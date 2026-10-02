Honduras afronta una escala decisiva en Martinica dentro de la Concacaf Nations League 2026-2027, este viernes 2 de octubre en el Estadio Pierre-Aliker de Fort-de-France, en un partido que puede consolidar su posición y acercarla a sus objetivos en la fase de grupos. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura en diferentes plataformas digitales.
Tras el valioso triunfo conseguido en Kingston, la Bicolor buscará confirmar su buen momento con una segunda victoria consecutiva como visitante, un resultado que reforzaría su confianza y margen de maniobra antes del cierre de esta etapa. El duelo ante Martinica será su última salida antes de volver a Tegucigalpa, donde definirá su participación ante su afición.
¿Dónde ver el partido Honduras vs. Martinica EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?
Martinica vs. Honduras se juega hoy, viernes 2 de octubre de 2026, por la tercera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El partido inicia a las 6:00 p. m. en Honduras y Perú, y a las 8:00 p. m. en Martinica, desde el Stade Pierre-Aliker de Fort-de-France.
|País o territorio
|TV
|Streaming online
|Honduras
|FOX
|No hay una plataforma digital específica confirmada para este partido
|Estados Unidos
|FOX Sports 2 (FS2)
|FOX One y Fubo
|Territorios sin señal local confirmada
|—
|Concacaf App y YouTube de Concacaf
|Perú
|Sin canal de TV confirmado
|YouTube de Concacaf, sujeto a disponibilidad regional
¿A qué hora juega Honduras vs. Martinica EN VIVO HOY por la CONCACAF Nations League?
Martinica vs. Honduras se juega hoy, viernes 2 de octubre de 2026, por la jornada 3 del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El pitazo inicial está fijado para las 20:00 en Fort-de-France, Martinica —equivalente a las 18:00 en Honduras y México, y 19:00 en Perú— en el Stade Pierre-Aliker.
|País o región
|Hora
|Fecha local
|Martinica
|20:00
|Viernes 2 de octubre
|Honduras
|18:00
|Viernes 2 de octubre
|Guatemala
|18:00
|Viernes 2 de octubre
|El Salvador
|18:00
|Viernes 2 de octubre
|Nicaragua
|18:00
|Viernes 2 de octubre
|Costa Rica
|18:00
|Viernes 2 de octubre
|México (centro)
|18:00
|Viernes 2 de octubre
|Panamá
|19:00
|Viernes 2 de octubre
|Perú
|19:00
|Viernes 2 de octubre
|Colombia
|19:00
|Viernes 2 de octubre
|Ecuador
|19:00
|Viernes 2 de octubre
|Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York)
|20:00
|Viernes 2 de octubre
|Estados Unidos (CT: Chicago, Dallas)
|19:00
|Viernes 2 de octubre
|Estados Unidos (MT: Denver)
|18:00
|Viernes 2 de octubre
|Estados Unidos (PT: Los Ángeles)
|17:00
|Viernes 2 de octubre
|Venezuela
|20:00
|Viernes 2 de octubre
|Bolivia
|20:00
|Viernes 2 de octubre
|República Dominicana
|20:00
|Viernes 2 de octubre
|Puerto Rico
|20:00
|Viernes 2 de octubre
|Argentina
|21:00
|Viernes 2 de octubre
|Uruguay
|21:00
|Viernes 2 de octubre
|Brasil (Brasília)
|21:00
|Viernes 2 de octubre
|Chile
|21:00
|Viernes 2 de octubre
|España peninsular
|02:00
|Sábado 3 de octubre
Cuatro puntos importantes previo al Honduras vs. Martinica
- Honduras llega con 3 puntos tras perder 3-2 ante Surinam y vencer 1-0 a Jamaica como visitante. El triunfo en Kingston mantuvo a la Bicolor en la pelea por avanzar.
- Martinica todavía no ha sumado: cayó 3-1 frente a El Salvador y 2-1 contra Surinam. Jugará sus últimos compromisos de esta ventana en casa y necesita puntuar para conservar opciones.
- Ambos equipos integran el Grupo B de la Liga A junto con Jamaica, Guatemala, Surinam y El Salvador. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.
- La Nations League 2026/27 también funciona como vía de clasificación para la Copa Oro de Concacaf 2027, por lo que cada resultado de fase de grupos tiene relevancia adicional.
Datos clave para ver el partido Honduras vs. Martinica EN VIVO
|Dato
|Información
|Partido
|Martinica vs. Honduras
|Torneo
|Concacaf Nations League 2026/27
|Instancia
|Liga A, Grupo B, fecha 3
|Fecha
|Viernes 2 de octubre de 2026
|Hora en Honduras
|6:00 p. m.
|Hora local en Martinica
|8:00 p. m.
|Estadio
|Stade Pierre-Aliker
|Ciudad
|Fort-de-France, Martinica