MT / 19:00 PTParamount+ , CBS Sports Golazo Network y Prime Vide

Posibles alineaciones de Haití y Costa Rica por Eliminatorias

  • Selección de Haití: Placide; Arcus, Metusala, Termoncía, Experiencia; Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Etienne; Pierrot, Nazón.
  • Selección de Costa Rica: Navas; Quiros, Calvo, J. Vargas, Waston, Mitchell; K. Vargas, Alcocer; Galo; Ugalde, Martinez.
Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

