Con los partidos de selecciones en noviembre, la CONCACAF otorgará más boletos para el Mundial 2026. Este jueves 13 de noviembre a partir de las 20:00 horas local, se enfrentan Haití vs. Costa Rica, por la Jornada 5 del grupo C por las Eliminatorias CONCACAF 2026 en el estadio Ergilio Hato. Si vives en Estados Unidos, México y países de Centroamérica, conoce dónde ver por TV abierta y en qué señal online puedes ver el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.
Duelo directo en el Grupo C. Costa Rica (segundo, 6 puntos) se mide ante Haití (tercero, 5 puntos) en un enfrentamiento crucial. El equipo de Miguel Herrera llega motivado por su reciente 4-1 sobre Nicaragua, mientras que los haitianos están obligados a sumar tras su derrota 3-0 frente a los hondureños.
Dónde ver Haití vs. Costa Rica EN VIVO por TV abierta y Online
El juego entre Haití vs. Costa Rica será este jueves 13 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m. (tiempo del centro de México), válido por la Fecha 5 del Grupo C de las Eliminatorias de la CONCACAF. Desde México, podrás seguir el partido en vivo online desde el canal de YouTube de la Concacaf. Si estás en Estados Unidos, podrás seguirlo en directo en Paramount+ , CBS Sports Golazo Network y Prime Video.
|País / Región
|Hora
|Canal / Streaming
|Argentina
|23:00
|YouTube (Concacaf)
|Chile (Santiago)
|23:00
|YouTube (Concacaf)
|Colombia
|21:00
|YouTube (Concacaf)
|Perú
|21:00
|YouTube (Concacaf)
|Venezuela
|22:00
|YouTube (Concacaf)
|Honduras
|20:00
|YouTube (Concacaf)
|El Salvador
|20:00
|YouTube (Concacaf)
|México (CDMX)
|20:00
|YouTube (Concacaf)
|Nicaragua
|20:00
|YouTube (Concacaf)
|Haití
|20:00
|YouTube (Concacaf)
|Costa Rica
|20:00
|YouTube (Concacaf)
|Panamá
|21:00
|Bluu
|Puerto Rico
|22:00
|NAICOM, UNIVERSO
|Estados Unidos
|22:00 ET / 21:00 CT / 20:00 MT / 19:00 PT
|Paramount+ , CBS Sports Golazo Network y Prime Vide
Posibles alineaciones de Haití y Costa Rica por Eliminatorias
- Selección de Haití: Placide; Arcus, Metusala, Termoncía, Experiencia; Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Etienne; Pierrot, Nazón.
- Selección de Costa Rica: Navas; Quiros, Calvo, J. Vargas, Waston, Mitchell; K. Vargas, Alcocer; Galo; Ugalde, Martinez.