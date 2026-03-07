El duelo entre Puerto Rico y Panamá de este sábado 7 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn promete ser otro capítulo vibrante del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El juego medirá a un Team Rubio que arrancó con el pie derecho frente a una Panamá herida que necesita reaccionar. El ambiente en San Juan volverá a ser determinante, luego de que la afición boricua convirtiera las gradas en una verdadera caldera en el debut ante Colombia.

Puerto Rico llega fortalecido tras blanquear 5-0 a Colombia en su estreno, en un partido donde el pitcheo y la ofensiva oportunista marcaron la diferencia. Seth Lugo lanzó 4 entradas de calidad, permitió apenas dos imparables y ponchó a tres rivales, abriendo el camino para que el bullpen amarrara por completo los bates cafeteros. En ataque, el Team Rubio explotó en la quinta entrada, cuando castigó al relevista Adrián Almeida y construyó un racimo de cinco carreras que sentenció el duelo y alimentó la ilusión local de avanzar sin sobresaltos a los cuartos de final.

La ofensiva boricua demostró profundidad y momentos de pura inspiración, con nombres como Eddie Rosario respondiendo al respaldo ensordecedor de la fanaticada. En ese inning clave, hits consecutivos de Cortés y Hernaíz encendieron la chispa, mientras que Emmanuel “el Pulpo” Rivera, Rosario, el capitán Martín “Machete” Maldonado, Willi Castro y Heliot Ramos se encargaron de remolcar las cinco carreras. Más allá del marcador, Puerto Rico dejó la sensación de ser un equipo sólido, capaz de aprovechar cualquier fallo defensivo y de generar daño en ráfagas ante el mínimo descuido rival.

Panamá, por su parte, viene de caer 3-1 ante Cuba en el mismo Hiram Bithorn, en un juego donde los jonrones de Yoelkis Guibert y Yoan Moncada inclinaron la balanza para los caribeños. El pitcheo de Livan Moinelo silenció durante 3,2 entradas a la ofensiva canalera, aunque Panamá mostró reacción en la séptima y octava al anotar una carrera y poner hombres en posición de anotar, antes de que Raidel Martínez pusiera el cerrojo. Con Cuba y Puerto Rico en la cima del grupo (1-0) y Panamá junto a Colombia en el fondo (0-1), este enfrentamiento adquiere tinte de choque clave: los boricuas pueden acercarse a cuartos de final, mientras que los panameños se juegan buena parte de sus opciones de seguir con vida.

¿Dónde ver el juego Puerto Rico vs. Panamá EN VIVO ONLINE por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Estados Unidos: FOX Sports, FOX Deportes, FOX One, FOX Sports App, FuboTV y Tubi

Puerto Rico: WAPA Deportes

Panamá: RPC TV, Medcom Go, ESPN y Disney Plus Premium

Latinoamérica: ESPN y Disney Plus Premium

¿A qué hora juega Puerto Rico vs. Panamá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026? Horarios

El juego se disputará este sábado 7 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn, San Juan, en los siguientes horarios:

San Juan (Puerto Rico): 19:00 horas

Ciudad de Panamá: 18:00 horas

Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 5:00 p.m.

Estados Unidos (MT): 4:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.

México (centro): 5:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 8:00 p.m.

