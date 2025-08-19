Conoce por qué canal TV y señal online ver el partido entre Inter Miami vs. Tigres UANL, por cuartos de final de la Leagues Cup 2025. (Foto: Composición Mag)
Conoce por qué canal TV y señal online ver el partido entre Inter Miami vs. Tigres UANL, por cuartos de final de la Leagues Cup 2025. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Se reinicia la Leagues Cup 2025 con las llaves de cuartos de final. Esta vez el Inter Miami de Lionel Messi juega ante Tigres UANL, este miércoles 19 de agosto desde las 8:00 p.m. ET en el Chase Stadium, ciudad de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, que definen el primer boleto a las semifinales. Si estás en Estados Unidos y México, y quieres ver el partido en vivo online, te comparto cómo y dónde ver el enfrentamiento por TV y streaming desde cualquier dispositivo móvil.

Tras asegurar un puesto entre los cuatro mejores de sus respectivas ligas, los equipos de la Liga MX y la MLS se medirán en la gran final de la Leagues Cup. El equipo mexicano buscará ganar su primer campeonato en este torneo binacional, mientras que el conjunto de Lionel Messi intentará repetir la hazaña, ya que ellos ya tienen este título. Cabe destacar que el 10 de las Garzas regresó de una lesión el fin de semana anterior, marcando un gol y dando una asistencia de taco en un impresionante regreso a la actividad.

Dónde ver Inter Miami vs. Tigres en vivo online por TV y Streaming

Si te encuentras en Estados Unidos y México, puedes ver el partido entre Inter Miami vs. Tigres UANL en vivo online por la señal de MLS Season Pass. Debes pagar por una suscripción en Apple TV.

PAÍSESCANALES TV / STREAMING
ArgentinaMLS Season Pass
MéxicoMLS Season Pass
Estados UnidosMLS Season Pass
EspañaMLS Season Pass
BrasilMLS Season Pass
ColombiaMLS Season Pass
ChileMLS Season Pass
PerúMLS Season Pass
UruguayMLS Season Pass
BoliviaMLS Season Pass
ParaguayMLS Season Pass
VenezuelaMLS Season Pass
Costa RicaMLS Season Pass
PanamáMLS Season Pass
NicaraguaMLS Season Pass
El SalvadorMLS Season Pass
GuatemalaMLS Season Pass
HondurasMLS Season Pass
Puerto RicoMLS Season Pass
CubaMLS Season Pass
República DominicanaMLS Season Pass
CanadáMLS Season Pass
ItaliaMLS Season Pass
AlemaniaMLS Season Pass
FranciaMLS Season Pass
JapónMLS Season Pass

Todo lo que debes saber del Inter Miami vs. Tigres

  • La Leagues Cup 2025 ya está en su fase eliminatoria: 8 equipos sobreviven tras una fase de grupos intensa entre MLS y Liga MX. En esta etapa no hay margen de error: avances directos mediante eliminación.
  • Inter Miami llega después de recuperarse con un buen resultado contra LA Galaxy y con la vuelta esperada de Lionel Messi, quien se recuperó a tiempo tras una lesión muscular.
  • Tigres, con figuras como Ángel Correa, Juan Brunetta y Gignac, son uno de los equipos más temidos del torneo. América les ganó recientemente, mostrando un camino táctico eficaz que Miami podría emular.

Hora, fecha, dónde ver por TV, Inter Miami vs. Tigres UANL

  • ¿Cuándo? Miércoles 20 de agosto de 2025
  • ¿Dónde? Chase Stadium, Fort Lauderdale
  • ¿A qué hora? 18:00 hrs (hora México), 20:00 hrs ET (EE.UU.), 2:00 hrs (España)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC