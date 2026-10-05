Honduras recibe a Jamaica este lunes 5 de octubre de 2026 en un duelo decisivo por el Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf en el Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE ? A continuación, te comparto la lista de canales de TV por señal abierta y streaming online para seguir el partido desde el Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa.

La Bicolor afronta el partido con la obligación de hacerse fuerte en casa y reaccionar tras la derrota ante Martinica, un resultado que elevó la presión en la pelea por avanzar en el torneo. Jamaica, en cambio, llega con impulso luego de imponerse a El Salvador y buscará prolongar su buen momento para consolidarse entre los protagonistas del grupo.

¿Dónde ver Honduras-Jamaica EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Honduras recibe a Jamaica este lunes 5 de octubre por la jornada 4 del Grupo B de la Liga A de la CONCACAF Nations League 2026/27. El inicio oficial está programado para las 8:00 p. m. en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

País o zona Dónde ver Honduras Telecadena / Deportes TVC, DTVC+, HRN y Telesistema Honduras Guatemala CONCACAF YouTube* El Salvador CONCACAF YouTube* Nicaragua CONCACAF YouTube* Costa Rica CONCACAF YouTube* México (hora del centro) FOX / CONCACAF YouTube* Panamá CONCACAF YouTube* Perú CONCACAF YouTube* Colombia CONCACAF YouTube* Ecuador CONCACAF YouTube* Venezuela CONCACAF YouTube* Estados Unidos (ET) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Estados Unidos (CT) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Estados Unidos (MT) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Estados Unidos (PT) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Bolivia CONCACAF YouTube* Chile CONCACAF YouTube* Argentina CONCACAF YouTube* Uruguay CONCACAF YouTube* Paraguay CONCACAF YouTube* Brasil (Brasilia) CONCACAF YouTube* España peninsular CONCACAF YouTube*

Para los aficionados en Honduras, la oferta más completa estará en la TV local: Telecadena, Deportes TVC y TNH transmitirán el encuentro desde Tegucigalpa. En internet, Deportes TVC confirma la señal por su web, una alternativa especialmente útil para seguirlo desde computadora o dispositivo móvil dentro del país.

En Perú, México y buena parte de Latinoamérica, la ruta digital indicada es la Concacaf App y el canal oficial de Concacaf en YouTube. El partido comienza a las 8:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 9:00 p. m. en Venezuela; a las 10:00 p. m. en Chile; y a las 11:00 p. m. en Argentina y Uruguay.

En Estados Unidos, la señal confirmada es TUDN, con acceso también mediante TUDN.com y la aplicación de la cadena. El horario es 10:00 p. m. del Este, 9:00 p. m. del Centro y 7:00 p. m. del Pacífico.

¿A qué hora juega Honduras-Jamaica hoy por la Liga de Naciones de CONCACAF?

Honduras recibe a Jamaica hoy, lunes 5 de octubre, por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro se juega en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa a las 8:00 p. m. de Honduras y Perú (10:00 p. m. ET), según el calendario oficial de Concacaf.

País o región Hora local Honduras 8:00 p. m. Perú 8:00 p. m. México 7:00 p. m. Colombia 8:00 p. m. Ecuador 8:00 p. m. Venezuela 9:00 p. m. Chile 10:00 p. m. Argentina y Uruguay 11:00 p. m. Estados Unidos 10:00 p. m. ET / 9:00 p. m. CT / 7:00 p. m. PT España 4:00 a. m. del martes 6

El encuentro corresponde al Grupo B de la Liga A y es determinante en la definición de la fase de grupos. Concacaf programó el duelo en el Estadio Nacional Chelato Uclés, mientras que los dos primeros del grupo avanzarán a los cuartos de final de la Nations League.