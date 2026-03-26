Italia, vigente campeona de Europa, se juega su última gran chance de estar en el Mundial 2026 a través del repechaje europeo. En esta fase decisiva de las Eliminatorias UEFA, la Azzurra deberá superar primero a Irlanda del Norte en semifinales para obtener el boleto a la final del play-off, donde enfrentará al ganador de Gales vs. Bosnia, con el objetivo de atrapar uno de los últimos cupos disponibles para la próxima Copa del Mundo. Conoce qué canales de TV y dónde ver vía streaming online el partido en vivo en directo este jueves 26 de marzo a partir de las 15:45 p.m. ET / 20:45 hora local .

Dónde ver Italia vs. Irlanda del Norte EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online

El partido de repechaje Italia vs. Irlanda del Norte del jueves 26 de marzo se verá en TV principalmente por ESPN (según mercado) y por streaming en Disney+ Premium; en algunos países también estará en Sky Sports y DAZN.

Región / País Canal de TV principal Streaming / Online principal Perú ESPN Disney+ Premium (Plan Premium) Colombia / Ecuador ESPN Disney+ Premium Bolivia / Venezuela ESPN Disney+ Premium México ESPN (TV de paga) Disney+ y también Sky Sports (cobertura local) Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay / Brasil ESPN Disney+ Premium España Canales asociados vía DAZN (según paquete contratado) DAZN (streaming) y Disney+ Premium Estados Unidos (Miami / Florida) ESPN (señales internacionales en cable/satélite; alternativa: Sky Sports vía paquetes latinos o servicios OTT según operador) Disney+ (Plan Premium con deportes)

Hora en Florida (ET): 15:45 del jueves 26 de marzo.

Señal lineal: ESPN internacional disponible en la mayoría de sistemas de cable/satélite con paquete latino o deportivo.

Streaming: Disney+ Premium (incluye deportes de ESPN) y, según operador contratado, acceso a la señal de Sky Sports/ESPN vía app propia.

A qué hora juega Italia vs. Irlanda del Norte HOY 26 de marzo

Perú: 14:45

Colombia: 14:45

Ecuador: 14:45

México (Centro): 13:45

Bolivia: 15:45

Venezuela: 15:45 (misma franja que Bolivia aprox.)

Argentina: 16:45

Chile: 16:45

Uruguay: 16:45

Paraguay: 16:45

Brasil (Brasilia): 16:45

Estados Unidos Este (ET – Miami, Nueva York): 15:45

España (peninsular): 20:45

Inglaterra / Portugal (GMT): 19:45 (una hora menos que España)