¡El momento de la verdad ha llegado a la Conferencia Oeste con un choque de leyendas que paraliza a la NBA! LeBron James y Kevin Durant se ven las caras nuevamente en una serie de primera ronda que promete ser histórica este 2026. Los Lakers, sembrados en la cuarta posición, llegan a la postemporada con el reto de superar lesiones clave en su rotación. Por ello, todas las miradas están puestas en “El Rey”, quien a sus 41 años busca cargar al equipo sobre sus hombros. Si quieres saber dónde ver el partido Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers EN VIVO GRATIS, existen varias opciones de televisión y streaming para todos los amantes del buen básquetbol en Estados Unidos y México hoy.

Por otro lado, los Houston Rockets aterrizan en esta fase con un impulso arrollador tras un cierre de temporada regular simplemente espectacular. Durant, a sus 37 años, lidera a un equipo joven y hambriento que terminó como el quinto clasificado en el salvaje Oeste. Esta serie no solo es una batalla nostálgica entre dos de los mejores jugadores de la historia, sino una lucha por la redención. Ambos equipos vienen de eliminaciones tempranas el año pasado y saben que no hay margen de error en esta llave.

¿Dónde ver Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers EN VIVO por NBA 2026?

Si no quieres perderte este partidazo entre Rockets y Lakers, tienes varias opciones para seguirlo EN VIVO en Estados Unidos. La transmisión estará disponible única y exclusivamente a través de Amazon Prime Video , plataforma oficial de streaming de los juegos de la temporada 2026 de la NBA. También podrás disfrutar del partido mediante plataformas de streaming como NBA League Pass , que permite seguir los juegos en vivo desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o Smart TV.

¿A qué hora juega Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers por NBA 2026 en EE.UU., México y el resto de Latinoamérica?

Eastern Time (ET): 8:30 p.m.

8:30 p.m. Central Time (CT): 7:30 p.m.

7:30 p.m. Mountain Time (MT): 6:30 p.m.

6:30 p.m. Pacific Time (PT): 5:30 p.m.

5:30 p.m. México (CDMX): 6:30 p.m.

6:30 p.m. El Salvador: 6:30 p.m.

Guatemala: 6:30 p.m.

Honduras: 6:30 p.m.

Nicaragua: 6:30 p.m.

Costa Rica: 6:30 p.m.

Panamá: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

República Dominicana: 8:30 p.m.

Puerto Rico: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Brasil (Brasilia): 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Chile (Santiago): 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.