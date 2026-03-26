Conoce qué canales de TV y dónde ver el repechaje entre Italia vs. Irlanda del Norte EN VIVO EN DIRECTO hoy jueves 26 de marzo. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el repechaje entre Italia vs. Irlanda del Norte EN VIVO EN DIRECTO hoy jueves 26 de marzo. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Italia, vigente campeona de Europa, se juega su última gran chance de estar en el Mundial 2026 a través del repechaje europeo. En esta fase decisiva de las Eliminatorias UEFA, la Azzurra deberá superar primero a Irlanda del Norte en semifinales para obtener el boleto a la final del play-off, donde enfrentará al ganador de Gales vs. Bosnia, con el objetivo de atrapar uno de los últimos cupos disponibles para la próxima Copa del Mundo. Conoce qué canales de TV y dónde ver vía streaming online el partido en vivo en directo este jueves 26 de marzo a partir de las 15:45 p.m. ET / 20:45 hora local.

Dónde ver Italia vs. Irlanda del Norte EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online

El partido de repechaje Italia vs. Irlanda del Norte del jueves 26 de marzo se verá en TV principalmente por ESPN (según mercado) y por streaming en Disney+ Premium; en algunos países también estará en Sky Sports y DAZN.

Región / PaísCanal de TV principalStreaming / Online principal
PerúESPNDisney+ Premium (Plan Premium)
Colombia / EcuadorESPNDisney+ Premium
Bolivia / VenezuelaESPNDisney+ Premium
MéxicoESPN (TV de paga)Disney+ y también Sky Sports (cobertura local)
Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay / BrasilESPNDisney+ Premium
EspañaCanales asociados vía DAZN (según paquete contratado)DAZN (streaming) y Disney+ Premium
Estados Unidos (Miami / Florida)ESPN (señales internacionales en cable/satélite; alternativa: Sky Sports vía paquetes latinos o servicios OTT según operador)Disney+ (Plan Premium con deportes)
  • Hora en Florida (ET): 15:45 del jueves 26 de marzo.
  • Señal lineal: ESPN internacional disponible en la mayoría de sistemas de cable/satélite con paquete latino o deportivo.
  • Streaming: Disney+ Premium (incluye deportes de ESPN) y, según operador contratado, acceso a la señal de Sky Sports/ESPN vía app propia.

A qué hora juega Italia vs. Irlanda del Norte HOY 26 de marzo

  • Perú: 14:45
  • Colombia: 14:45
  • Ecuador: 14:45
  • México (Centro): 13:45
  • Bolivia: 15:45
  • Venezuela: 15:45 (misma franja que Bolivia aprox.)
  • Argentina: 16:45
  • Chile: 16:45
  • Uruguay: 16:45
  • Paraguay: 16:45
  • Brasil (Brasilia): 16:45
  • Estados Unidos Este (ET – Miami, Nueva York): 15:45
  • España (peninsular): 20:45
  • Inglaterra / Portugal (GMT): 19:45 (una hora menos que España)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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