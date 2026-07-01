Inglaterra y República Democrátiva del Congo se juegan el pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se enfrenten por los dieciseisavos de final este miércoles 01 de julio a las 10:00 horas, tiempo del Centro de México (12:00 p.m. ET y 9:00 a.m. PT en Estados Unidos), desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia . El vencedor de este cruce medirá fuerzas con el ganador del encuentro entre México y Ecuador en la ronda de octavos de final. Para ver el partido Inglaterra vs. RD Congo en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Inglaterra - RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?

País / Región TV abierta / Cable / Satélite principales Plataformas de streaming / Apps oficiales México -- ViX / ViX Premium Argentina DIRECTV Sports (Dsports) Flow Sports, DGO, Paramount+ Bolivia Red Uno, Tigo Sports Bolivia, Entel TV Tigo Sports App (según operador), plataformas propias de cable Brasil -- CazéTV (vía streaming), Disney+ Premium Brazil para el Mundial Chile DSPORTS (DirecTV) por TV de pago DGO, Paramount+ Colombia Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia DGO, Caracol Play, ditu, Paramount+ Ecuador Teleamazonas, DIRECTV Sports DGO, Paramount+ (derechos digitales del torneo), Paramount+ Paraguay GEN, Trece, Unicanal Apps propias de los operadores de cable que incluyan GEN, Trece y Unicanal Perú DIRECTV Sports DGO, Paramount+ Uruguay DIRECTV Sports DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports, Inter DGO y servicios online asociados a estos operadores Centroamérica Tigo Sports y FOX en TV de paga Tigo Sports App, FOX+ y plataformas OTT vinculadas al operador Estados Unidos Fox Sports 1, canales de la familia Fox, Telemundo en español Peacock, Fubo, apps de Fox Sports, plataformas de streaming de los operadores España Canales DAZN dedicados al Mundial (DAZN Mundial, BarTV Mundial) DAZN y su ecosistema de apps (DAZN Mundial, BarTV Mundial online)

Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido Inglaterra vs. RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026 a través de la señal oficial de ViX , que cuenta con los derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el país.

En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible en televisión por FOX Network, FS1, Telemundo y Universo, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del torneo.

En Sudamérica, cadenas como DIRECTV Sports (DSports) y su plataforma DGO emitirán el partido para países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, complementando la cobertura con señales abiertas líderes en cada mercado, tales como Caracol TV y RCN Televisión en Colombia, Chilevisión en Chile, América TV en Perú, Televen en Venezuela y Teleamazonas en Ecuador, además de servicios OTT como Paramount+ y Disney+ Premium que distribuyen la señal de ESPN y DSports en la región.

¿A qué hora juega Inglaterra vs. RD Congo HOY 01 de julio por el Mundial 2026?

El partido Inglaterra vs. RD Congo se juega a las 10:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.

País / Región Hora local del partido México 10:00 (10:00 a. m.) Estados Unidos (Este, ET) 12:00 (12:00 p. m.) Estados Unidos (Centro, CT) 11:00 (11:00 a. m.) Estados Unidos (Montaña, MT) 10:00 (10:00 a. m.) Estados Unidos (Pacífico, PT) 09:00 (9:00 a. m.) Canadá (Toronto / Ottawa) 12:00 (12:00 p. m.) – mismo huso que ET Argentina 14:00 (2:00 p. m.) Uruguay 14:00 (2:00 p. m.) Paraguay 14:00 (2:00 p. m.) Brasil (Brasilia) 14:00 (2:00 p. m.) Chile 13:00 (1:00 p. m.) – misma franja que BOL y VEN para este partido Bolivia 13:00 (1:00 p. m.) – misma franja que CHI y VEN para este partido Venezuela 13:00 (1:00 p. m.) – misma franja que CHI y BOL para este partido Colombia 12:00 (12:00 p. m.) Ecuador 12:00 (12:00 p. m.) Perú 12:00 (12:00 p. m.) España (península) 18:00 (6:00 p. m.) Reino Unido 17:00 (5:00 p. m.) Alemania / Italia / Francia 18:00 (6:00 p. m.) Corea del Sur 01:00 (1:00 a. m. del día siguiente) Japón 01:00 (1:00 a. m. del día siguiente)

Siga las incidencias del Inglaterra vs. RD Congo hoy por los 16avos del Mundial 2026. Guía completa para saber a qué hora juega y qué canales transmiten el partido en México y EE.UU. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Posibles alineaciones de Inglaterra vs. RD Congo

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Jarell Quansah, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford; Harry Kane.

RD Congo: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanaël Mbuku, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; Brian Cipenga, Yoane Wissa, Cédric Bakambu.