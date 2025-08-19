Se reinicia la Leagues Cup 2025 con las llaves de cuartos de final. Esta vez el Inter Miami de Lionel Messi juega ante Tigres UANL, este miércoles 19 de agosto desde las 8:00 p.m. ET en el Chase Stadium, ciudad de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, que definen el primer boleto a las semifinales. Si estás en Estados Unidos y México, y quieres ver el partido en vivo online, te comparto cómo y dónde ver el enfrentamiento por TV y streaming desde cualquier dispositivo móvil.
Tras asegurar un puesto entre los cuatro mejores de sus respectivas ligas, los equipos de la Liga MX y la MLS se medirán en la gran final de la Leagues Cup. El equipo mexicano buscará ganar su primer campeonato en este torneo binacional, mientras que el conjunto de Lionel Messi intentará repetir la hazaña, ya que ellos ya tienen este título. Cabe destacar que el 10 de las Garzas regresó de una lesión el fin de semana anterior, marcando un gol y dando una asistencia de taco en un impresionante regreso a la actividad.
Dónde ver Inter Miami vs. Tigres en vivo online por TV y Streaming
Si te encuentras en Estados Unidos y México, puedes ver el partido entre Inter Miami vs. Tigres UANL en vivo online por la señal de MLS Season Pass. Debes pagar por una suscripción en Apple TV.
|PAÍSES
|CANALES TV / STREAMING
|Argentina
|MLS Season Pass
|México
|MLS Season Pass
|Estados Unidos
|MLS Season Pass
|España
|MLS Season Pass
|Brasil
|MLS Season Pass
|Colombia
|MLS Season Pass
|Chile
|MLS Season Pass
|Perú
|MLS Season Pass
|Uruguay
|MLS Season Pass
|Bolivia
|MLS Season Pass
|Paraguay
|MLS Season Pass
|Venezuela
|MLS Season Pass
|Costa Rica
|MLS Season Pass
|Panamá
|MLS Season Pass
|Nicaragua
|MLS Season Pass
|El Salvador
|MLS Season Pass
|Guatemala
|MLS Season Pass
|Honduras
|MLS Season Pass
|Puerto Rico
|MLS Season Pass
|Cuba
|MLS Season Pass
|República Dominicana
|MLS Season Pass
|Canadá
|MLS Season Pass
|Italia
|MLS Season Pass
|Alemania
|MLS Season Pass
|Francia
|MLS Season Pass
|Japón
|MLS Season Pass
Todo lo que debes saber del Inter Miami vs. Tigres
- La Leagues Cup 2025 ya está en su fase eliminatoria: 8 equipos sobreviven tras una fase de grupos intensa entre MLS y Liga MX. En esta etapa no hay margen de error: avances directos mediante eliminación.
- Inter Miami llega después de recuperarse con un buen resultado contra LA Galaxy y con la vuelta esperada de Lionel Messi, quien se recuperó a tiempo tras una lesión muscular.
- Tigres, con figuras como Ángel Correa, Juan Brunetta y Gignac, son uno de los equipos más temidos del torneo. América les ganó recientemente, mostrando un camino táctico eficaz que Miami podría emular.
Hora, fecha, dónde ver por TV, Inter Miami vs. Tigres UANL
- ¿Cuándo? Miércoles 20 de agosto de 2025
- ¿Dónde? Chase Stadium, Fort Lauderdale
- ¿A qué hora? 18:00 hrs (hora México), 20:00 hrs ET (EE.UU.), 2:00 hrs (España)