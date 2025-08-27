Las semifinales de la Leagues Cup 2025 llegan con un partido imperdible: Inter Miami vs. Orlando City. Este miércoles 27 de agosto, el estadio Chase en Miami será testigo de una nueva edición del Derbi de Florida, ahora en la instancia decisiva que definirá a uno de los finalistas del torneo.

Con Lionel Messi liderando a las Garzas, el equipo de Javier Mascherano buscará aprovechar la localía para acercarse a la gran final y recuperar un título que ya supieron conquistar. Los aficionados en Estados Unidos y México esperan ansiosos por conocer el horario, canales de TV y opciones de transmisión en vivo.

Por su parte, Orlando City, dirigido por Óscar Pareja, llega tras eliminar a Toluca en los cuartos de final, aunque con la presión de revertir la dura goleada sufrida ante Nashville en la MLS. Todo está listo para un partido lleno de emoción, con dos equipos que se juegan el pase a la final del certamen.

Lionel Messi lidera a Inter Miami en el duelo ante Orlando City por la semifinal de la Leagues Cup 2025 en el Estadio Chase. (Foto: AFP)

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Orlando City en semifinal de Leagues Cup 2025?

El partido Inter Miami vs. Orlando City por la semifinal de la Leagues Cup 2025 se disputará el miércoles 27 de agosto de 2025 en el Estadio Chase, en Miami, Florida.

Horarios del partido en distintos países:

País / Región Hora de inicio México (CDMX) 18:30 horas Estados Unidos (ET) 20:30 horas Estados Unidos (PT) 17:30 horas Argentina 21:30 horas Colombia / Perú 19:30 horas España 02:30 horas (28 de agosto)

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Orlando City en USA y México?

La transmisión oficial del duelo Inter Miami - Orlando City EN VIVO será a través de Apple TV (MLS Season Pass), disponible en Estados Unidos, México y a nivel internacional. Esta plataforma ofrece la cobertura exclusiva del torneo con señal en directo y narración especial.