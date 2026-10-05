Conoce qué canales de TV y streaming online pasan el partido Honduras-Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este 5 de octubre por la CONCACAF Nations League 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y streaming online pasan el partido Honduras-Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este 5 de octubre por la CONCACAF Nations League 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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Honduras recibe a Jamaica este lunes 5 de octubre de 2026 en un duelo decisivo por el Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf en el Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de canales de TV por señal abierta y streaming online para seguir el partido desde el Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa.

La Bicolor afronta el partido con la obligación de hacerse fuerte en casa y reaccionar tras la derrota ante Martinica, un resultado que elevó la presión en la pelea por avanzar en el torneo. Jamaica, en cambio, llega con impulso luego de imponerse a El Salvador y buscará prolongar su buen momento para consolidarse entre los protagonistas del grupo.

¿Dónde ver Honduras-Jamaica EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Honduras recibe a Jamaica este lunes 5 de octubre por la jornada 4 del Grupo B de la Liga A de la CONCACAF Nations League 2026/27. El inicio oficial está programado para las 8:00 p. m. en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

País o zonaDónde ver
HondurasTelecadena / Deportes TVC, DTVC+, HRN y Telesistema Honduras
GuatemalaCONCACAF YouTube*
El SalvadorCONCACAF YouTube*
NicaraguaCONCACAF YouTube*
Costa RicaCONCACAF YouTube*
México (hora del centro)FOX / CONCACAF YouTube*
PanamáCONCACAF YouTube*
PerúCONCACAF YouTube*
ColombiaCONCACAF YouTube*
EcuadorCONCACAF YouTube*
VenezuelaCONCACAF YouTube*
Estados Unidos (ET)FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX
Estados Unidos (CT)FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX
Estados Unidos (MT)FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX
Estados Unidos (PT)FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX
BoliviaCONCACAF YouTube*
ChileCONCACAF YouTube*
ArgentinaCONCACAF YouTube*
UruguayCONCACAF YouTube*
ParaguayCONCACAF YouTube*
Brasil (Brasilia)CONCACAF YouTube*
España peninsularCONCACAF YouTube*

Para los aficionados en Honduras, la oferta más completa estará en la TV local: Telecadena, Deportes TVC y TNH transmitirán el encuentro desde Tegucigalpa. En internet, Deportes TVC confirma la señal por su web, una alternativa especialmente útil para seguirlo desde computadora o dispositivo móvil dentro del país.

En Perú, México y buena parte de Latinoamérica, la ruta digital indicada es la Concacaf App y el canal oficial de Concacaf en YouTube. El partido comienza a las 8:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 9:00 p. m. en Venezuela; a las 10:00 p. m. en Chile; y a las 11:00 p. m. en Argentina y Uruguay.

En Estados Unidos, la señal confirmada es TUDN, con acceso también mediante TUDN.com y la aplicación de la cadena. El horario es 10:00 p. m. del Este, 9:00 p. m. del Centro y 7:00 p. m. del Pacífico.

¿A qué hora juega Honduras-Jamaica hoy por la Liga de Naciones de CONCACAF?

Honduras recibe a Jamaica hoy, lunes 5 de octubre, por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro se juega en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa a las 8:00 p. m. de Honduras y Perú (10:00 p. m. ET), según el calendario oficial de Concacaf.

País o regiónHora local
Honduras8:00 p. m.
Perú8:00 p. m.
México7:00 p. m.
Colombia8:00 p. m.
Ecuador8:00 p. m.
Venezuela9:00 p. m.
Chile10:00 p. m.
Argentina y Uruguay11:00 p. m.
Estados Unidos10:00 p. m. ET / 9:00 p. m. CT / 7:00 p. m. PT
España4:00 a. m. del martes 6

El encuentro corresponde al Grupo B de la Liga A y es determinante en la definición de la fase de grupos. Concacaf programó el duelo en el Estadio Nacional Chelato Uclés, mientras que los dos primeros del grupo avanzarán a los cuartos de final de la Nations League.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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