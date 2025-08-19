Para Independiente de Avellaneda, el partido contra U de Chile es crucial. Este encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, se define este miércoles 20 de agosto a partir de las 9:30 p.m (Buenos Aires) . Desde el plantel hasta la afición, son conscientes de la enorme importancia de este desafío. Conoce cómo y dónde ver el partido en vivo online, desde Argentina y otros países por TV y streaming desde cualquier dispositivo móvil.

El panorama del Rojo ha cambiado drásticamente. Después de un primer semestre lleno de esperanzas, en el que parecía que podía competir en todos los torneos, el equipo se encuentra en una situación opuesta. En lo que va del segundo semestre, solo ha conseguido un triunfo (2-1 frente a Gimnasia de Mendoza por la Copa Argentina). La escuadra lleva siete encuentros sin conocer la victoria y evidencia graves falencias tanto en su línea defensiva como en la ofensiva. El desempeño de la primera parte del año se ve ahora eclipsado por este presente negativo, muy lejos de lo esperado.

Dónde ver, Independiente vs. U Chile EN VIVO ONLINE, por TV y Streaming

Conoce los canales de televisión y señal online para ver el partido de octavo de final entre Independiente vs. U de Chile, desde el estadio Club Atlético Independiente, ubicado en Avellaneda, Argentina.

País Horario Canal TV y Streaming Argentina 21:30 horas ESPN o Disney Plus Chile 20:30 horas DSports o DGo Colombia 19:30 horas ESPN, DSports, Disney Plus o DGo Ecuador 19:30 horas ESPN, DSports, Disney Plus o DGo Paraguay 21:30 horas ESPN, DSports, Disney Plus o DGo Perú 19:30 horas ESPN, DSports, Disney Plus o DGo Uruguay 21:30 horas ESPN, DSports, Disney Plus o DGo Venezuela 20:30 horas ESPN, DSports, Disney Plus o DGo

Alineación posible del Independiente vs. U Chile por la Copa Sudamericana

Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

U. Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.