Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán este domingo 7 de septiembre en el estadio de Flushing Meadows , en un duelo que promete ser un hito en su carrera. Este será el decimoquinto enfrentamiento entre ambos, una rivalidad que podría definir una era en el tenis. El murciano tiene la ventaja en los récords históricos, con un total de nueve victorias frente a las cinco de Sinner. El último partido entre ambos tuvo lugar en la final del Masters 1000 de Cincinnati, donde el italiano tuvo que retirarse debido a un virus después de perder los cinco primeros juegos. Conoce cómo y dónde ver el partido de tenis en vivo desde cualquier dispositivo móvil.

En un partido destacado, Carlos Alcaraz se impuso con autoridad a Novak Djokovic en la primera semifinal del Abierto de EE. UU. con un marcador de 6-4, 7-6(4) y 6-2. Su victoria lo catapultó a la final sin haber perdido un solo set. Por otro lado, Jannik Sinner tuvo una semifinal más disputada, derrotando a Felix Auger Aliassime en cuatro sets (6-1, 3-6, 6-3 y 6-4). El actual número 1 del mundo, que también es el campeón defensor de Flushing Meadows, llega nuevamente a la final, habiendo cedido solo dos sets en su recorrido.

Dónde ver Sinner - Alcaraz EN VIVO ONLINE por la final de US Open 2025

La tercera final consecutiva entre Sinner-Alcaraz será este domingo 7 de septiembre en el Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos, a partir de las 15:00 h en Nueva York y a las 21:00 h en España peninsular y Baleares. Desde España, podrás seguir el partido de tenis en vivo online a través de Movistar+ (#Vamos, Movistar Deportes o Sports+). En el resto de Latinoamérica, los derechos de transmisión corresponden a ESPN y Star+.

PAÍS CANALES TV / ONLINE España Movistar+ (#Vamos, Movistar Deportes o Sports+) Argentina ESPN y Star+ Chile ESPN y Star+ Colombia ESPN y Star+ México ESPN Deportes Estados Unidos ESPN, ESPN2, ESPNEWS, ABC; streaming en ESPN+

Todo lo que debes saber de Sinner vs. Alcaraz

Sinner y Alcaraz se enfrentarán en su tercera final consecutiva de Grand Slam, con el italiano ganando Wimbledon y Alcaraz llevándose el título de Roland Garros tras salvar tres puntos de campeonato.

Sinner es el cuarto hombre en la Era Abierta en llegar a la final de los cuatro Grand Slams en una temporada después de Laver (1969), Federer (2006-07, 2009) y Djokovic (2015, 2021, 2023).

Sinner aspira a ser el primer campeón masculino reinante en defender el título del US Open desde que Federer ganó cinco títulos consecutivos entre 2004 y 2008.

Sinner es el cuarto hombre en alcanzar cinco finales consecutivas de Grand Slam en la Era Abierta después de Federer (10 en 2005-07, 8 en 2008-10), Djokovic (6 en 2015-16, 5 en 2020-21) y Nadal (5 en 2011-12).

Su objetivo es convertirse en el segundo hombre en la historia en ganar tanto el Abierto de Australia como el Abierto de Estados Unidos en años consecutivos (Federer 2006-07).

A los 24 años y 22 días del domingo, Sinner aspira a convertirse en el hombre más joven de la Era Abierta en jugar las finales de los cuatro torneos del Grand Slam en una temporada, superando a Federer (25 años y 33 empates) en 2006.

Lleva una racha de 27 victorias consecutivas en canchas duras a nivel de Grand Slam, siendo su última derrota ante Zverev en el US Open 4R de 2023.

Tiene un récord de 26-1 en Grand Slams este año, con su única derrota ante Alcaraz en la final de Roland Garros después de tener 3 puntos de campeonato.