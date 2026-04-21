La intensidad de los Playoffs de la NBA 2026 no se detiene y este martes 21 de abril viviremos un segundo enfrentamiento de la serie al “mejor de siete” de infarto de la Conferencia Oeste. Los Angeles Lakers (cuarto sembrado) buscan ampliar su ventaja tras dar el primer golpe, mientras que los Houston Rockets (quinto sembrado) intentarán emparejar la serie a toda costa. Si deseas saber dónde mirar el Juego 2 - Rockets vs. Lakers EN VIVO, existen varias opciones de televisión y streaming para todos los amantes del buen básquetbol en Estados Unidos y México hoy.

En el primer encuentro, los Lakers demostraron su profundidad al imponerse 107-98 incluso sin contar con figuras clave como Luka Dončić y Austin Reaves. Luke Kennard se vistió de héroe anotando 27 puntos fundamentales para asegurar esa victoria inicial que puso a soñar a toda California. Por su parte, los Rockets extrañaron la presencia de Kevin Durant, quien sigue siendo evaluado día a día por el cuerpo médico técnico. La presencia de estas superestrellas para el Juego 2 es la gran incógnita que mantiene en vilo tanto a los analistas como sus respectivos aficionados. Ambos equipos luchan contra el reloj para recuperar su máximo potencial y brindar un espectáculo digno de postemporada.

A pesar de la derrota inicial, las apuestas siguen favoreciendo ligeramente a Houston para llevarse la victoria en este segundo compromiso en la carretera. Los expertos confían en que el probable regreso de Durant cambie drásticamente el ritmo del juego y devuelva el control a los texanos. Los Lakers, sin embargo, saben que ponerse 2-0 arriba les daría una tranquilidad invaluable antes de viajar a la casa de los Rockets. El ambiente en la cancha del Crypto.com Arena será eléctrico, con dos franquicias históricas peleando por cada balón dividido y cada oportunidad de encestar. No hay margen de error en esta etapa del torneo donde cada posesión puede definir el destino final.

¿Dónde ver Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers EN VIVO por Juego 2 de los Playoffs de la NBA 2026?

Si no quieres perderte este segundo partidazo entre Rockets y Lakers, tienes varias opciones para seguirlo EN VIVO en Estados Unidos. La transmisión estará disponible por TNT en televisión y HBO Max en streaming, dos de plataformas oficiales de los juegos de la temporada 2026 de la NBA y que también ofrecen modos de prueba gratuita. También podrás disfrutar del partido online a través del NBA League Pass , que permite seguir los juegos en vivo desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o Smart TV.

¿A qué hora juega Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers por Juego 2 de los Playoffs de la NBA 2026 en EE.UU., México y el resto de Latinoamérica?

Eastern Time (ET): 10:30 p.m.

10:30 p.m. Central Time (CT): 9:30 p.m.

9:30 p.m. Mountain Time (MT): 8:30 p.m.

8:30 p.m. Pacific Time (PT): 7:30 p.m.

7:30 p.m. México (CDMX): 8:30 p.m.

8:30 p.m. El Salvador: 8:30 p.m.

Guatemala: 8:30 p.m.

Honduras: 8:30 p.m.

Nicaragua: 8:30 p.m.

Costa Rica: 8:30 p.m.

Panamá: 9:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Perú: 9:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

República Dominicana: 10:30 p.m.

Puerto Rico: 10:30 p.m.

Bolivia: 10:30 p.m.

Venezuela: 10:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

Brasil (Brasilia): 11:30 p.m.

Uruguay: 11:30 p.m.

Chile (Santiago): 11:30 p.m.

Paraguay: 11:30 p.m.