Conoce los canales de TV y dónde ver streaming online el partido Honduras vs. Martinica EN VIVO y EN DIRECTO HOY 2 de octubre por la CONCACAF Liga de Naciones. (Foto: Composición Mag)
Conoce los canales de TV y dónde ver streaming online el partido Honduras vs. Martinica EN VIVO y EN DIRECTO HOY 2 de octubre por la CONCACAF Liga de Naciones. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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Honduras afronta una escala decisiva en Martinica dentro de la Concacaf Nations League 2026-2027, este viernes 2 de octubre en el Estadio Pierre-Aliker de Fort-de-France, en un partido que puede consolidar su posición y acercarla a sus objetivos en la fase de grupos. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura en diferentes plataformas digitales.

Tras el valioso triunfo conseguido en Kingston, la Bicolor buscará confirmar su buen momento con una segunda victoria consecutiva como visitante, un resultado que reforzaría su confianza y margen de maniobra antes del cierre de esta etapa. El duelo ante Martinica será su última salida antes de volver a Tegucigalpa, donde definirá su participación ante su afición.

¿Dónde ver el partido Honduras vs. Martinica EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

Martinica vs. Honduras se juega hoy, viernes 2 de octubre de 2026, por la tercera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El partido inicia a las 6:00 p. m. en Honduras y Perú, y a las 8:00 p. m. en Martinica, desde el Stade Pierre-Aliker de Fort-de-France.

País o territorioTVStreaming online
HondurasFOXNo hay una plataforma digital específica confirmada para este partido
Estados UnidosFOX Sports 2 (FS2)FOX One y Fubo
Territorios sin señal local confirmadaConcacaf App y YouTube de Concacaf
PerúSin canal de TV confirmadoYouTube de Concacaf, sujeto a disponibilidad regional

¿A qué hora juega Honduras vs. Martinica EN VIVO HOY por la CONCACAF Nations League?

Martinica vs. Honduras se juega hoy, viernes 2 de octubre de 2026, por la jornada 3 del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El pitazo inicial está fijado para las 20:00 en Fort-de-France, Martinica —equivalente a las 18:00 en Honduras y México, y 19:00 en Perú— en el Stade Pierre-Aliker.

País o regiónHoraFecha local
Martinica20:00Viernes 2 de octubre
Honduras18:00Viernes 2 de octubre
Guatemala18:00Viernes 2 de octubre
El Salvador18:00Viernes 2 de octubre
Nicaragua18:00Viernes 2 de octubre
Costa Rica18:00Viernes 2 de octubre
México (centro)18:00Viernes 2 de octubre
Panamá19:00Viernes 2 de octubre
Perú19:00Viernes 2 de octubre
Colombia19:00Viernes 2 de octubre
Ecuador19:00Viernes 2 de octubre
Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York)20:00Viernes 2 de octubre
Estados Unidos (CT: Chicago, Dallas)19:00Viernes 2 de octubre
Estados Unidos (MT: Denver)18:00Viernes 2 de octubre
Estados Unidos (PT: Los Ángeles)17:00Viernes 2 de octubre
Venezuela20:00Viernes 2 de octubre
Bolivia20:00Viernes 2 de octubre
República Dominicana20:00Viernes 2 de octubre
Puerto Rico20:00Viernes 2 de octubre
Argentina21:00Viernes 2 de octubre
Uruguay21:00Viernes 2 de octubre
Brasil (Brasília)21:00Viernes 2 de octubre
Chile21:00Viernes 2 de octubre
España peninsular02:00Sábado 3 de octubre

Cuatro puntos importantes previo al Honduras vs. Martinica

  • Honduras llega con 3 puntos tras perder 3-2 ante Surinam y vencer 1-0 a Jamaica como visitante. El triunfo en Kingston mantuvo a la Bicolor en la pelea por avanzar.
  • Martinica todavía no ha sumado: cayó 3-1 frente a El Salvador y 2-1 contra Surinam. Jugará sus últimos compromisos de esta ventana en casa y necesita puntuar para conservar opciones.
  • Ambos equipos integran el Grupo B de la Liga A junto con Jamaica, Guatemala, Surinam y El Salvador. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.
  • La Nations League 2026/27 también funciona como vía de clasificación para la Copa Oro de Concacaf 2027, por lo que cada resultado de fase de grupos tiene relevancia adicional.

Datos clave para ver el partido Honduras vs. Martinica EN VIVO

DatoInformación
PartidoMartinica vs. Honduras
TorneoConcacaf Nations League 2026/27
InstanciaLiga A, Grupo B, fecha 3
FechaViernes 2 de octubre de 2026
Hora en Honduras6:00 p. m.
Hora local en Martinica8:00 p. m.
EstadioStade Pierre-Aliker
CiudadFort-de-France, Martinica
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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