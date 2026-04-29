Los Angeles Lakers reciben a los Houston Rockets este miércoles 29 de abril desde las 10:00 p.m. ET / 8:00 p.m. Tiempo del Centro / 7:00 p.m. PT para el decisivo Juego 5 de la primera ronda de los Playoffs NBA 2026. Con la serie 3-1 a favor de los californianos, el equipo de LeBron James busca cerrar la eliminatoria en casa tras haber dejado escapar la barrida recientemente. La expectativa es máxima para los aficionados al baloncesto, ya que Houston intentará una remontada histórica que nunca se ha visto en la liga. Si buscas dónde ver Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers en vivo, consulta esta práctica guía con los canales de televisión y plataformas de streaming online.Por el lado de los Lakers, LeBron James llega descansado tras una pausa de dos días, enfocado en liderar la ofensiva angelina mientras se espera el regreso limitado de Austin Reaves a la cancha. Los Rockets han demostrado resiliencia y buscan silenciar el estadio de Los Ángeles aprovechando cualquier descuido defensivo de los locales en este choque de titanes que define el destino de la Conferencia Oeste.

¿Dónde ver Rockets vs. Lakers EN VIVO por Juego 5 de los Playoffs de la NBA 2026?

Si no quieres perderte este quinto partido de infarto entre Rockets y Lakers, tienes varias opciones para seguirlo EN VIVO en Estados Unidos. La transmisión estará disponible única y exclusivamente a través de ESPN/ABC , señales de televisión oficiales de los juegos de la temporada 2026 de la NBA. También podrás disfrutar del partido mediante plataformas de streaming como NBA League Pass , que permite seguir los juegos en vivo desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o Smart TV.

¿A qué hora juega Rockets vs. Lakers por Juego 5 de los Playoffs de la NBA 2026 en USA, México y Latam?

Eastern Time (ET): 10:00 p.m.

10:00 p.m. Central Time (CT): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Mountain Time (MT): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Pacific Time (PT): 7:00 p.m.

7:00 p.m. México (CDMX): 8:00 p.m.

8:00 p.m. El Salvador: 8:00 p.m.

Guatemala: 8:00 p.m.

Honduras: 8:00 p.m.

Nicaragua: 8:00 p.m.

Costa Rica: 8:00 p.m.

Panamá: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

República Dominicana: 10:00 p.m.

Puerto Rico: 10:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Chile (Santiago): 11:00 p.m.

Paraguay: 11:00 p.m.

Fecha, hora, TV y online para ver Rockets-Lakers EN VIVO

Serie: Lakers 3-1 Rockets

Lakers 3-1 Rockets Día: Miércoles, 29 de abril de 2026

Miércoles, 29 de abril de 2026 Estadio: Crypto.com Arena, Los Angeles

Crypto.com Arena, Los Angeles Horario: 22:00 hora del Este de Estados Unidos, 4:00 de España (jueves 30 de abril)