Honduras recibe a Jamaica este lunes 5 de octubre de 2026 en un duelo decisivo por el Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf en el Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de canales de TV por señal abierta y streaming online para seguir el partido desde el Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa.
La Bicolor afronta el partido con la obligación de hacerse fuerte en casa y reaccionar tras la derrota ante Martinica, un resultado que elevó la presión en la pelea por avanzar en el torneo. Jamaica, en cambio, llega con impulso luego de imponerse a El Salvador y buscará prolongar su buen momento para consolidarse entre los protagonistas del grupo.
¿Dónde ver Honduras-Jamaica EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?
Honduras recibe a Jamaica este lunes 5 de octubre por la jornada 4 del Grupo B de la Liga A de la CONCACAF Nations League 2026/27. El inicio oficial está programado para las 8:00 p. m. en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
|País o zona
|Dónde ver
|Honduras
|Telecadena / Deportes TVC, DTVC+, HRN y Telesistema Honduras
|Guatemala
|CONCACAF YouTube*
|El Salvador
|CONCACAF YouTube*
|Nicaragua
|CONCACAF YouTube*
|Costa Rica
|CONCACAF YouTube*
|México (hora del centro)
|FOX / CONCACAF YouTube*
|Panamá
|CONCACAF YouTube*
|Perú
|CONCACAF YouTube*
|Colombia
|CONCACAF YouTube*
|Ecuador
|CONCACAF YouTube*
|Venezuela
|CONCACAF YouTube*
|Estados Unidos (ET)
|FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX
|Estados Unidos (CT)
|FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX
|Estados Unidos (MT)
|FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX
|Estados Unidos (PT)
|FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX
|Bolivia
|CONCACAF YouTube*
|Chile
|CONCACAF YouTube*
|Argentina
|CONCACAF YouTube*
|Uruguay
|CONCACAF YouTube*
|Paraguay
|CONCACAF YouTube*
|Brasil (Brasilia)
|CONCACAF YouTube*
|España peninsular
|CONCACAF YouTube*
Para los aficionados en Honduras, la oferta más completa estará en la TV local: Telecadena, Deportes TVC y TNH transmitirán el encuentro desde Tegucigalpa. En internet, Deportes TVC confirma la señal por su web, una alternativa especialmente útil para seguirlo desde computadora o dispositivo móvil dentro del país.
En Perú, México y buena parte de Latinoamérica, la ruta digital indicada es la Concacaf App y el canal oficial de Concacaf en YouTube. El partido comienza a las 8:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 9:00 p. m. en Venezuela; a las 10:00 p. m. en Chile; y a las 11:00 p. m. en Argentina y Uruguay.
En Estados Unidos, la señal confirmada es TUDN, con acceso también mediante TUDN.com y la aplicación de la cadena. El horario es 10:00 p. m. del Este, 9:00 p. m. del Centro y 7:00 p. m. del Pacífico.
¿A qué hora juega Honduras-Jamaica hoy por la Liga de Naciones de CONCACAF?
Honduras recibe a Jamaica hoy, lunes 5 de octubre, por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro se juega en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa a las 8:00 p. m. de Honduras y Perú (10:00 p. m. ET), según el calendario oficial de Concacaf.
|País o región
|Hora local
|Honduras
|8:00 p. m.
|Perú
|8:00 p. m.
|México
|7:00 p. m.
|Colombia
|8:00 p. m.
|Ecuador
|8:00 p. m.
|Venezuela
|9:00 p. m.
|Chile
|10:00 p. m.
|Argentina y Uruguay
|11:00 p. m.
|Estados Unidos
|10:00 p. m. ET / 9:00 p. m. CT / 7:00 p. m. PT
|España
|4:00 a. m. del martes 6
El encuentro corresponde al Grupo B de la Liga A y es determinante en la definición de la fase de grupos. Concacaf programó el duelo en el Estadio Nacional Chelato Uclés, mientras que los dos primeros del grupo avanzarán a los cuartos de final de la Nations League.