Este sábado 6 de diciembre, la MLS llegará a su fin con el ansiado enfrentamiento que tendrá cara a cara a Lionel Messi vs. Thomas Müller, como en las viejas épocas de UEFA Champions League. Mira el duelo de Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO, desde el Chase Field, este 6 de diciembre a partir de las 2:30 p.m. Tiempo del Este, donde conoceremos al campeón de la temporada en USA. Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming para ver esta final.
¿Dónde ver Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO por final MLS 2025?
La transmisión del juego de Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS 2025 será a través de Fox Sports vía DirecTV o Fox Deportes en Estados Unidos, siendo estas las únicas señales oficiales disponibles para ver la definición, que tendrá el duelo de Messi vs. Müller. Además, si quieres seguirlo en streaming podrás hacerlo vía MLS Season Pass.
Si te encuentras en México, el juego de Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps podrás verlo a través de HBO Max, siendo la única alternativa disponible para ver este enfrentamiento.
¿A qué hora juega Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por final MLS 2025?
La transmisión del partido de Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup 2025 se llevará a cabo a partir de las 2:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos, en lo que será la ansiada definición del campeonato.
|País
|Horario
|Argentina
|4:30 p.m.
|Chile
|4:30 p.m.
|Colombia
|2:30 p.m.
|Ecuador
|2:30 p.m.
|México
|1:30 p.m.
|España
|8:30 p.m.
|Paraguay
|4:30 p.m.
|Perú
|2:30 p.m.
|Uruguay
|4:30 p.m.
|Venezuela
|3:30 p.m.
Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps: alineaciones probables
- Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rodrigo de Paul, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende, Leo Messi, Mateo Silvetti.
- Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka, Edier Ocampo, Mathias Laborda, Ralph Priso, Tate Johnson, Sebastian Berhalter, Andrés Cubas, Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed, Brian White
Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: sábado 6 de diciembre de 2025
- Lugar: Chase Field de Miami, Florida
- Hora: 2:30 p.m. Tiempo del Este
- Canal TV: Fox Deportes o Fox Sports en DirecTV (Estados Unidos)
- Streaming: MLS Season Pass