Honduras afronta una escala decisiva en Martinica dentro de la Concacaf Nations League 2026-2027, este viernes 2 de octubre en el Estadio Pierre-Aliker de Fort-de-France, en un partido que puede consolidar su posición y acercarla a sus objetivos en la fase de grupos . ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura en diferentes plataformas digitales.

Tras el valioso triunfo conseguido en Kingston, la Bicolor buscará confirmar su buen momento con una segunda victoria consecutiva como visitante, un resultado que reforzaría su confianza y margen de maniobra antes del cierre de esta etapa. El duelo ante Martinica será su última salida antes de volver a Tegucigalpa, donde definirá su participación ante su afición.

¿Dónde ver el partido Honduras vs. Martinica EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

Martinica vs. Honduras se juega hoy, viernes 2 de octubre de 2026, por la tercera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El partido inicia a las 6:00 p. m. en Honduras y Perú, y a las 8:00 p. m. en Martinica, desde el Stade Pierre-Aliker de Fort-de-France.

País o territorio TV Streaming online Honduras FOX No hay una plataforma digital específica confirmada para este partido Estados Unidos FOX Sports 2 (FS2) FOX One y Fubo Territorios sin señal local confirmada — Concacaf App y YouTube de Concacaf Perú Sin canal de TV confirmado YouTube de Concacaf, sujeto a disponibilidad regional

¿A qué hora juega Honduras vs. Martinica EN VIVO HOY por la CONCACAF Nations League?

Martinica vs. Honduras se juega hoy, viernes 2 de octubre de 2026, por la jornada 3 del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El pitazo inicial está fijado para las 20:00 en Fort-de-France, Martinica —equivalente a las 18:00 en Honduras y México, y 19:00 en Perú— en el Stade Pierre-Aliker.

País o región Hora Fecha local Martinica 20:00 Viernes 2 de octubre Honduras 18:00 Viernes 2 de octubre Guatemala 18:00 Viernes 2 de octubre El Salvador 18:00 Viernes 2 de octubre Nicaragua 18:00 Viernes 2 de octubre Costa Rica 18:00 Viernes 2 de octubre México (centro) 18:00 Viernes 2 de octubre Panamá 19:00 Viernes 2 de octubre Perú 19:00 Viernes 2 de octubre Colombia 19:00 Viernes 2 de octubre Ecuador 19:00 Viernes 2 de octubre Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York) 20:00 Viernes 2 de octubre Estados Unidos (CT: Chicago, Dallas) 19:00 Viernes 2 de octubre Estados Unidos (MT: Denver) 18:00 Viernes 2 de octubre Estados Unidos (PT: Los Ángeles) 17:00 Viernes 2 de octubre Venezuela 20:00 Viernes 2 de octubre Bolivia 20:00 Viernes 2 de octubre República Dominicana 20:00 Viernes 2 de octubre Puerto Rico 20:00 Viernes 2 de octubre Argentina 21:00 Viernes 2 de octubre Uruguay 21:00 Viernes 2 de octubre Brasil (Brasília) 21:00 Viernes 2 de octubre Chile 21:00 Viernes 2 de octubre España peninsular 02:00 Sábado 3 de octubre

Cuatro puntos importantes previo al Honduras vs. Martinica

Honduras llega con 3 puntos tras perder 3-2 ante Surinam y vencer 1-0 a Jamaica como visitante. El triunfo en Kingston mantuvo a la Bicolor en la pelea por avanzar.

Martinica todavía no ha sumado: cayó 3-1 frente a El Salvador y 2-1 contra Surinam. Jugará sus últimos compromisos de esta ventana en casa y necesita puntuar para conservar opciones.

Ambos equipos integran el Grupo B de la Liga A junto con Jamaica, Guatemala, Surinam y El Salvador. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

La Nations League 2026/27 también funciona como vía de clasificación para la Copa Oro de Concacaf 2027, por lo que cada resultado de fase de grupos tiene relevancia adicional.

Datos clave para ver el partido Honduras vs. Martinica EN VIVO

Dato Información Partido Martinica vs. Honduras Torneo Concacaf Nations League 2026/27 Instancia Liga A, Grupo B, fecha 3 Fecha Viernes 2 de octubre de 2026 Hora en Honduras 6:00 p. m. Hora local en Martinica 8:00 p. m. Estadio Stade Pierre-Aliker Ciudad Fort-de-France, Martinica