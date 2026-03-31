Italia, vigente campeona de Europa, se juega su última gran chance de estar en el Mundial 2026 a través del repechaje europeo ante Bosnia y Herzegovina. En esta fase decisiva de las Eliminatorias UEFA, la Azzurra viene de derrotar a Irlanda del Norte en semifinales, mientras que su rival de turno hizo lo propio con Gales para obtener uno de los últimos cupos disponibles para la próxima Copa del Mundo. Conoce qué canales de TV y dónde ver vía streaming online el partido en vivo en directo este martes 31 de marzo a partir de las 14:45 p.m. ET / 19:45 hora local .

Dónde ver Italia vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online

El partido de repechaje Italia vs. Bosnia y Herzegovina del martes 31 de marzo se verá en TV principalmente por ESPN (según mercado) y por streaming en Disney+ Premium; en algunos países también estará en Sky Sports y DAZN.

Región / País Canal de TV principal Streaming / Online principal Perú ESPN Disney+ Premium (Plan Premium) Colombia / Ecuador ESPN Disney+ Premium Bolivia / Venezuela ESPN Disney+ Premium México ESPN (TV de paga) Disney+ y también Sky Sports (cobertura local) Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay / Brasil ESPN Disney+ Premium España Canales asociados vía DAZN (según paquete contratado) DAZN (streaming) y Disney+ Premium Estados Unidos (Miami / Florida) ESPN (señales internacionales en cable/satélite; alternativa: Sky Sports vía paquetes latinos o servicios OTT según operador) Disney+ (Plan Premium con deportes)

Hora en Florida (ET): 14:45 del martes 31 de marzo.

Señal lineal: ESPN internacional disponible en la mayoría de sistemas de cable/satélite con paquete latino o deportivo.

Streaming: Disney+ Premium (incluye deportes de ESPN) y, según operador contratado, acceso a la señal de Sky Sports/ESPN vía app propia.

A qué hora juega Italia vs. Bosnia y Herzegovina HOY 31 de marzo

Perú: 13:45

Colombia: 13:45

Ecuador: 13:45

México (Centro): 12:45

Bolivia: 14:45

Venezuela: 14:45 (misma franja que Bolivia aprox.)

Argentina: 15:45

Chile: 15:45

Uruguay: 15:45

Paraguay: 15:45

Brasil (Brasilia): 15:45

Estados Unidos Este (ET – Miami, Nueva York): 14:45

España (peninsular): 19:45

Inglaterra / Portugal (GMT): 18:45 (una hora menos que España)