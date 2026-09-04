FC Juárez y Pachuca medirán fuerzas en el terreno de juego del Olímpico Benito Juárez para su compromiso correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. | Crédito: Composición Mag
FC Juárez y Pachuca medirán fuerzas en el terreno de juego del Olímpico Benito Juárez para su compromiso correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. | Crédito: Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

FC Juárez y Club Pachuca se enfrentan este viernes 4 de septiembre en La Cartuja en uno de los encuentros esperados de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Bravos reciben a los Tuzos en el césped del Estadio Olímpico Benito Juárez a partir de las 21:00 horas MEX, 22:00 horas PER/ECU/COL, 23:00 horas BOL/CHI/VEN y ET, 00:00 horas ARG/BRA/PAR/URU. ¿Quieres ver el partido Juárez — Pachuca EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura en directo desde México, Estados Unidos, España y otros países del mundo.

Aficionados de la Liga MX siguiendo las acciones del partido Juárez vs. Pachuca emitido en directo por televisión abierta a través de TV Azteca 7 por la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. | Crédito: FC Juarez / Facebook / primevideo.com / Composición Depor
Aficionados de la Liga MX siguiendo las acciones del partido Juárez vs. Pachuca emitido en directo por televisión abierta a través de TV Azteca 7 por la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. | Crédito: FC Juarez / Facebook / primevideo.com / Composición Depor

¿Dónde ver Juárez — Pachuca EN VIVO por TV abierta y Online?

Juárez recibe a Pachuca este viernes 4 de septiembre de 2026, por la fecha 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se juega a las 05:00 del día siguiente en España / 22:00 en Perú, Colombia y Ecuador, en el Estadio Olímpico Benito Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua.

País o regiónTV abiertaTV por cable / operadorStreaming online
PerúVPN
ColombiaVPN
EcuadorVPN
ChileVPN
ArgentinaVPN
BrasilVPN
UruguayVPN
ParaguayVPN
Bolivia, Paraguay y VenezuelaVPN
EspañaVPN
MéxicoAzteca 7FOXFOX One
Estados UnidosEstrella TV, Telemundo DeportesFOX Deportes, UNIVERSOfuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, FOX One
CentroaméricaAzteca Deportes
  • En Perú: la alternativa principal es utilizar un VPN para conectarte a una transmisión en México, Estados Unidos o Centroamérica. El pitazo inicial está previsto para las 10:00 p. m.
  • No hay una señal de TV abierta confirmada para Perú, Sudamérica y España.
  • En Estados Unidos: la cobertura está programada por fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Peacock, Estrella TV y FOX One.
  • El encuentro corresponde a la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en la Ciudad Juárez, Chihuahua.
Los Tuzos del Pachuca y Los Bravos del FC Juárez se verán las caras en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. | Crédito: primevideo.com / Composición Mag
Los Tuzos del Pachuca y Los Bravos del FC Juárez se verán las caras en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. | Crédito: primevideo.com / Composición Mag

¿A qué hora ver Juárez - Pachuca HOY 4 de septiembre?

Juárez recibe a Pachuca este viernes 4 de septiembre, por la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. El pitazo inicial está programado para las 05:00 del día siguiente en España peninsular, equivalente a las 03:00 UTC, en el Estadio Olímpico Benito Juárez de la Ciudad Juárez, Chihuahua.

País o zonaHora del partido
España (peninsular)05:00 del día siguiente
Islas Canarias04:00 del día siguiente
México (CDMX)21:00
Costa Rica21:00
Guatemala21:00
El Salvador21:00
Honduras21:00
Nicaragua21:00
Panamá22:00
Colombia22:00
Ecuador22:00
Perú22:00
Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.)23:00
Venezuela23:00
Bolivia23:00
República Dominicana23:00
Puerto Rico23:00
Chile23:00
Paraguay00:00 del día siguiente
Argentina00:00 del día siguiente
Uruguay00:00 del día siguiente
Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro)00:00 del día siguiente
Reino Unido04:00 del día siguiente
Portugal04:00 del día siguiente
Marruecos04:00 del día siguiente
India08:30 del día siguiente
Japón12:00 del día siguiente
Australia (Sídney/Melbourne)13:00 del día siguiente
  • El duelo comienza a las 10:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, por lo que coincide con una franja de alta actividad de audiencia deportiva en la región.
  • En México y Centroamérica —incluyendo Ciudad de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua— se juega desde la 9:00 p. m.; en Panamá la cita es a las 10:00 p. m.
  • Para la audiencia del Cono Sur, el partido arranca a las 0:00 a. m. del día siguiente en Argentina, Uruguay, Paraguay y el horario de Brasilia, mientras que en Chile será a las 11:00 p. m.
  • En Estados Unidos, el horario es 11:00 p. m. ET en ciudades como Miami, Nueva York y Washington; para la costa oeste corresponde a las 8:00 p. m. PT.
  • El encuentro cierra la jornada 7 y se disputa en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El horario para España es las 05:00 del día siguiente.

Alineaciones posibles del Juárez - Pachuca

Las alineaciones oficiales se conocerán antes del inicio del encuentro.

Juárez: Sebastián Jurado Roca; Francisco Nevarez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Javier Aquino; Rodrigo Dourado, Monchu, Denzell García, Jairo Torres, José Luis Rodríguez Francis; Óscar Estupiñán.

Pachuca: Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Sergio Barreto, Jorge Berlanga, Francisco Venegas; Christian Rivera, Elías Montiel, Alán Bautista, Kenedy, Oussama Idrissi; Salomón Rondón.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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