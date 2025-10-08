Conoce por qué canal TV y dónde ver online el partido Honduras vs. Costa Rica EN VIVO GRATIS, por las Eliminatorias Concacaf 2025. (Foto: Composición Mag)
Conoce por qué canal TV y dónde ver online el partido Honduras vs. Costa Rica EN VIVO GRATIS, por las Eliminatorias Concacaf 2025. (Foto: Composición Mag)
Uno de los partidos más atractivos de la tercer jornada de las Eliminatorias CONCACAF 2025 sucederá en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, donde Honduras vs. Costa Rica jueguen por el Grupo C, este jueves 9 de octubre programado para las 22.00 (tiempo del Este de EE.UU.), 21.00 (Centro) y 19.00 (Pacífico). Si estás en Estados Unidos y quieres seguir la transmisión del partido en vivo online, te comparto por qué canales de TV y dónde ver streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

La selección hondureña, líder indiscutible del Grupo C en las eliminatorias mundialistas de Concacaf con cuatro puntos, aventaja por dos unidades a Costa Rica. Por su parte, los costarricenses se ubican en la segunda posición tras haber igualado 3-3 en un vibrante encuentro contra Haití en su propia casa, el Estadio Nacional de San José.

¿Dónde ver Honduras vs. Costa Rica EN VIVO ONLINE por Eliminatorias CONCACAF?

Si vives en Estados Unidos y quieres ver el partido entre Honduras vs. Costa Rica en vivo online, podrás seguir la transmisión en inglés a través de CBS Sports Network, Golazo y Paramount+. Para el público hispanohablante, el encuentro se verá en FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora, Telemundo y Universo, según información oficial de la Concacaf.

PAÍSCANALES TV / ONLINE
Estados UnidosCBS Sports Network, Golazo y Paramount+ (idioma inglés). FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora, Telemundo y Universo (idioma español)
Costa RicaRepretel (canal 6) y Teletica (canal 7)
HondurasCanal Deportes TVC y Tigo Sports

¿A qué hora juega Honduras vs. Costa Rica (9 oct. 2025)?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Honduras vs. Costa Rica, por las Eliminatorias CONCACAF 2025.

  • Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela: 22:00 horas
  • Estados Unidos: 22.00 (tiempo del Este de EE.UU.), 21.00 (Centro) y 19.00 (Pacífico)

Alineaciones posibles de Honduras vs. Costa Rica

Honduras: Edrick Menjívar; Andy Najar, Julián Martínez, Getsel Montes, Joseph Rosales; Jorge Álvarez, Deybi Flores, Edwin Rodríguez; Luis Palma, Romell Quioto y Jorge Benguché.

Costa Rica: Keylor Navas; Juan Pablo Vargas, Jeyland Mora, Aarón Gamboa, Julio Cascante, Carlos Mora; Josimar Alcócer, Orlando Galo; Kenneth Vargas, Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

