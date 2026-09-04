FC Juárez y Club Pachuca se enfrentan este viernes 4 de septiembre en La Cartuja en uno de los encuentros esperados de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Bravos reciben a los Tuzos en el césped del Estadio Olímpico Benito Juárez a partir de las 21:00 horas MEX, 22:00 horas PER/ECU/COL, 23:00 horas BOL/CHI/VEN y ET, 00:00 horas ARG/BRA/PAR/URU. ¿Quieres ver el partido Juárez — Pachuca EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura en directo desde México, Estados Unidos, España y otros países del mundo.
¿Dónde ver Juárez — Pachuca EN VIVO por TV abierta y Online?
Juárez recibe a Pachuca este viernes 4 de septiembre de 2026, por la fecha 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se juega a las 05:00 del día siguiente en España / 22:00 en Perú, Colombia y Ecuador, en el Estadio Olímpico Benito Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua.
|País o región
|TV abierta
|TV por cable / operador
|Streaming online
|Perú
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|VPN
|Colombia
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|VPN
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|Brasil
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|Uruguay
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|VPN
|Paraguay
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|VPN
|Bolivia, Paraguay y Venezuela
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|VPN
|España
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|VPN
|México
|Azteca 7
|FOX
|FOX One
|Estados Unidos
|Estrella TV, Telemundo Deportes
|FOX Deportes, UNIVERSO
|fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, FOX One
|Centroamérica
|—
|Azteca Deportes
|—
- En Perú: la alternativa principal es utilizar un VPN para conectarte a una transmisión en México, Estados Unidos o Centroamérica. El pitazo inicial está previsto para las 10:00 p. m.
- No hay una señal de TV abierta confirmada para Perú, Sudamérica y España.
- En Estados Unidos: la cobertura está programada por fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Peacock, Estrella TV y FOX One.
- El encuentro corresponde a la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en la Ciudad Juárez, Chihuahua.
¿A qué hora ver Juárez - Pachuca HOY 4 de septiembre?
Juárez recibe a Pachuca este viernes 4 de septiembre, por la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. El pitazo inicial está programado para las 05:00 del día siguiente en España peninsular, equivalente a las 03:00 UTC, en el Estadio Olímpico Benito Juárez de la Ciudad Juárez, Chihuahua.
|País o zona
|Hora del partido
|España (peninsular)
|05:00 del día siguiente
|Islas Canarias
|04:00 del día siguiente
|México (CDMX)
|21:00
|Costa Rica
|21:00
|Guatemala
|21:00
|El Salvador
|21:00
|Honduras
|21:00
|Nicaragua
|21:00
|Panamá
|22:00
|Colombia
|22:00
|Ecuador
|22:00
|Perú
|22:00
|Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.)
|23:00
|Venezuela
|23:00
|Bolivia
|23:00
|República Dominicana
|23:00
|Puerto Rico
|23:00
|Chile
|23:00
|Paraguay
|00:00 del día siguiente
|Argentina
|00:00 del día siguiente
|Uruguay
|00:00 del día siguiente
|Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro)
|00:00 del día siguiente
|Reino Unido
|04:00 del día siguiente
|Portugal
|04:00 del día siguiente
|Marruecos
|04:00 del día siguiente
|India
|08:30 del día siguiente
|Japón
|12:00 del día siguiente
|Australia (Sídney/Melbourne)
|13:00 del día siguiente
- El duelo comienza a las 10:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, por lo que coincide con una franja de alta actividad de audiencia deportiva en la región.
- En México y Centroamérica —incluyendo Ciudad de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua— se juega desde la 9:00 p. m.; en Panamá la cita es a las 10:00 p. m.
- Para la audiencia del Cono Sur, el partido arranca a las 0:00 a. m. del día siguiente en Argentina, Uruguay, Paraguay y el horario de Brasilia, mientras que en Chile será a las 11:00 p. m.
- En Estados Unidos, el horario es 11:00 p. m. ET en ciudades como Miami, Nueva York y Washington; para la costa oeste corresponde a las 8:00 p. m. PT.
- El encuentro cierra la jornada 7 y se disputa en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El horario para España es las 05:00 del día siguiente.
Alineaciones posibles del Juárez - Pachuca
Las alineaciones oficiales se conocerán antes del inicio del encuentro.
Juárez: Sebastián Jurado Roca; Francisco Nevarez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Javier Aquino; Rodrigo Dourado, Monchu, Denzell García, Jairo Torres, José Luis Rodríguez Francis; Óscar Estupiñán.
Pachuca: Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Sergio Barreto, Jorge Berlanga, Francisco Venegas; Christian Rivera, Elías Montiel, Alán Bautista, Kenedy, Oussama Idrissi; Salomón Rondón.