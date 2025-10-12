Conoce en qué canal TV y dónde ver online el partido Honduras vs. Haití EN VIVO ONLINE por la Jornada 4 de las Eliminatorias CONCACAF 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce en qué canal TV y dónde ver online el partido Honduras vs. Haití EN VIVO ONLINE por la Jornada 4 de las Eliminatorias CONCACAF 2026. (Foto: Composición Mag)
Tras el empate a cero con Costa Rica en San Pedro Sula, la Selección de Honduras ha dejado atrás ese resultado y ahora se enfoca en su próximo desafío ante Haití. La Bicolor ocupa actualmente el segundo lugar del grupo C en las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial de 2026 y tendrá un partido clave este lunes 13 de octubre, a partir de las 6:00 p.m. (hora local) en el Estadio Nacional José de La Paz Herrera, Tegucigalpa. Conoce cómo y dónde seguir la transmisión por TV y online desde cualquier dispositivo móvil.

La derrota frente a los ticos deja a la selección de Reinaldo Rueda sin margen de error de cara a su próximo compromiso clasificatorio. Necesitan la victoria para retomar la primera posición en el camino al Mundial. El siguiente desafío será en el Estadio Nacional de Tegucigalpa por la jornada 4. La Bicolor enfocará su atención en Haití, una escuadra que viene de dar un golpe de autoridad al vencer 0-3 a Nicaragua en su estadio. Los haitianos, que ahora comparten el liderato, mandaron un mensaje contundente a la “H” con ese resultado.

Dónde ver Honduras vs. Haití EN VIVO por TV y Streaming Online

El juego entre Honduras vs Haití se jugará el próximo lunes 13 de septiembre a las 6:00 PM, hora local, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa por la jornada 4 de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaConcacaf GO, Concacaf YouTube
SudaméricaConcacaf GO, Concacaf YouTube
MéxicoConcacaf GO/Concacaf YouTube
Estados UnidosUniverso, TeleXitos, Peacock, Paramount+,
 Fubo Sports

¿A qué hora juega Honduras vs. Haití (13 oct. 2025)?

Revisa los horarios por país para ver el partido entre Honduras vs. Haití por la Jornada 4 de las Eliminatorias CONCACAF 2025 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas
  • Estados Unidos: 20:00 (tiempo del Este de EE.UU.), 19:00 (Centro) y 17:00 (Pacífico)
