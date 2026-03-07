Una de las revanchas más esperadas tendrá lugar en el evento estelar del UFC 326: Max Holloway y Charles Oliveira se reencontrarán en el octágono del T-Mobile Arena de Las Vegas para disputar un intenso combate de peso ligero este sábado 07 de marzo a partir de las 20:00 CDMX | 21:00 ET USA | 23:00 AR | 3:00 del 08/03 ESP . Han pasado once años desde su primer encuentro, y ahora se ven las caras nuevamente con el prestigioso título BMF en juego. Este duelo no es solo por el honor, sino que define el futuro inmediato de la división de peso ligero en la compañía.

El ganador de este choque estelar no solo se llevará el cinturón simbólico a casa, sino que se colocará en la fila preferencial por una oportunidad al título mundial. Además, los rumores en los pasillos de la organización apuntan a que el vencedor podría asegurar una pelea multimillonaria contra la superestrella Conor McGregor muy pronto. Expertos sugieren que la lucha será una batalla épica de estilos: el volumen de golpeo de Holloway frente al magistral juego de suelo del brasileño Oliveira. Con ambos peleadores en su mejor nivel físico, los posibles resultados mantienen en vilo a toda la comunidad latina.

Para no perderte ni un segundo de la acción, es vital que conozcas el horario y canales TV para seguir el evento en vivo desde Estados Unidos. La cartelera estelar comenzará a las 10:00 p. m. ET / 7:00 p. m. PT, pero la gran novedad de esta edición es su transmisión especial. Una parte de los combates se emitirá por señal abierta a través de la cadena CBS, facilitando el acceso a millones de hogares, mientras que el resto de la cartelera estará disponible exclusivamente en Paramount+. Esta estrategia busca dar la mayor exposición posible a los guerreros en una noche que promete ser inolvidable.

Sumado a los intensos combates, la organización planea anunciar hoy mismo la cartelera especial para el histórico evento en la Casa Blanca. Esta función celebrará el 250 aniversario de Estados Unidos y ya genera una enorme expectativa sobre qué figuras participarán en tan solemne escenario deportivo nacional. Mantente conectado a nuestra cobertura en directo para conocer los ganadores de cada pelea y todas las sorpresas que Dana White tiene preparadas para esta jornada épica de sábado. ¡Prepara tus botanas y disfruta del mejor deporte de contacto del planeta desde la comodidad de tu sala con toda la familia!

Dónde ver la pelea de UFC 326: Max Holloway — Charles Oliveira 2 EN VIVO en Estados Unidos

En Estados Unidos, Holloway vs. Oliveira 2 y todas las peleas de la cartelera UFC 326 se transmitirán en vivo por Paramount+ . Este es otro más de los eventos de UFC que se verá por la plataforma desde que la prestigiosa empresa de MMA firmó un acuerdo de derechos de transmisión de 7 años con Paramount para que una cartelera numerada aparece en el servicio de streaming por suscripción. Los suscriptores del Plan Esencial tendrán acceso a todos los eventos de la UFC, incluyendo las carteleras PPV numeradas y todas las UFC Fight Nights. El Plan Esencial cuesta $8.99 al mes (o $89.99 si contratas una suscripción anual).

También existe el Plan Premium, un poco más caro: $13.99 al mes (o $139.99 con una suscripción anual). Sin embargo, ofrece la ventaja de estar prácticamente sin anuncios en comparación con el Plan Esencial e incluye todo el contenido de SHOWTIME y toda la cobertura deportiva en vivo de CBS.

Dónde ver la pelea de UFC 325: Max Holloway — Charles Oliveira 2 EN VIVO en Reino Unido

UFC 326 se transmitirá exclusivamente en vivo por TNT Sports 1 (en vivo) . Los espectadores pueden ver la cartelera en directo por discovery+ o a través de TNT Sports Box Office en las plataformas Sky, BT y Virgin Media. No es necesario ser suscriptor de TNT Sports para comprar el evento. Los eventos de TNT Sports Box Office se pueden comprar y ver a través de BT Sports o en la app de discovery+, en televisores inteligentes, computadoras o dispositivos móviles.

Región / País Canal / Plataforma principal Tipo (TV / Streaming / PPV) Estados Unidos Paramount+ Streaming (evento UFC 325 completo). México Paramount+ Streaming (evento completo en vivo). América Latina (general) Paramount+ Streaming exclusivo para UFC 325. Argentina Paramount+ Streaming (bajo paraguas de “América Latina”). Chile Paramount+ Streaming (bajo “América Latina”). Perú Paramount+ Streaming (bajo “América Latina”). Colombia Paramount+ Streaming (bajo “América Latina”). Uruguay Paramount+ Streaming (bajo “América Latina”). Paraguay Paramount+ Streaming (bajo “América Latina”). Ecuador Paramount+ Streaming (bajo “América Latina”). Bolivia Paramount+ Streaming (bajo “América Latina”). Centroamérica (Región, ver notas) Paramount+ Streaming (cobertura para América completa; aplicar a principales países CA). España Eurosport via Max (HBO Max) Streaming (app Max, no TV lineal Eurosport). España DAZN (acceso a canales Eurosport 1/2, excepto esta estelar) TV/Streaming para otros eventos UFC; este main event solo en app Eurosport/Max.​ Reino Unido TNT Sports 1 TV de pago (cobertura principal). Reino Unido discovery+ Streaming (hogar de TNT Sports). Reino Unido TNT Sports Box Office PPV (eventual modalidad de compra puntual). Irlanda TNT Sports / discovery+ TV / Streaming (misma señal que Reino Unido, distribución TNT). Francia (cuando disponible vía UFC FP) UFC Fight Pass Streaming (prelims y early prelims en Europa continental).​ Alemania (cuando disponible) UFC Fight Pass Streaming (prelims y early prelims).​ Italia (cuando disponible) UFC Fight Pass Streaming (prelims y early prelims).​ Resto de Europa (sin derechos locales) UFC Fight Pass Streaming (al menos prelims/early; main card según acuerdos locales).​ Australia Kayo Sports PPV (Main Event en Kayo) Streaming PPV (UFC 325 en Sydney, evento de pago).​ Australia Foxtel Main Event (distribución PPV tradicional) TV PPV (a través de proveedor de cable/satélite).​ Nueva Zelanda UFC Fight Pass / operador PPV local habitual Streaming / PPV (siguiendo esquema UFC en Oceanía, referenciado en páginas UFC genéricas). Resto del mundo (sin operador local) UFC Fight Pass Streaming global (especialmente prelims; main card sujeto a bloqueos regionales).​

¿Quién peleará en UFC 326?

Tarjeta principal:

Evento principal: Max Holloway vs. Charles Oliveira - Pelea por el cinturón BMF (Peso ligero)

Max Holloway vs. Charles Oliveira - Pelea por el cinturón BMF (Peso ligero) Caio Borralho vs. Reinier de Ridder - Peso medio

Rob Font vs. Raul Rosas Jr. - Peso gallo

Gregory Rodríguez vs. Brunno Ferreira - Peso medio

Preliminares:

