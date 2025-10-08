Uno de los partidos más atractivos de la tercer jornada de las Eliminatorias CONCACAF 2025 sucederá en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, donde Honduras vs. Costa Rica jueguen por el Grupo C, este jueves 9 de octubre programado para las 22.00 (tiempo del Este de EE.UU.), 21.00 (Centro) y 19.00 (Pacífico) . Si estás en Estados Unidos y quieres seguir la transmisión del partido en vivo online, te comparto por qué canales de TV y dónde ver streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

La selección hondureña, líder indiscutible del Grupo C en las eliminatorias mundialistas de Concacaf con cuatro puntos, aventaja por dos unidades a Costa Rica. Por su parte, los costarricenses se ubican en la segunda posición tras haber igualado 3-3 en un vibrante encuentro contra Haití en su propia casa, el Estadio Nacional de San José.

¿Dónde ver Honduras vs. Costa Rica EN VIVO ONLINE por Eliminatorias CONCACAF?

Si vives en Estados Unidos y quieres ver el partido entre Honduras vs. Costa Rica en vivo online, podrás seguir la transmisión en inglés a través de CBS Sports Network, Golazo y Paramount+. Para el público hispanohablante, el encuentro se verá en FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora, Telemundo y Universo, según información oficial de la Concacaf.

PAÍS CANALES TV / ONLINE Estados Unidos CBS Sports Network, Golazo y Paramount+ (idioma inglés). FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora, Telemundo y Universo (idioma español) Costa Rica Repretel (canal 6) y Teletica (canal 7) Honduras Canal Deportes TVC y Tigo Sports

¿A qué hora juega Honduras vs. Costa Rica (9 oct. 2025)?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Honduras vs. Costa Rica, por las Eliminatorias CONCACAF 2025.

Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Estados Unidos: 22.00 (tiempo del Este de EE.UU.), 21.00 (Centro) y 19.00 (Pacífico)

Alineaciones posibles de Honduras vs. Costa Rica

Honduras: Edrick Menjívar; Andy Najar, Julián Martínez, Getsel Montes, Joseph Rosales; Jorge Álvarez, Deybi Flores, Edwin Rodríguez; Luis Palma, Romell Quioto y Jorge Benguché.

Costa Rica: Keylor Navas; Juan Pablo Vargas, Jeyland Mora, Aarón Gamboa, Julio Cascante, Carlos Mora; Josimar Alcócer, Orlando Galo; Kenneth Vargas, Manfred Ugalde y Alonso Martínez.