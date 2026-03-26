Italia, vigente campeona de Europa, se juega su última gran chance de estar en el Mundial 2026 a través del repechaje europeo. En esta fase decisiva de las Eliminatorias UEFA, la Azzurra deberá superar primero a Irlanda del Norte en semifinales para obtener el boleto a la final del play-off, donde enfrentará al ganador de Gales vs. Bosnia, con el objetivo de atrapar uno de los últimos cupos disponibles para la próxima Copa del Mundo. Conoce qué canales de TV y dónde ver vía streaming online el partido en vivo en directo este jueves 26 de marzo a partir de las 15:45 p.m. ET / 20:45 hora local.
Dónde ver Italia vs. Irlanda del Norte EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online
El partido de repechaje Italia vs. Irlanda del Norte del jueves 26 de marzo se verá en TV principalmente por ESPN (según mercado) y por streaming en Disney+ Premium; en algunos países también estará en Sky Sports y DAZN.
|Región / País
|Canal de TV principal
|Streaming / Online principal
|Perú
|ESPN
|Disney+ Premium (Plan Premium)
|Colombia / Ecuador
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia / Venezuela
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|ESPN (TV de paga)
|Disney+ y también Sky Sports (cobertura local)
|Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay / Brasil
|ESPN
|Disney+ Premium
|España
|Canales asociados vía DAZN (según paquete contratado)
|DAZN (streaming) y Disney+ Premium
|Estados Unidos (Miami / Florida)
|ESPN (señales internacionales en cable/satélite; alternativa: Sky Sports vía paquetes latinos o servicios OTT según operador)
|Disney+ (Plan Premium con deportes)
- Hora en Florida (ET): 15:45 del jueves 26 de marzo.
- Señal lineal: ESPN internacional disponible en la mayoría de sistemas de cable/satélite con paquete latino o deportivo.
- Streaming: Disney+ Premium (incluye deportes de ESPN) y, según operador contratado, acceso a la señal de Sky Sports/ESPN vía app propia.
A qué hora juega Italia vs. Irlanda del Norte HOY 26 de marzo
- Perú: 14:45
- Colombia: 14:45
- Ecuador: 14:45
- México (Centro): 13:45
- Bolivia: 15:45
- Venezuela: 15:45 (misma franja que Bolivia aprox.)
- Argentina: 16:45
- Chile: 16:45
- Uruguay: 16:45
- Paraguay: 16:45
- Brasil (Brasilia): 16:45
- Estados Unidos Este (ET – Miami, Nueva York): 15:45
- España (peninsular): 20:45
- Inglaterra / Portugal (GMT): 19:45 (una hora menos que España)