Este jueves 25 de diciembre de 2025, la NFL cierra su jornada triple de Navidad con un duelo de realidades opuestas en el Arrowhead Stadium. Los Denver Broncos (12-3) llegan como grandes favoritos tras romper una racha de 16 derrotas ante Kansas City el mes pasado. Con el liderato de la AFC y el pase directo a los playoffs en juego, los Broncos buscan aprovechar la crisis de unos Chiefs heridos. Este partido es vital para Denver, que con una victoria aseguraría la ventaja de localía en la postemporada.

Por el contrario, los Kansas City Chiefs (6-9) atraviesan su momento más oscuro tras quedar oficialmente eliminados de la pelea por los playoffs. Sin Patrick Mahomes ni Gardner Minshew por lesiones de rodilla, la ofensiva recaerá en el joven Chris Oladokun. Este juego podría ser el último adiós de Travis Kelce en casa, cerrando una era dorada para la franquicia. Ante una defensa de Denver que es top 3 en la liga y líder en capturas, los Chiefs intentarán dar la sorpresa navideña con un equipo mermado.

Si quieres seguir el juego EN VIVO, la patada inicial será a las 19:15 horas (CDMX) y 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. En México, la transmisión por televisión estará a cargo de Fox Sports, mientras que en streaming podrás verlo por Amazon Prime Video y el NFL Game Pass en DAZN. En Estados Unidos, el encuentro se transmitirá exclusivamente por Amazon Prime Video como parte del Thursday Night Football. No te pierdas el cierre de la Semana 17 mientras disfrutas del recalentado navideño.

Los Broncos se enfrentarán a un rival de división en un enfrentamiento navideño en horario estelar. Denver viajará para enfrentarse a los Kansas City Chiefs el jueves 25 de diciembre en Amazon Prime Video. | Crédito: The Kansas City Chiefs / Denver Broncos / Facebook

¿A qué hora es Broncos vs. Chiefs? Fecha y horarios

El partido de Navidad de la NFL Broncos vs. Chiefs válido por la Semana 17 de la NFL está programado para el jueves 25 de diciembre 2025 en el GEHA Field at Arrowhead Stadium en Kansas City, Misuri. La previa inicia a partir de las 7:15 pm ET (4:15 pm PT) en los Estados Unidos y se espera que el juego comience desde las 8:15 pm ET (5:15 pm PT).

Horario del inicio de Broncos vs. Chiefs en Estados Unidos

HORA HUSO HORARIO EN ESTADOS UNIDOS 8:15 pm ET Zona horaria de Washington D. C., Distrito de Columbia, EE. UU. (GMT-5) 7:15 pm CT Hora estándar central de Chicago (GMT-6) 6:15 pm MT Hora estándar de la montaña de Denver y Phoenix (GMT-7) 5:15 pm Hora estándar del Pacífico de Los Ángeles (GMT-8)

El partido del «Thursday Night Football» será la quinta vez que los Broncos jueguen en Navidad en toda su historia, y los cinco partidos han sido fuera de casa. Denver tiene un balance de 2-2 en los partidos disputados en Navidad. | Crédito: @broncos / @chiefs / Instagram

Horario del inicio de Broncos vs. Chiefs en México

HORA HUSO HORARIO EN MÉXICO 7:15 pm Hora en Ciudad de México, CDMX, México (GMT-6) 6:15 pm La Paz, Baja California Sur, México (GMT-7) 5:15 pm Tijuana, Baja California, México (GMT-8)

Horario del inicio de Broncos vs. Chiefs en otros países del mundo

19:15 horas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua

20:15 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá, Haití y Cuba

21:15 horas de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Bolivia

22:15 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay

¿Dónde ver Broncos vs. Chiefs desde USA y México?

El juego Broncos vs. Chiefs se transmite únicamente por la señal de Amazon Prime Video en streaming en Estados Unidos, mientras que en México se podrá ver por FOX Sports en televisión de paga y online a través de Amazon Prime Video y NFL Game Pass en DAZN.