Con los partidos de selecciones en noviembre, la CONCACAF otorgará más boletos para el Mundial 2026. Este jueves 13 de noviembre a partir de las 20:00 horas local , se enfrentan Haití vs. Costa Rica, por la Jornada 5 del grupo C por las Eliminatorias CONCACAF 2026 en el estadio Ergilio Hato. Si vives en Estados Unidos, México y países de Centroamérica, conoce dónde ver por TV abierta y en qué señal online puedes ver el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

Duelo directo en el Grupo C. Costa Rica (segundo, 6 puntos) se mide ante Haití (tercero, 5 puntos) en un enfrentamiento crucial. El equipo de Miguel Herrera llega motivado por su reciente 4-1 sobre Nicaragua, mientras que los haitianos están obligados a sumar tras su derrota 3-0 frente a los hondureños.

Dónde ver Haití vs. Costa Rica EN VIVO por TV abierta y Online

El juego entre Haití vs. Costa Rica será este jueves 13 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m. (tiempo del centro de México) , válido por la Fecha 5 del Grupo C de las Eliminatorias de la CONCACAF. Desde México, podrás seguir el partido en vivo online desde el canal de YouTube de la Concacaf. Si estás en Estados Unidos, podrás seguirlo en directo en Paramount+ , CBS Sports Golazo Network y Prime Video.

País / Región Hora Canal / Streaming Argentina 23:00 YouTube (Concacaf) Chile (Santiago) 23:00 YouTube (Concacaf) Colombia 21:00 YouTube (Concacaf) Perú 21:00 YouTube (Concacaf) Venezuela 22:00 YouTube (Concacaf) Honduras 20:00 YouTube (Concacaf) El Salvador 20:00 YouTube (Concacaf) México (CDMX) 20:00 YouTube (Concacaf) Nicaragua 20:00 YouTube (Concacaf) Haití 20:00 YouTube (Concacaf) Costa Rica 20:00 YouTube (Concacaf) Panamá 21:00 Bluu Puerto Rico 22:00 NAICOM, UNIVERSO Estados Unidos 22:00 ET / 21:00 CT / 20:00 MT / 19:00 PT Paramount+ , CBS Sports Golazo Network y Prime Vide

Posibles alineaciones de Haití y Costa Rica por Eliminatorias

Selección de Haití: Placide; Arcus, Metusala, Termoncía, Experiencia; Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Etienne; Pierrot, Nazón.

Selección de Costa Rica: Navas; Quiros, Calvo, J. Vargas, Waston, Mitchell; K. Vargas, Alcocer; Galo; Ugalde, Martinez.