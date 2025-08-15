Leo Messi con el Inter Miami CF juegan con LA Galaxy por la jornada 29 de la MLS: Las Garzas regresan a la actividad del campeonato norteamericano, su último compromiso en liga fue el pasado fin de semana cuando cayó 4-1 frente a Orlando City. El partido será este sábado 16 de agosto, a partir de las 19:30 hora local en el Chase Stadium, en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos . Conoce dónde ver el partido en vivo por TV y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Las Garzas llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-4 a manos de Orlando City en su último juego, a pesar del gol de Yannich Bright. El equipo dirigido por Javier Mascherano es sexto en la Conferencia Este con 42 puntos. Por su parte, los Galácticos cayeron por 0-4 frente a Seattle Sounders en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Greg Vanney es último en la Conferencia Oeste con 16 unidades.

¿Dónde ver Inter Miami vs. LA Galaxy EN VIVO GRATIS por la MLS?

Desde México, Estados Unidos, Argentina y el resto de países de Latinoamérica, podrás seguir el partido en vivo entre Inter Miami vs. A Galaxy este sábado 16 de agosto de 2025 , por la jornada 29 de la MLS vía MLS Season Pass disponible en Apple TV. La plataforma oficial que transmite todos los partidos de la liga estadounidense en más de 100 países. No habrá transmisión por canales de televisión abierta o por cable.

Transmisión online: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Disponible en: Estados Unidos, México, Argentina y resto de Latinoamérica

Estados Unidos, México, Argentina y resto de Latinoamérica Requiere suscripción: Sí

Datos claves para ver el partido de la jornada 29 de la MLS entre Inter Miami vs. LA Galaxy.

Partido: Inter Miami vs. LA Galaxy

Fecha: sábado 16 de agosto de 2025

Hora: 8:30 pm CT, 7:30 pm ET, 6:30 pm MT, 5:30 PT

Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida

Jornada: 29 de la MLS