La final de la Leagues Cup 2025 tendrá como protagonistas a Inter Miami y Seattle Sounders, en un duelo que se disputará este domingo en el Lumen Field. Tras un mes de competencia entre clubes de la MLS y la Liga MX, el torneo llega a su desenlace con dos equipos que demostraron ser los más sólidos de la edición.

Con Lionel Messi liderando a las Garzas, Inter Miami buscará su segundo título en la competición, mientras que Seattle Sounders intentará alzar la copa por primera vez y dejar atrás la derrota sufrida en la final de 2021. El choque promete ser un enfrentamiento vibrante entre dos estilos de juego muy distintos, pero con un mismo objetivo: coronarse campeones.

¿Dónde ver Inter Miami vs. Seattle Sounders EN VIVO? Final de la Leagues Cup 2025 con transmisión por TV y streaming online en USA, México y Argentina. (Foto: BeFunky)

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup 2025?

El partido entre Inter Miami vs. Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup 2025 se jugará este domingo 31 de agosto en el Lumen Field de Seattle.

País / Región Horario CDMX (México) 18:00 ET (Estados Unidos) 20:00 Argentina 21:00 España 02:00 (lunes)

¿Dónde ver Inter Miami vs. Seattle Sounders EN VIVO por TV y streaming online?

Así podrás seguir la final de la Leagues Cup 2025 en cada país, tanto en TV como en streaming online:

País / Región Canales de TV Streaming Online México y Centroamérica Azteca 7, TUDN MLS Season Pass Estados Unidos TUDN (DirecTV con prueba gratuita) MLS Season Pass Argentina No disponible en TV MLS Season Pass España No disponible en TV MLS Season Pass