Inter Miami y Orlando City se enfrentan este domingo 10 de agosto de 2025 en el Exploria Stadium de Orlando por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). El partido, que promete ser uno de los más atractivos del fin de semana por la intensa rivalidad entre ambos clubes, se jugará desde las 21:00 (hora de Argentina) y contará con figuras como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets y Jordi Alba en el equipo dirigido por Javier Mascherano. El encuentro será clave en la lucha por los puestos de clasificación directa a los playoffs, ya que apenas un punto separa a las Garzas y a los Leones en la tabla de posiciones.

¿Dónde ver Inter Miami vs. Orlando City EN VIVO ONLINE por MLS 2025 en USA, México y Argentina?

Para seguir el partido Inter Miami vs. Orlando City EN VIVO, será necesario contar con una suscripción al MLS Season Pass disponible en Apple TV, la plataforma oficial que transmite todos los partidos de la liga estadounidense en más de 100 países. No habrá transmisión por canales de televisión abierta o por cable.

Transmisión online: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Disponible en: Estados Unidos, México, Argentina y resto de Latinoamérica

Estados Unidos, México, Argentina y resto de Latinoamérica Requiere suscripción: Sí

Horarios de Inter Miami vs. Orlando City, país por país

21:00 – Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

– Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 20:00 – Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (Este – EST)

– Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (Este – EST) 19:00 – Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos (Central – CST)

– Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos (Central – CST) 18:00 – Estados Unidos (Montaña – MST), México

– Estados Unidos (Montaña – MST), México 17:00 – Estados Unidos (Pacífico – PST)

Así llega Inter Miami

Inter Miami vive un gran momento tras vencer 3-1 a Pumas y asegurar su pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup, sumado a sus victorias anteriores frente a Atlas y Necaxa. Sin embargo, el equipo llega con la preocupación por Lionel Messi, quien salió del último encuentro con una molestia muscular y no estará disponible. Con De Paul como nueva figura y Luis Suárez en ataque, las Garzas marchan quintas en la Conferencia Este, a cuatro puntos de los puestos de play-in.

Así llega Orlando City

Orlando City también se clasificó a la próxima fase de la Leagues Cup, aunque cayó en penales ante Pumas. Venció a Atlas y goleó 5-1 a Necaxa. En la MLS, los Leones están sextos, solo un punto por debajo de Inter Miami, por lo que una victoria en el clásico de Florida les permitiría escalar posiciones. El entrenador Óscar Pareja aún no confirma su once titular.

Inter Miami y Orlando City se enfrentan este domingo 10 de agosto de 2025 en el Exploria Stadium. (Foto: Getty Images)