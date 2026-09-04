FC Juárez y Club Pachuca se enfrentan este viernes 4 de septiembre en La Cartuja en uno de los encuentros esperados de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Bravos reciben a los Tuzos en el césped del Estadio Olímpico Benito Juárez a partir de las 21:00 horas MEX, 22:00 horas PER/ECU/COL, 23:00 horas BOL/CHI/VEN y ET, 00:00 horas ARG/BRA/PAR/URU . ¿Quieres ver el partido Juárez — Pachuca EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura en directo desde México, Estados Unidos, España y otros países del mundo.

Aficionados de la Liga MX siguiendo las acciones del partido Juárez vs. Pachuca emitido en directo por televisión abierta a través de TV Azteca 7 por la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. | Crédito: FC Juarez / Facebook / primevideo.com / Composición Depor

¿Dónde ver Juárez — Pachuca EN VIVO por TV abierta y Online?

Juárez recibe a Pachuca este viernes 4 de septiembre de 2026 , por la fecha 7 del Apertura 2026 de la Liga MX . El partido se juega a las 05:00 del día siguiente en España / 22:00 en Perú, Colombia y Ecuador, en el Estadio Olímpico Benito Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua.

País o región TV abierta TV por cable / operador Streaming online Perú — — VPN Colombia — — VPN Ecuador — — VPN Chile — — VPN Argentina — — VPN Brasil — — VPN Uruguay — — VPN Paraguay — — VPN Bolivia, Paraguay y Venezuela — — VPN España — — VPN México Azteca 7 FOX FOX One Estados Unidos Estrella TV, Telemundo Deportes FOX Deportes, UNIVERSO fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, FOX One Centroamérica — Azteca Deportes —

En Perú: la alternativa principal es utilizar un VPN para conectarte a una transmisión en México, Estados Unidos o Centroamérica. El pitazo inicial está previsto para las 10:00 p. m.

la alternativa principal es utilizar un para conectarte a una transmisión en México, Estados Unidos o Centroamérica. El pitazo inicial está previsto para las No hay una señal de TV abierta confirmada para Perú , Sudamérica y España .

para , y . En Estados Unidos: la cobertura está programada por fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Peacock, Estrella TV y FOX One .

la cobertura está programada por . El encuentro corresponde a la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en la Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los Tuzos del Pachuca y Los Bravos del FC Juárez se verán las caras en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. | Crédito: primevideo.com / Composición Mag

¿A qué hora ver Juárez - Pachuca HOY 4 de septiembre?

Juárez recibe a Pachuca este viernes 4 de septiembre, por la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX . El pitazo inicial está programado para las 05:00 del día siguiente en España peninsular, equivalente a las 03:00 UTC, en el Estadio Olímpico Benito Juárez de la Ciudad Juárez, Chihuahua.

País o zona Hora del partido España (peninsular) 05:00 del día siguiente Islas Canarias 04:00 del día siguiente México (CDMX) 21:00 Costa Rica 21:00 Guatemala 21:00 El Salvador 21:00 Honduras 21:00 Nicaragua 21:00 Panamá 22:00 Colombia 22:00 Ecuador 22:00 Perú 22:00 Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.) 23:00 Venezuela 23:00 Bolivia 23:00 República Dominicana 23:00 Puerto Rico 23:00 Chile 23:00 Paraguay 00:00 del día siguiente Argentina 00:00 del día siguiente Uruguay 00:00 del día siguiente Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro) 00:00 del día siguiente Reino Unido 04:00 del día siguiente Portugal 04:00 del día siguiente Marruecos 04:00 del día siguiente India 08:30 del día siguiente Japón 12:00 del día siguiente Australia (Sídney/Melbourne) 13:00 del día siguiente

El duelo comienza a las 10:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador , por lo que coincide con una franja de alta actividad de audiencia deportiva en la región.

, por lo que coincide con una franja de alta actividad de audiencia deportiva en la región. En México y Centroamérica —incluyendo Ciudad de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua— se juega desde la 9:00 p. m. ; en Panamá la cita es a las 10:00 p. m.

; en Panamá la cita es a las Para la audiencia del Cono Sur, el partido arranca a las 0:00 a. m. del día siguiente en Argentina, Uruguay, Paraguay y el horario de Brasilia , mientras que en Chile será a las 11:00 p. m.

, mientras que en Chile será a las En Estados Unidos, el horario es 11:00 p. m. ET en ciudades como Miami, Nueva York y Washington; para la costa oeste corresponde a las 8:00 p. m. PT .

en ciudades como Miami, Nueva York y Washington; para la costa oeste corresponde a las . El encuentro cierra la jornada 7 y se disputa en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El horario para España es las 05:00 del día siguiente.

Alineaciones posibles del Juárez - Pachuca

Las alineaciones oficiales se conocerán antes del inicio del encuentro.

Juárez: Sebastián Jurado Roca; Francisco Nevarez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Javier Aquino; Rodrigo Dourado, Monchu, Denzell García, Jairo Torres, José Luis Rodríguez Francis; Óscar Estupiñán.

Pachuca: Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Sergio Barreto, Jorge Berlanga, Francisco Venegas; Christian Rivera, Elías Montiel, Alán Bautista, Kenedy, Oussama Idrissi; Salomón Rondón.