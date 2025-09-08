Un duelo clave entre dos candidatos a la clasificación al Mundial 2026. Este martes 09 de septiembre, Honduras recibirá a Nicaragua desde el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera, por la segunda jornada de la ronda final de Eliminatorias Concacaf 2026. Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming para ver el juego de Honduras vs. Nicaragua desde Estados Unidos .

Recordemos que Honduras empató en su visita a Haití en la primera fecha, mientras que Nicaragua igualó 1-1 ante Costa Rica en casa.

¿Dónde ver Honduras vs. Nicaragua EN VIVO desde USA?

La transmisión del juego de Honduras vs. Nicaragua EN VIVO desde Estados Unidos será a través de Universo (Telemundo Deportes), Paramount+ vía CBS Sports y Peacock TV vía Fubo . Estas son las 3 opciones que tendrán para ver el partido de las Eliminatorias Concacaf 2026, tanto en español como en inglés.

Cabe señalar que la opción de Universo vía Telemundo Deportes es la única que estará disponible si cuentas con cable en Estados Unidos, mientras que Paramount+ y FuboTV son las opciones en streaming para sintonizar el minuto a minuto del duelo de Honduras vs. Nicaragua.

¿A qué hora se juega Honduras vs. Nicaragua EN VIVO en USA?

La hora de inicio del partido Honduras vs. Nicaragua de este martes 9 de septiembre, desde los Estados Unidos, será a partir de las 10:00 p.m. ET o 7:00 p.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el evento desde cualquier ciudad en EE.UU.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 10:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 8:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Honduras vs. Nicaragua: posibles alineaciones

Selección de Honduras: Navas; Myrie, Calvo, Gamboa, J. Mora; Aguilera, Galo, Salvado, Lassiter; Ugalde, Martínez.

Navas; Myrie, Calvo, Gamboa, J. Mora; Aguilera, Galo, Salvado, Lassiter; Ugalde, Martínez. Selección de Nicaragua: A. Pedro; Arcus, Duverne, Ade, Lacroix; Bellegarde, L. Pierre, Jacques; Michel, Nazón, Picault.

